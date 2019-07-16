 Сегодня в Совбезе ООН обсудят украинский закон о языке: заседание назначено на 17:00

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится на официальном сайте СБ ООН.

Как стало известно изданию из дипломатических источников, перед началом заседания ожидается традиционное совместное заявление стран ЕС.

Заседание будет транслироваться в прямом эфире на сайте ООН по ссылке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон о языке вступил в силу

Как сообщалось, делегация РФ созывает 16 июля заседание Совбеза ООН для обсуждения закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который вступает в силу в этот день.

Ранее Россия уже пыталась созвать такое обсуждение в мае, однако тогда его проведение заблокировали партнеры Украины, сославшись на его манипулятивную цель.

Украинская делегация последовательно заявляет, что в функции Совета Безопасности ООН входит прежде всего поддержание международного мира и безопасности, и функционирование украинского языка в Украине никак не входит в эту категорию.