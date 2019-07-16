 В Офисе президента рассматривают проведение досрочных местных выборов, - Стефанчук

"Будет это осуществлено следующей осенью или это может быть осуществлено еще и до этого – мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю системы, которая касается отношений "власть и человек", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник вечером, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Владимир Зеленский шел с четким пониманием того, что нас не интересует вопрос смены лиц в действующей системе власти. Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет прокисшим огурцом", - отметил Стефанчук, добавив, что задача новой властной команды – смена системы власти.
Очердные местные выборы в Украине должны состояться в 2020 году.
Я смотрю они с места в карьер. Каждые выборы - хороший отмыв.
Если так принципиально это, нельзя было совместить с парламентскими? Все равно ни те, ни другие - не законные...
Ребята даже не скрывают своих целей.
тогда уж милейший дайте однозначный ответ - портнов есть свежий огурец или нет???
Я просто замечательно помню, как против Пороха пытались мутить различные "майданы" и "гражданские протесты", тысячи долбодятлов кричали, что он не досидит до конца срока, что он узурпатор, что его снесут... А вот не снесли. А этих, походу, таки снесут. Бумеранг от Пороха ещё вернется козлам)
доверия.
другой работы нее видать