 Представители США и России обсудят в Женеве идею нового соглашения по контролю над вооружениями

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что хотел бы заключить с Россией и Китаем новое соглашение о контроле над вооружениями, распространяющееся на все виды ядерного оружия. Он уже обсуждал эту тему отдельно с российским президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Китай в настоящий момент не является участником соглашений о контроле над ядерными вооружениями между Россией и США.
По словам анонимных источников в администрации, американскую делегацию возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан. В делегацию также войдут представитель Совета по национальной безопасности Тим Моррисон и представители Пентагона, Объединенного комитета начальников штабов и Агентства по национальной безопасности.
Российскую делегацию возглавит замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
"Мы считаем, что – постучим по дереву – мы достигли того момента, когда можно попытаться начать этот процесс снова", – сказал один из источников, перечислив длинную серию инцидентов, которые осложнили российско-американские отношения за последний год.
"Я говорю "постучим по дереву", потому что, к сожалению, всегда достаточно всего одного инцидента, чтобы все сорвалось", – добавил он.
мені цікаво, де в москаликів потріскує, поки їхнії пан фуфло зі штатами змагається.
какой договор они уже выполнили?
"не впрягайся в одно ярмо с неверным" - это из Библии
ибо надует и возрадуется
такова история, сэр
Правительство Швеции не будет подписывать конвенцию Организации Объединенных Наций о запрете ядерного оружия в связи нарушением Будапештского меморандума Россией. И оккупации части Украины, которой она гарантировала территориальную целостность взамен отказа от ЯО. Справка: Конвенция о полном запрете ядерного оружия была принята 7 июля 2017. Страны-подписанты обязуются не разрабатывать, не покупать и не испытывать ядерное оружие. В разработке договора не участвовали ядерные государства. По ее принятия выступили 122 страны, в том числе Швеция.