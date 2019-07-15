 Минобразования назвало ТОР-5 вузов по количеству поданных заявлений от абитуриентов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.
Поступающие уже подали 504 333 электронных заявления. Чаще всего они выбирали:
• Киевский национальный университет им. Шевченко - почти 20 тыс заявлений;
• Львовский национальный университет им. Франко - почти 19 тыс;
• Киевский национальный торгово-экономический университет - чуть более 17,5 тыс;
• НТУУ "Киевский политехнический институт им. Сикорского" - почти 16,5 тыс;
• НУ "Львовская политехника" - около 15 тыс.
Сейчас в Польше до 40 тысяч студентов из Украины.
И каждый год их количество увеличивается.