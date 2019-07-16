 Украина использует заседание Совбеза ООН, чтобы поднять четыре важные, но неприятные для РФ темы, - Ельченко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко рассказал в понедельник вечером в помещении Постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке.
"У нас есть четкий план, согласно которому члены Совета Безопасности, которые нас поддерживают - прежде всего, западные партнеры - как и наша делегация, которая будет выступать последней, используют факт проведения заседания, чтобы сказать России о всем остальном", - заявил он.
По словам Ельченко, под "другим" говорится о четырех основных темах:
- Пятой годовщине сбития РФ MH17 - 17 июля;
- Невыполнение Россией решения трибунала об освобождении моряков;
- Эскалации на Донбассе несмотря на шаги Украины по разведению сил возле Станицы Луганской;
- Об обстреле и убийстве украинских медиков.
"У нас есть абсолютное понимание собственно и наших партнеров, и даже более нейтральных стран, которые не поддерживают нас так сильно в Совете Безопасности, что закон о языке в Украине не имеет никакого отношения к повестке дня Совета Безопасности", - пояснил Ельченко.
Украинский дипломат добавил, что сам факт стремления России обсудить "языковой вопрос" на Совбезе ООН за пять дней до парламентских выборов в Украине является вмешательством в избирательный процесс и частью гибридной войны.
"По замыслу россиян, это должно быть "One man show" (англ. "Шоу одного актера". - Ред.), где господин Небензя будет рассказывать на экран российского телевидения, как в Украине издеваются над русским языком... Но это возможность для других членов Совета Безопасности выступить с позициями по другим вопросам", - отметил он.
На вопрос, почему не удается сорвать заседание, как это было сделано в мае, Ельченко объяснил, что трудно запретить государству-члену ООН, тем более постоянному члену Совбеза, инициировать заседания, и поэтому было принято решение вместо этого использовать его для обсуждения тем, неприятных России.
В то же время, дипломат признал, что Германия и Франция не захотели срывать инициированное Россией заседание вторично, опять идти на конфронтацию с РФ, чтобы "не портить то настроение, которое, возможно, начало немножко положительно складываться после встречи внешнеполитических советников в Нормандском формате".
До речі- це погоняло сержант вже розбанив?)))
Министерство информационной политики (МИП) Украины планируется ликвидировать.
Об этом 15 июля на встрече, посвященной деолигархизации СМИ, сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского Никита ПотураевИсточник: https://censor.net.ua/n3137671
Так що- нехай щастить!)))
но этого тебе, дешёвка, не понять
Отримуєш звання самого тупого бота Цензор.нет!)))
Кого покарали за розстріл майдану?
Коли перестала працювать Ліпецька кондитерська фабрика?
Торгівельні відносини з окупантом це добре, чи погано?
Де відрубані руки???
Горілки нема- йди до біса, петерасте!
Перекашляють і будуть робити те саме далі.
Для вас новини :
Кононенко попался на подкупе избирателей. Открыто уголовное дело.
https://youtu.be/mAfGdSIVaXsТак за кого голосували дебіли ?
І яка моя справа до кононенка ?
Чи буде таке як з ПАСЄ?
Тем самым частично обесценив все усилия, жертвы и сделав претензии весьма умозрительными...