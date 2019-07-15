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Все про:вуз (708) Минобразования (1090) абитуриент (96)

 Минобразования назвало ТОП-5 вузов по количеству поданных заявлений от абитуриентов

По состоянию на утро 15 июля поступающие подали в вузы уже более полумиллиона электронных заявлений, в ТОП-5 избранных ими заведений - 3 столичных и 2 львовских университета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

Поступающие уже подали 504 333 электронных заявления. Чаще всего они выбирали:

• Киевский национальный университет им. Шевченко - почти 20 тыс заявлений;

• Львовский национальный университет им. Франко - почти 19 тыс;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил 182 тыс. мест государственного заказа в вузах на 2019 год, - Минобразования

• Киевский национальный торгово-экономический университет - чуть более 17,5 тыс;

• НТУУ "Киевский политехнический институт им. Сикорского" - почти 16,5 тыс;

• НУ "Львовская политехника" - около 15 тыс.

Читайте: Шесть украинских вузов попали ТОР-1000 лучших университетов мира

Источник: https://censor.net.ua/n3137664
 
 
 Топ комментарии
 
розвинуті країни радо будуть чекати випускників цих вишів )))
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55% иностранных студентов в Польше - украинцы, свидетельствуют результаты исследования компании Selectivv.
Сейчас в Польше до 40 тысяч студентов из Украины.
И каждый год их количество увеличивается.
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Працювати на заводах олігархів за жебрацьку зарплатню в 300-400 доларів на місяць. Без житла, без нормальної медичної страхівки, без соціальних гарантій.
Тобто працювати тільки за похльобку, бо на все інше не вистачить жебрацької зарплати, яку кидають олігархи як кістку зі свого барського столу...
Як приклад.
Олігарх Порошенко на своїх кондитерських фабриках в Україні платить десь по 300-400 доларів працівникам.
Але угорцям на своїй фабриці Рошен в Угоршині він платить від 800 євро.
Тобто перспектив молодим працівникам тут нема. Бо олігархи рахують своїх українських працівників людьми другого сорту в порівнянні з тими ж угорцями, чи взагалі з західними працівниками
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розвинуті країни радо будуть чекати випускників цих вишів )))
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нет конечно же, украинские дипломы как и дипломы всех стран бывшего союза в мире никому не нужны и ничего не говорят
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Яка частина програмістів з колишнього СРСР працює у відомих фірмах відносно програмістів з Індії та Пакистану? Один до трьох-чотирьох. У другій половині 90-х західні фірми шукали програмістів і готові були дати роботу 100 000 але найшли тільки 10 000. Тоді, як в Пакистані в той час працювало на аутсорсинг 350+ тисяч, а в Індії пів мільйону.
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У мене родич програміст працював і працює в Києві і не хоче їхати за кордон.
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більшість пакистанських та індійських програмістів теж нікуди не хочуть їхати. Така специфіка роботи. Моя дружина теж нікуди не хоче їхати більше ніж на два тижні хоч і не програміст.
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Тобта вища зарплата не завжди буває привабливою для спеціалістів.
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Особливість роботи програмістів у тому що, більшість з них не прив'язана ні географічно, ні в часі до робочого місця. Вони отримують завдання і виконавши його відправляють результат замовнику. Ну, це якщо проектне пов'язаний з якимось пристроєм, і то там можуть бути нюанси. Все відбувається через мережу і навіть зарплату отримує на рахунок у будь якому банку світу. Це мабуть перша пост-індустріальна професія. Тому він може поїхати навіть в тропічну Африку, а все одно буде працювати в мережі.
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55% иностранных студентов в Польше - украинцы, свидетельствуют результаты исследования компании Selectivv.
Сейчас в Польше до 40 тысяч студентов из Украины.
И каждый год их количество увеличивается.
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Більше всього студенти хочуть бути юристами, економістам..., тобто не вивчати технічні спеціальності.
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А що їм з технічними спеціальностями в Україні робити?
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Працювати, якщо не хочуть жити за кордоном.
