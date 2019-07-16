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 Политика Украины
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 Сегодня в Совбезе ООН обсудят украинский закон о языке: заседание назначено на 17:00

Заседание Совета Безопасности ООН, инициированное делегацией РФ для обсуждения украинского "языкового закона", назначено на 17:00 по киевскому времени.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится на официальном сайте СБ ООН.

Как стало известно изданию из дипломатических источников, перед началом заседания ожидается традиционное совместное заявление стран ЕС.

Заседание будет транслироваться в прямом эфире на сайте ООН по ссылке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон о языке вступил в силу

Как сообщалось, делегация РФ созывает 16 июля заседание Совбеза ООН для обсуждения закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который вступает в силу в этот день.

Ранее Россия уже пыталась созвать такое обсуждение в мае, однако тогда его проведение заблокировали партнеры Украины, сославшись на его манипулятивную цель.

Украинская делегация последовательно заявляет, что в функции Совета Безопасности ООН входит прежде всего поддержание международного мира и безопасности, и функционирование украинского языка в Украине никак не входит в эту категорию.

Источник: https://censor.net.ua/n3137676
 
   
 Топ комментарии
 
Уже даже не стесняются вмешиваться во внутренние дела.
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прирівнювати англомовних до кацапогаварящіх це брєд.
москальня ніколи добре не жила.
може досить коптіти на застінках недоімперії, в оцій аурі руцкого ізіика ?
кому він в Україні рідний ? він НАВ'ЯЗАНИЙ.
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Ваши тапки не являются избирателями, а ЗЕвата, которая боится биндер, идет на избирательные участки в конце недели.
Небходимо защитить ЗЕбобиков от необходимости учить украинский язык, с которым сам Владимир Александрович только начал немного справляться.
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З 2010 року мудрий нарід віддав владу бандитському краю з столицею в Юзівці (аби не Юлька) ось і блокують з тих пір.
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Нагадую !!! Для кацапів "язик"- привід напасти на країну, для "захисту" ускАгАвАрящих. Путин в Украине хочет защитить русскоязычных православных
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Та посылать их смело (культурно, дипломатично) и не париться!
После последних событий в Европе это более чем необходимо. Жаль с новым гімнокомандуючим це буде важко...
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Щодо мови Україна на правильному шляху якщо агресор (Московія) і його посіпаки в Україні так агресивно діють і намагаються зашкодити.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня в Совбезе ООН обсудят украинский закон о языке: заседание назначено на 17:00
 
 
 
 
 
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