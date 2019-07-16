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 Политика Украины
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Все про:Мининформполитики (299) Потураев (1)

 Мы планируем ликвидировать Мининформполитики, - советник Зеленского Потураев

Министерство информационной политики (МИП) Украины планируется ликвидировать.

Об этом 15 июля на встрече, посвященной деолигархизации СМИ, сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  "Детектор медиа".

"МИП мы планируем перезагрузить в ноль", – сказал он.

Потураев также отметил, что команда президента собирается добиваться объединения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, независимого регуляторного органа, и Государственного комитета телевидения и радиовещания, органа исполнительной власти.

"Потому что в Госкомтелерадио мало хозяйственных функций. Надо укрепить в том числе и финансово, личный состав. Также мы должны обеспечить независимость регулятора", – прокомментировал советник Зеленского.

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"Детектору медиа" Потураев объяснил, что для объединения Нацсовета и Госкомтелерадио придется вносить изменения в Конституцию.

Министерство информационной политики было создано в декабре 2014 года. Тогда обеспокоенность в связи с рисками введения в Украине цензуры и давлением министерства на свободу слова высказывали ОБСЕ, "Репортеры без границ" и Human Rights Watch.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137671
 
 
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*Когда Мехлис был редактором Правды,там одну правду писали* И.В. Сталин,по моему это было в 1939
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Вы уже все ликвидировали.
Может теперь создавать начнете ?
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Пусть лучше ликвидация, чем посадят ещё какого-нибудь бурята на пропагандистскую машину. Всё равно минстець только бабки прожирал и нихрена не делал.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы планируем ликвидировать Мининформполитики, - советник Зеленского Потураев
 
 
 
 
 
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