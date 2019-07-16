 Закон о языке вступил в силу

Документ вступил в силу через два месяца после опубликования его в газете "Голос Украины", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Настоящим законом, в частности, предусмотрено создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка и введение должности уполномоченного по защите государственного языка.
Нацкомиссия будет утверждать требования к уровням владения государственным языком для получения гражданства Украины, проводить соответствующие экзамены и по их результатам будет выдавать сертификаты.
Уполномоченный будет рассматривать жалобы и сможет штрафовать субъекты хозяйствования за нарушение требований закона о применении государственного языка в сфере обслуживания потребителей.
В соответствии с законом, владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей обязаны Президент, Председатель Верховной Рады и его заместители, Премьер-министр, все члены правительства, руководители государственных учреждений, предприятий и ведомств, государственные служащие и чиновники всех рангов, руководители и личный состав Нацполиции, судьи, адвокаты и нотариусы, руководители учебных заведений, педагоги и медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.
Законом предусмотрена организация бесплатных курсов украинского языка для взрослых.
В то же время предусматривается, что владение украинским станет обязательным для лиц, которые намерены получить гражданство Украины. Для этого необходимо будет сдать экзамен на уровень владения государственным языком.
Вместе с тем иностранные военнослужащие, которые служат в Вооруженных силах Украины и имеют государственные награды, а обретение ими украинского гражданства представляет государственный интерес, смогут получить его без удостоверения уровня владения государственным языком. Они должны будут овладеть им в течение года со дня обретения гражданства.
Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.
В то же время закон предусматривает, что сопровождение культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий в Украине должно осуществляться на государственном языке. При этом достаточно желания одного участника мероприятия, чтобы обязать организаторов обеспечить его перевод.
Законом определяются особенности применения государственного языка в сфере культуры, телевидения и радиовещания, печатных СМИ, в сфере обслуживания потребителей и других отраслях. Так, через пять лет вступит в силу норма закона, по которой квота на украинский контент в эфире телеканалов должна составлять 90%.
В соответствии с законом, через 30 месяцев всеукраинские печатные СМИ, а через пять лет и местная печать должна иметь украинскую версию. При этом закон разрешает выпускать версии и на других языках. Однако издания, которые выходят на языках ЕС и на крымскотатарском, могут не иметь украинской версии. Также издательства и книжные магазины должны через два года иметь не менее половины ассортимента книг на украинском языке.
Закон не предусматривает уголовной ответственности за его нарушение. Однако нарушение прав граждан на получение услуг на украинском языке в госучреждениях и определенных законом публичных сферах будет наказываться штрафами. Максимальная сумма штрафа составит 11 тыс. 900 грн. Эти нормы начнут действовать через три года.
От 73% из 62% голосовавших ?
Это даже не большинство...
А ЗЕБЕнька с Разумковым пусть корячаться
Вы Пороха видите?
А он есть ! 😀
Обучение языка словацкого по евро стандартам. Сертификация А1, А2, В1, В2
При сертификате В 2 берут на госслужбу.
Курсы словацкого ( платные и бесплатные ) по всей стране
ВОТ ХОТЬ БЫ ОДИН ПОЛИТИК ИЛИ ЧИНОВНИК ПРИЕХАЛИ И УВИДЕЛИ ОПЫТ СЛОВАКИИ - нет им офшоры, острова, шоппинг в Милане. Тьфу!
И что удивительно- самые усердные в изучении словацкого - кацапы. Словацкий- почти украинский. Украинцы его учат легко, бо большинство слов знакомо. Проблемы со склонениями обычно. А вот кацапы язык не понимают и потому зубрят
Армія, мова, віра - основа нашої Держави
А хто проти, той нехай згине !
Амінь !
Ах да, конечно.....😂
Польша сделала то, что могла бы сделать Украина, причем, она могла это сделать раньше. На этой неделе Польша официально входит в топ 25 развитых экономик мира.
Да, ей для этого потребовалось три десятка лет, но она не дергалась по сторонам, а целенаправленно двигалась к успеху, и похоже на то, что сейчас она только набирает обороты. Возможно, пройдет несколько лет и она войдет в топ 20.
Самое интересное в польской истории то, что ее путь к этому достижению начался примерно в то же самое время, когда Украина получила формальную независимость, и примерно с теми же основными экономическими показателями, что и у нас.
При этом, Польша с 1945 года была отрезана от глобальной торговли и была замкнута на рынках СЭВ - совета экономической взаимопомощи.
