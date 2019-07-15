EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Спорт
  654  14
Все про:сборная Украины (226) спорт (1742)

 Украинские синхронистки завоевали золотые медали на чемпионате мира по водным видам спорта. ФОТО

На чемпионате мира по водным видам спорта в Корее команда Украины по артистичному плаванию выиграла золотые медали в дисциплине хайлайт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Украинские синхронистки завоевали золотые медали на чемпионате мира по водным видам спорта 01

Команда Украины с результатом 94,5000 балла стала победительницей мирового первенства, серебро завоевали синхронистки Италии (91,7333), бронза у спортсменок Испании (91,1333).

Золото для Украины в Хайлайте завоевали Елизавета Яхно, Анастасия Савчук, Владислава и Марина Алексеевы, Валерия Апрелева, Яна Угловая, Екатерина Резник, Алина Шинкаренко, Александра Коваленко и Вероника Гришко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сборная Украины по баскетболу повторила на Универсиаде лучший результат в истории: завоевала серебро, проиграв только команде США

Днем ранее Марта Федина и Анастасия Савчук выиграли бронзовые медали в технической программе дуэтов.

Источник: https://censor.net.ua/n3137659
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Еще мужик с бабой теперь есть дисциплина у синхронистов. Забавно...
 показать весь комментарий
 
фигня полная, вообще не смотрится. В синхронке только женщины гармоничны. То же самое если бы в худ. гимнастике были мужчины, бррр
 показать весь комментарий
 
балет считай танец, отличия по технике и все такое. А эти чисто женские виды. Сильно уж пластичны и артистичны. Тем более балет не вид спорта
 показать весь комментарий
 
не пиши бредятину(((где,там есть мужики???или там такие дыбилоиды как ты сам???
а,пока иди в спам
 показать весь комментарий
 
stavr, есть, недавно ввели, пара - один мужчина, одна женщина
 показать весь комментарий
 
ага, дисциплина , мужик с надувной бабой на пляжах Италии)))
 показать весь комментарий
 
А "синхроністи" що там синхронізують Українські синхроністки завоювали золоті медалі на чемпіонаті світу з водних видів спорту - Цензор.НЕТ 2442
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинские синхронистки завоевали золотые медали на чемпионате мира по водным видам спорта. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх