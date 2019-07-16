 Мы планируем ликвидировать Мининформполитики, - советник Зеленского Потураев

Об этом 15 июля на встрече, посвященной деолигархизации СМИ, сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Детектор медиа".



"МИП мы планируем перезагрузить в ноль", – сказал он.



Потураев также отметил, что команда президента собирается добиваться объединения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, независимого регуляторного органа, и Государственного комитета телевидения и радиовещания, органа исполнительной власти.



"Потому что в Госкомтелерадио мало хозяйственных функций. Надо укрепить в том числе и финансово, личный состав. Также мы должны обеспечить независимость регулятора", – прокомментировал советник Зеленского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство одобрило стратегию информационной реинтеграции оккупированного Крыма





"Детектору медиа" Потураев объяснил, что для объединения Нацсовета и Госкомтелерадио придется вносить изменения в Конституцию.



Министерство информационной политики было создано в декабре 2014 года. Тогда обеспокоенность в связи с рисками введения в Украине цензуры и давлением министерства на свободу слова высказывали ОБСЕ, "Репортеры без границ" и Human Rights Watch.





Также читайте: Мининформполитики о планах команды Зеленского провести перепись населения: "Уже около полугода действует рабочая группа"