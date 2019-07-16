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 Политика Украины
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 Украина использует заседание Совбеза ООН, чтобы поднять четыре важные, но неприятные для РФ темы, - Ельченко

Украина вместе с партнерами планирует использовать заседание Совета Безопасности ООН 16 июля, созванное РФ, чтобы напомнить о пятой годовщине сбития Россией MH17, удержании Кремлем военнопленных украинских моряков, эскалации на Донбассе и недавнем военном преступлении - расстреле медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко рассказал в понедельник вечером в помещении Постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке.

"У нас есть четкий план, согласно которому члены Совета Безопасности, которые нас поддерживают - прежде всего, западные партнеры - как и наша делегация, которая будет выступать последней, используют факт проведения заседания, чтобы сказать России о всем остальном", - заявил он.

По словам Ельченко, под "другим" говорится о четырех основных темах:

  • Пятой годовщине сбития РФ MH17 - 17 июля;
  • Невыполнение Россией решения трибунала об освобождении моряков;
  • Эскалации на Донбассе несмотря на шаги Украины по разведению сил возле Станицы Луганской;
  • Об обстреле и убийстве украинских медиков.

"У нас есть абсолютное понимание собственно и наших партнеров, и даже более нейтральных стран, которые не поддерживают нас так сильно в Совете Безопасности, что закон о языке в Украине не имеет никакого отношения к повестке дня Совета Безопасности", - пояснил Ельченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Совбезе ООН обсудят украинский закон о языке: заседание назначено на 17:00

Украинский дипломат добавил, что сам факт стремления России обсудить "языковой вопрос" на Совбезе ООН за пять дней до парламентских выборов в Украине является вмешательством в избирательный процесс и частью гибридной войны.

"По замыслу россиян, это должно быть "One man show" (англ. "Шоу одного актера". - Ред.), где господин Небензя будет рассказывать на экран российского телевидения, как в Украине издеваются над русским языком... Но это возможность для других членов Совета Безопасности выступить с позициями по другим вопросам", - отметил он.

На вопрос, почему не удается сорвать заседание, как это было сделано в мае, Ельченко объяснил, что трудно запретить государству-члену ООН, тем более постоянному члену Совбеза, инициировать заседания, и поэтому было принято решение вместо этого использовать его для обсуждения тем, неприятных России.

В то же время, дипломат признал, что Германия и Франция не захотели срывать инициированное Россией заседание вторично, опять идти на конфронтацию с РФ, чтобы "не портить то настроение, которое, возможно, начало немножко положительно складываться после встречи внешнеполитических советников в Нормандском формате".

Источник: https://censor.net.ua/n3137678
 
 
 Топ комментарии
 
Какой вредный Ельченко! Мешает дружить с замечательными козломордиками. Люстрировать его нах! Украина использует заседание Совбеза ООН, чтобы поднять четыре важные, но неприятные для РФ темы, - Ельченко - Цензор.НЕТ 2984
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Скоро все прекратится-и заседания СБ ООН,и других организаций.Уж больно откровенно наш гарант начинает подыгрывать путину.Парад отменил,чтобы его не обидеть,а то что военные обидятся ему пофигу,посланника кремля - венедиктова пригласил на беседу(40минут тусили),думаю и международный суд по морскому праву ПОДСТАВИТ обменом моряков на рос.оккупантов и власовцев.Останется признать свою вину в войне и все- Мир,дружба ,жвачка.А куда он собирается деть память о тысячах погибших и десятках тысяч инвалидов АТО?Я уже не говорю о средствах,которые будут забирать у всех областей Украины и отправлять,якобы на восстановление донбасса,а фактически это будут репарации за проигранную войну.
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привет, ударник. в Лахте холодно?
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Какой вредный Ельченко! Мешает дружить с замечательными козломордиками. Люстрировать его нах! Украина использует заседание Совбеза ООН, чтобы поднять четыре важные, но неприятные для РФ темы, - Ельченко - Цензор.НЕТ 2984
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Потрібно не теми піднімати, а вибухівку під Кремль підкладати.
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Не, обсудят продавленный хряком-мародерам через карманный ВРУ закон про мову. Срабатывает одна из бомб замедленного действия заложенная хряком. Оказывается Порох положил на алтарь своих властных амбиций независимость Украины. Когда вже его посадят?
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От в тебе склероз! Я тобі вже казав- піди до вікна й подивись!
До речі- це погоняло сержант вже розбанив?)))
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11.80 на рюмку стекломоя с утра? без проблем, убогий.
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Що, тобі так й не підняли? Я завжди казав, що Петро Олексійович заощаджує на всьому- наймає сами дешевих й тупих ботів! Для тебе є погана новина-