Организация была создана совком и полностью им контролировалась, а потому с развалом совка, Польша оказалась перед таким же выбором, как и Украина: либо пытаться что-то выжимать из былых интеграционных связей с митрополией, или начинать играть по общемировым правилам, приводя свою экономику в соответствие с этими правилами. Это привело к пересмотру номенклатуры производимой продукции, ее качеству и технологических процессов.
Да, это было не легко и заняло много времени, но поляки не сомневались в своем выборе и не теряли времени зря. В итоге, Польша не только сохранила свой экономический потенциал, но ей удалось развернуть производство почти всей номенклатуры продукции, необходимой для внутреннего рынка, в том числе, и военного назначения.
Причем, под боком у Польши имелся пример того, к чему нужно стремиться. Германия, к тому времени, уже была одной из крупнейшей экономик и что характерно, ее экономическое могущество строилось на производстве высококачественной и высокотехнологичной продукции, находящей спрос во всем мире. У нее просто не было никаких особых природных ресурсов, которые можно вынимать из земли и продавать за рубеж, как это делала и делает РФ.
Поляки справдливо рассудили, что у них тоже нет природных ресурсов, имеющих огромный экспортный потенциал, а потому - надо производить экспортную продукцию глубокой переработки, с использованием современных технологий и стандартов.
А потом Польша вступила в ЕС и полностью открылась Европе, а та - полностью открылась для Польши. Тогда произошел тот самый эффект, о котором так любят рассуждать российские «эксперты». Большая часть населения Польши поехала на заработки в Германию и дальше, особенно - в Великобританию.
Действительно, открытый рынок труда имеет именно такое свойство. Люди едут туда, где выше заработки и где лучшие условия для жизни. Причем, отток произошел за счет высококлассных специалистов.
Да, так оно и было, и этот аргумент в Московии приводится как один из бесспорных негативных факторов евроинтеграции. Но все это хорошо, только вот с такой демографической «катастрофой», о которой в РФ говорит каждый утюг, Польша вошла в 25 мощнейших экономик мира.
Наверное, россиянам покажется, что это достижение не такое уж крупное, чтобы о нем говорить отдельно, но это лишь потому, что сама РФ находится выше в этом самом рейтинге. Но при этом, у нее близко нет польского уровня жизни населения и экономика напоминает усаженного наркомана.
В самом деле, РФ выгребает из недр гигантские количества нефти и газа, продает их за рубежом, а на эти деньги - кормит своих миллиардеров, строит танки и кормит танкистов, угрожая всему миру.
Однако если представить, что завтра нефть и газ в РФ кончились полностью.
Где окажется место РФ в этом рейтинге буквально через пять лет? И это при том, что просто прекратится экспорт углеводородов. А если к этому добавить то, что вынуждена делать Польша - покупать нефть и газ за рубежом?
Думаю, в таких условиях, РФ за пять лет вылетит даже из сотни мировых экономик, если еще будет жива.
Так что поляки - просто молодцы. Мы их от души поздравляем. А нашим тупоголовым бестолочам это - образец для подражания.
Водить московские хороводы можно лишь тогда, когда у тебя есть своя нефть и свой газ, и желательно - в экспортно значимых объемах.
И то, Венесуэла, Иран, Ирак и Сирия - дохороводились с Москвой, даже имея собственную нефть.
В общем, поляки показали как и куда надо правильно идти, и нам надо - следом за ними!
ANTI-COLORADOS
А СБУ НЕ СЧИТАЕТ НУЖНЫМ ЖТО ПРЕСЕКАТЬ
Швец подчеркнул, что переговоры с Путиным бесполезны для Зеленского, как и для других лидеров стран Запада. Даже, если удастся достичь с ним каких-то договоренностей, агрессор выполнять их не будет.
"Путин - патологический лжец, к тому же страдающий сильным психическим расстройством. Говорить с ним не только бесполезно, но и контрпродуктивно. Хотя наблюдать за пациентом надо. Поэтому западным лидерам стоит разработать график дежурств по палате. Раз в месяц кто-то из стран НАТО должен встречаться с ним и оценивать состояние пациента«, - сообщил бывший сокурсник Путина.
Он предупредил, что встречу с Зеленским Путин обернет против него же. Переговоры Кремль использует в пропагандистских целях. И это все, что нужно путинскому режиму.
Если и идти на встречу с Путиным, то, по мнению Швеца, Зеленскому стоит подобрать себе достаточно влиятельного "компаньона". Желательно, чтобы он представлял страну-подписанта Будапештского меморандума.