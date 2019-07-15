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 Украинский воин Дмитрий Лисовол погиб на Донбассе 15 июля. ФОТО

15 июля, в районе города Авдеевка Донецкой области от смертельного ранения, полученного в бою с наемниками РФ погиб украинский воин Дмитрий Александрович Лисовол.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говоится на офицальной странице 92-й ОМБр в Фейсбук.

Дмитрий Александрович Лисовол, 1987 года рождения, уроженец города Ракитное Киевской области, старший солдат, военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады.

В сообщении отмечается: ""С печалью  сообщаем Вам болезненной потере.

15.07.2019 в бою с российскими оккупантами в районе Авидеевки погиб старший солдат Лисовол Дмитрий Александрович.

Дмитрий родился 24.10.1987 года. Без отца остались сын и дочь Дмитрия.

Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям героя. Смерть Дмитрия это тяжелая потеря для всех нас".

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Украинский воин Дмитрий Лисовол погиб на Донбассе 15 июля 01

Источник: https://censor.net.ua/n3137665
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинский воин Дмитрий Лисовол погиб на Донбассе 15 июля. ФОТО
 
 
 
 
 
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