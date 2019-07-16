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 Политика Украины
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Все про:местные выборы (1200) Стефанчук Руслан (48)

 В Офисе президента рассматривают проведение досрочных местных выборов, - Стефанчук

В Офисе президента Украины рассматривают возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления, сообщил представитель главы государства в Верховной Раде, кандидат в народные депутаты по списку партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук.

"Будет это осуществлено следующей осенью или это может быть осуществлено еще и до этого – мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю системы, которая касается отношений "власть и человек", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник вечером, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"Владимир Зеленский шел с четким пониманием того, что нас не интересует вопрос смены лиц в действующей системе власти. Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет прокисшим огурцом", - отметил Стефанчук, добавив, что задача новой властной команды – смена системы власти.

Очердные местные выборы в Украине должны состояться в 2020 году.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137670
 
   
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они настаивают на названии "прокисшие огурцы"
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Это называется захват власти или ГКЧП 2.
Я смотрю они с места в карьер. Каждые выборы - хороший отмыв.
Если так принципиально это, нельзя было совместить с парламентскими? Все равно ни те, ни другие - не законные...
Ребята даже не скрывают своих целей.
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Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет прокисшим огурцом", - отметил Стефанчук, добавив, что задача новой властной команды - смена системы власти. Источник: https://censor.net.ua/n3137670
тогда уж милейший дайте однозначный ответ - портнов есть свежий огурец или нет???
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портнов - Домоклов мечь над Барыгой Поросём. В Офисе президента рассматривают проведение досрочных местных выборов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 417
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Честно говоря, в жизни не видел, чтобы новая власть так сильно гнала выборы... Сначала парламентские, а теперь вот даже и местные. Всё это, уважаемые господа, говорит только об одном - они ОЧЕНЬ спешат. Вот прям ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ. Почему? А всё просто - они временщики. Они не чувствуют твёрдого фундамента под ногами, от слова "вообще". Их цель - как можно скорее занять... нет, не занять, зарейдерить все возможные ветви власти (от президентской до местной), хапануть, что удастся, и свалить нафиг, пока экс-электорат их не сожрал.

Я просто замечательно помню, как против Пороха пытались мутить различные "майданы" и "гражданские протесты", тысячи долбодятлов кричали, что он не досидит до конца срока, что он узурпатор, что его снесут... А вот не снесли. А этих, походу, таки снесут. Бумеранг от Пороха ещё вернется козлам)
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Что-то твоё "честно говоря" с душком. Люди Зеленского хотят начать работать, а имплантированное Порошенкой барыжьё, пока его не убрать из власти, будет всячески мешать. Потому и спешат - потому что ответственно подходят к данному народом Мандату
доверия.
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С чего бы им. Башляет-то пригожинским оутсорсерам Порохло, да и интерес у русни и порохла один - удержание Украины в кремле-центристской сфере барыжной коррупции и олигархической экономики.
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работать по захвату власти в свои неугамонные лапы
другой работы нее видать
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"задача новой властной команды - смена системы власти."(с) - правильно господин шариков. "а то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять всё, да и поделить…", - а гнилую интеллигенцию - всех уволим.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Офисе президента рассматривают проведение досрочных местных выборов, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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