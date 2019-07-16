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Все про:Россия (73329) США (15120) ядерное оружие (604) Женева (41) Трамп (2298)

 Представители США и России обсудят в Женеве идею нового соглашения по контролю над вооружениями

Представители США и России в среду встретятся в Женеве, чтобы обсудить идею нового соглашения об ограничении ядерного оружия, участником которого в будущем может стать и Китай, заявили в понедельник высокопоставленные представители американской администрации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что хотел бы заключить с Россией и Китаем новое соглашение о контроле над вооружениями, распространяющееся на все виды ядерного оружия. Он уже обсуждал эту тему отдельно с российским президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Китай в настоящий момент не является участником соглашений о контроле над ядерными вооружениями между Россией и США.

По словам анонимных источников в администрации, американскую делегацию возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан. В делегацию также войдут представитель Совета по национальной безопасности Тим Моррисон и представители Пентагона, Объединенного комитета начальников штабов и Агентства по национальной безопасности.

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Российскую делегацию возглавит замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

"Мы считаем, что – постучим по дереву – мы достигли того момента, когда можно попытаться начать этот процесс снова", – сказал один из источников, перечислив длинную серию инцидентов, которые осложнили российско-американские отношения за последний год.

"Я говорю "постучим по дереву", потому что, к сожалению, всегда достаточно всего одного инцидента, чтобы все сорвалось", – добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3137675
 
 
 Топ комментарии
 
Постучим по дереву.....эх кретин ты кретин..единственное дерево по которому можно постучать после переговоров с руснёй-это крышка её гробика.
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Амеры, увы, со своей толерантностью немного инфантилы. Хуйло и Ко мультики куярят, "сатану" на 20 продляят на боевом, а эти испугались. Очкарик-заучка против подворотни?
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открой глаза и посмотри вокруг- во что превращается Крым, для чего строят усиленный железнодорожный мост- сладкую вату, креветку, бычки возить - авто моста для фур мало?? С какой целью его вообще захватили?
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"Як пани б'ються - у хлопів чуби тріщать."
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це не іронія.
мені цікаво, де в москаликів потріскує, поки їхнії пан фуфло зі штатами змагається.
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открой глаза и посмотри вокруг- во что превращается Крым, для чего строят усиленный железнодорожный мост- сладкую вату, креветку, бычки возить - авто моста для фур мало?? С какой целью его вообще захватили?
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Амеры, увы, со своей толерантностью немного инфантилы. ***** и Ко мультики куярят, "сатану" на 20 продляят на боевом, а эти испугались. Очкарик-заучка против подворотни?
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Выхватят по бестолковке повзрослеют.
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Плутоний уже не производят, давно, а тот что в боеголовках- отравлен продуктами распада. Сатана это большая грязная бомба.
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Постучим по дереву.....эх кретин ты кретин..единственное дерево по которому можно постучать после переговоров с руснёй-это крышка её гробика.
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Россия буднично демонстрирует неуважение своих международных обязательств в сферах безопасности и вооружения, - спикер Госдепа США Ортагус еще Бисмарк сказал, что договор с Россией не стоит той бумаги на которой он написан.Нарушение Россией обязательств в сфере контроля за вооружениями, в частности Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, уже стали обыденными
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Амеров в очередной раз раком поставят, на большее они не способны.
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а в кремле вообще договороспособны?
какой договор они уже выполнили?
"не впрягайся в одно ярмо с неверным" - это из Библии
ибо надует и возрадуется
такова история, сэр
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На мой взгляд, Хло и Трумп хотят лишь подоить бюджеты на ***дцать лярдов денег, вот и затевают эту возню. Опять таки: Хла задобрить...
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Швеция не поддержала конвенцию ООН о запрете ядерного оружия
Правительство Швеции не будет подписывать конвенцию Организации Объединенных Наций о запрете ядерного оружия в связи нарушением Будапештского меморандума Россией. И оккупации части Украины, которой она гарантировала территориальную целостность взамен отказа от ЯО. Справка: Конвенция о полном запрете ядерного оружия была принята 7 июля 2017. Страны-подписанты обязуются не разрабатывать, не покупать и не испытывать ядерное оружие. В разработке договора не участвовали ядерные государства. По ее принятия выступили 122 страны, в том числе Швеция.
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На секундочку - і Росії... Це що б знать ординцям, на що далі БОЛТ ложити.
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Безьядерньій статус дает Украине легальньій шанс обзавестись собственньім ракетньім оружием неядерного сдерживания. Тут РФ-ия крепко попала , имхо
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПредставители США и России обсудят в Женеве идею нового соглашения по контролю над вооружениями
 
 
 
 
 
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