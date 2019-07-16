 Массовое отравление детей в лагере под Одессой: специалисты обнаружили дизентерию и синегнойную палочку

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом вчера во время внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявила директор департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации Елена Теряева.

По ее словам, сейчас количество пострадавших составляет 60 человек – 57 детей и три взрослых. Из них пять человек остаются в больнице села Шабо Белгород-Днестровского района.

Как отмечалось на совещании, в пробах еды и смывах с кухонного оборудования и столовых приборов обнаружена дизентерия Флекснера, а также синегнойная палочка на спецодежде поваров.

Кроме того, установлено, что в оздоровительном учреждении не соблюдались санитарные нормы при хранении продуктов, а также температурный режим, гигиена работников пищеблока и пр.

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Сейчас 114 детей остаются в лагере под наблюдением врача-инфекциониста, так как есть угроза распространения заболевания — еще не завершился инкубационный период.

Исполняющая обязанности председателя Одесской ОГА Светлана Шаталова распорядилась кормить этих детей тщательно проверенными продуктами или сухим пайком. Она также распорядилась закрыть "Медик-2" и до выяснения всех обстоятельств других детей в учреждение не принимать.

Также проверка показала, что часть сотрудников работали без прохождения соответствующего медицинского обследования и официального трудоустройства.

Как сообщалось, 11-12 июля в медицинские учреждения Белгород-Днестровского района с предварительным диагнозом пищевое отравление обратились 56 человек, из них 53 ребенка (2002-2010 г.р.), которые отдыхали в санатории "Медик-2" в пгт Сергеевка. По данному факту полиция открыла производство по ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины. Позднее выяснилось, что количество потерпевших увеличилось.

Синегнойная палочка (лат. Pseudomonas aeruginosa) — вид грамотрицательных подвижных палочковидных бактерий. Обитает в воде, почве, возбудитель нозокомиальных инфекций у человека. Лечение затруднительно ввиду высокой устойчивости к антибиотикам.



