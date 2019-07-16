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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В Умани при продаже пистолета-пулемета задержан местный житель, - Нацполиция. ФОТО

Житель Умани задержан при попытке продажи пистолета-пулемета и патронов к нему.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Умани при продаже пистолета-пулемета задержан местный житель, - Нацполиция 01

В полицию поступила оперативная информация о продаже огнестрельное оружие и боеприпасов. Как выяснили полицейские, житель города Умани продавал пистолет-пулемет "Skorpionvz.61", четыре магазина и патроны к нему.

В результате проведения оперативной закупки злоумышленника задержали. Согласно заключению эксперта изъятое оружие является огнестрельным, а патроны - боевыми.

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В Умани при продаже пистолета-пулемета задержан местный житель, - Нацполиция 02

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137667
 
   
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Полицаи его уже по 15 кругу "продают"
И 15 раз находятся желающие схавать сир
Без лоха и жизнь плоха
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То хасиды оставили---за жильё. Я б себе такой оставил---просто класс.
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ну не совсем класс, ему далеко до глока 18 или 25 но все таки какая ни какая защита.
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Хм...странно...Я бы поверил если б житель Умани продавал израильский Узи.... А так-подстава какая-то
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нельзя писать хасиды. нужно писать лица щироукраинской реформаторской национальности.
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Тепер населення має дуже багато зброї. Коли почнеться Майдан, то вся ця зброя там буде.
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Да не будет уже Майдана. Некому уже его делать. Парашенко хорошо в етом постарался.
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Млять, за ношение оружия грозит до семи лет а боевикам которые на дамбасе убивали людей дают условные сроки якобы они просто стояли на блокпосту. Хотя сомневаюсь что даже на блокпостах они стояли с водяными пистолетами.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Умани при продаже пистолета-пулемета задержан местный житель, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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