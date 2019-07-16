 Омбудсмен Денисова поедет в Москву, чтобы попасть на суд над украинскими военнопленными моряками

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Денисова сообщила "Укринформу".
По словам украинского омбудсмена, она договорилась с Москальковой "предпринять определенные шаги" и подготовить документы, которые помогут более содержательно обсудить задачи по реализации гуманитарных прав граждан. Она отметила, что в числе задач – наработка механизма по возврату украинских граждан.
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Денисова добавила, что 17 июля планирует посетить в Москве судебное заседание, на котором будут рассматривать изменение или продление меры пресечения украинским военнопленным морякам.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.
Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас их держат в СИЗО в Москве.
24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала резолюцию относительно эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе и призвала Кремль освободить украинских моряков, а также соблюдать Женевскую конвенцию о военнопленных.
Ожидается, что 17 июля в Лефортовском районном суде Москвы начнутся заседания о продлении сроков содержания под стражей украинских военных моряков.