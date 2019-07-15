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Все про:вуз (708) Минобразования (1090) абитуриент (96)

 Минобразования назвало ТОР-5 вузов по количеству поданных заявлений от абитуриентов

По состоянию на утро 15 июля поступающие подали в вузы уже более полумиллиона электронных заявлений, в ТОП-5 избранных ими заведений - 3 столичных и 2 львовских университета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

Поступающие уже подали 504 333 электронных заявления. Чаще всего они выбирали:

• Киевский национальный университет им. Шевченко - почти 20 тыс заявлений;

• Львовский национальный университет им. Франко - почти 19 тыс;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил 182 тыс. мест государственного заказа в вузах на 2019 год, - Минобразования

• Киевский национальный торгово-экономический университет - чуть более 17,5 тыс;

• НТУУ "Киевский политехнический институт им. Сикорского" - почти 16,5 тыс;

• НУ "Львовская политехника" - около 15 тыс.

Читайте: Шесть украинских вузов попали ТОР-1000 лучших университетов мира

Источник: https://censor.net.ua/n3137664
 
 
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розвинуті країни радо будуть чекати випускників цих вишів )))
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55% иностранных студентов в Польше - украинцы, свидетельствуют результаты исследования компании Selectivv.
Сейчас в Польше до 40 тысяч студентов из Украины.
И каждый год их количество увеличивается.
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Більше всього студенти хочуть бути юристами, економістам..., тобто не вивчати технічні спеціальності.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМинобразования назвало ТОР-5 вузов по количеству поданных заявлений от абитуриентов
 
 
 
 
 
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