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працювати? так вони тільки за кордоном і можуть працювати. Я добре знаю шарашку де колишні викладачі, деякі з КПІшною освітою ремонтують телевізори та мікрохвильовкі. За кордон їм їхати вже пізно, а помирати рано.
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Працювати на заводах олігархів за жебрацьку зарплатню в 300-400 доларів на місяць. Без житла, без нормальної медичної страхівки, без соціальних гарантій.
Тобто працювати тільки за похльобку, бо на все інше не вистачить жебрацької зарплати, яку кидають олігархи як кістку зі свого барського столу...
Як приклад.
Олігарх Порошенко на своїх кондитерських фабриках в Україні платить десь по 300-400 доларів працівникам.
Але угорцям на своїй фабриці Рошен в Угоршині він платить від 800 євро.
Тобто перспектив молодим працівникам тут нема. Бо олігархи рахують своїх українських працівників людьми другого сорту в порівнянні з тими ж угорцями, чи взагалі з західними працівниками
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О, 300 доларів на місяць! Для багатьох технарів 150 максимум.
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у мене є приклади по 800 доларів і більше після КПІ. Не всі хочуть їхати за кордон.
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А у мене є і по 1000, але це тільки приклади.
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Але моя доця має технічну спеціальність і так заробляє. Хто хоче, той знаходить. Що далі невідомо, бо при конфлікті Зе з МВФ все може змінитися і тоді уже всі захочуть працювати за кордоном.
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Хто хоче той знаходить, стосується і закордону. І нафіг людям убиватися? Це, тільки робота, яка має тобі давати змогу жити. Людина працює тільки для того, аби жити, а не навпаки.
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Ось і моя доця так говорить. В тому і цьому році побувала в Європі і все подивилася і вирішила, що при наявності 800 доларів на місяць можна непогано жити у Києві.
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Комусь краще жити у Києві, комусь в африканських джунглях чи на березі карибського моря. Все залежить від багатьох речей. Якщо людину влаштовує 800 баксів то, це нормально. Питання стане коли вона захоче щось створити.
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ЗІ: до того ж, для технаря важливий специфічний склад розуму. Українська ж школа його не формує.
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Це не так. Поспілкуйтеся із студентами КПІ, Каразіна, Львівської політехніки...
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то й що, скільки їх у відсотку до основної маси населення? Ми з товаришем нетак давно задали молодику прості питання: Чому залізний корабель не тоне? Чому 150 тон літак не падає? Людина ще здається недавно в школі ці речі вивчала але він цим не париться.
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Так і раніше більшість не могла вчитися у технічних вишах.
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а що змінилося? Як раніше вони не могли нічого створити, так і зараз. 120 мільйонів пишалося тим що першу людину в космос запустили і все.
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Для тих, хто зараз вчиться у провідних вишах багато чого змінилося. Вони отримують подвійні дипломи і роботодавці вимушені таким платити вищу зарплату.
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Які роботодавці? Скільки їх в Україні? Скільки виробничих підприємств відкрилося за останні 5 років?
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Близько 300. Але пропозицій для справжніх спеціалістів більше, ніж самих спеціалістів. Тут мене зебіли лякали, що звільнять мене. А я маю 5 спеціальностей і багато пропозицій працювати, хоча вже маю пенсійний вік.
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Цифры "НИ О ЧЕМ"!
Сколько заявлений НА МЕСТО?!
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Це треба дивитися по кожній спеціальності окремо.
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Родной КПИ лишь на 4-м месте Міносвіти назвало ТОР-5 вишів за кількістю поданих заяв від абітурієнтів - Цензор.НЕТ 4763 .
На самом деле, абитуриенты (не все, но часто) подают заявления сразу в несколько ВУЗов, поэтому такая статистика не вполне убедительна.
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мне интересно, каким образом в торговый (это НарХоз?) больше заявок чем в КПИ? Без сарказма, неужели работа после торгового в Украине имеет больше перспектив?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМинобразования назвало ТОП-5 вузов по количеству поданных заявлений от абитуриентов
 
 
 
 
 
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