Министерство информационной политики (МИП) Украины планируется ликвидировать.
Об этом 15 июля на встрече, посвященной деолигархизации СМИ, сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского Никита ПотураевИсточник: https://censor.net.ua/n3137671

Так що- нехай щастить!)))
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Ой, плечева повія корчить з себе індивідуалку, ото чудасія!)))
Отримуєш звання самого тупого бота Цензор.нет!)))
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Опудало, дай відповідь на прості запитання:

Кого покарали за розстріл майдану?
Коли перестала працювать Ліпецька кондитерська фабрика?
Торгівельні відносини з окупантом це добре, чи погано?
Де відрубані руки???

Горілки нема- йди до біса, петерасте!
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Не обсудят, достижения раши в экономической сфере (увеличение пенс возраста- геноцид русскава народа), достижения в науке и самолето строении (новичек и суперджет- "лучший" самолет тысячелетия) и тд по списку.
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В тому то і справа, що ці теми для русні лише неприємні, а не обтяжливі іне загрозливі.
Перекашляють і будуть робити те саме далі.
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Особливо з огляду на те, що москаліві вже відкрито попередели про ці теми і вони зможуть активно підгоуватися до відповідей.
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Возможно, перед заседанием Совбеза необходимо внести все вопросы на обсуждение?
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О, які люди, добрий день.
Для вас новини :

Кононенко попался на подкупе избирателей. Открыто уголовное дело.
https://youtu.be/mAfGdSIVaXsТак за кого голосували дебіли ?
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Да ты что? Подкуп избирателей? Вот это сенсация.
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Ви зі своєю новиную тут - як "добрий день"
І яка моя справа до кононенка ?
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только начали налаживать диалог с мыжебратьями и на тебе укрофашисты снова с подачи пендосов палки в колеса.
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Скоро все прекратится-и заседания СБ ООН,и других организаций.Уж больно откровенно наш гарант начинает подыгрывать путину.Парад отменил,чтобы его не обидеть,а то что военные обидятся ему пофигу,посланника кремля - венедиктова пригласил на беседу(40минут тусили),думаю и международный суд по морскому праву ПОДСТАВИТ обменом моряков на рос.оккупантов и власовцев.Останется признать свою вину в войне и все- Мир,дружба ,жвачка.А куда он собирается деть память о тысячах погибших и десятках тысяч инвалидов АТО?Я уже не говорю о средствах,которые будут забирать у всех областей Украины и отправлять,якобы на восстановление донбасса,а фактически это будут репарации за проигранную войну.
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вину признавать не надо, вино надо разделить, мол ВСЕ виноваты, надо мириться, надо жить дружно, РФ такой вариант вполне устроит.
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Палата представителей американского Конгресса одобрила поправку в законопроект оборонного бюджета на 2020 год о новых санкциях по суверенному долгу Российской Федерации, напомнило о том, что введение новых санкций против России всё-таки, похоже, будет.
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Сьогодні в Амстердамі розгляд за Скіфське золото..
Чи буде таке як з ПАСЄ?
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я знову ж, в 2938-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Давали Козлостану місяц шо б відпустили нашіх полонених моряків , всі терміни вже давно пройшли і ш далі курви беззубі ????!О це тільки бла бла бла і більше нічого
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И чтобы решить эти вопросы украинский народ выбрал президентов шутника и клоуна )
Тем самым частично обесценив все усилия, жертвы и сделав претензии весьма умозрительными...
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Зато Зеклоун интересуется только фекалиями и чертями. Он не выполняет свои конституционные обязанности, уволить за несоответствие занимаемой должности. Почему эта Пабло зелёное не подписало закон об импичменте президента. Да плевал он на народ, шмаркач
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина использует заседание Совбеза ООН, чтобы поднять четыре важные, но неприятные для РФ темы, - Ельченко
 
 
 
 
 
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