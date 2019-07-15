 Минобразования назвало ТОП-5 вузов по количеству поданных заявлений от абитуриентов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.
Поступающие уже подали 504 333 электронных заявления. Чаще всего они выбирали:
• Киевский национальный университет им. Шевченко - почти 20 тыс заявлений;
• Львовский национальный университет им. Франко - почти 19 тыс;
• Киевский национальный торгово-экономический университет - чуть более 17,5 тыс;
• НТУУ "Киевский политехнический институт им. Сикорского" - почти 16,5 тыс;
• НУ "Львовская политехника" - около 15 тыс.
Сейчас в Польше до 40 тысяч студентов из Украины.
И каждый год их количество увеличивается.
Тобто працювати тільки за похльобку, бо на все інше не вистачить жебрацької зарплати, яку кидають олігархи як кістку зі свого барського столу...
Як приклад.
Олігарх Порошенко на своїх кондитерських фабриках в Україні платить десь по 300-400 доларів працівникам.
Але угорцям на своїй фабриці Рошен в Угоршині він платить від 800 євро.
Тобто перспектив молодим працівникам тут нема. Бо олігархи рахують своїх українських працівників людьми другого сорту в порівнянні з тими ж угорцями, чи взагалі з західними працівниками
Сколько заявлений НА МЕСТО?!
На самом деле, абитуриенты (не все, но часто) подают заявления сразу в несколько ВУЗов, поэтому такая статистика не вполне убедительна.