 Задержан организатор схемы по ремонту и обслуживанию техники "МЧС ДНР", - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что несколько украинских граждан по согласованию с представителями псевдореспублик зарегистрировали на временно оккупированных территориях коммерческие структуры для предоставления услуг "национализированным" предприятиям в "ДНР/ЛНР".

Услуги предоставлялось, в том числе военизированному формированию "МЧС ДНР", в частности осуществлялся ремонт, техническое обслуживание машин и монтаж оборудования. При этом, зарегистрированные частные предприятия систематически платили "налоги" в псевдобюджеты террористических организаций, которые затем направлялись на финансирование незаконных военизированных формирований.

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Правоохранители задержали организатора схемы, когда он прибыл на подконтрольную украинской власти территорию. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренное ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.