 Украинские синхронистки завоевали золотые медали на чемпионате мира по водным видам спорта. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Команда Украины с результатом 94,5000 балла стала победительницей мирового первенства, серебро завоевали синхронистки Италии (91,7333), бронза у спортсменок Испании (91,1333).

Золото для Украины в Хайлайте завоевали Елизавета Яхно, Анастасия Савчук, Владислава и Марина Алексеевы, Валерия Апрелева, Яна Угловая, Екатерина Резник, Алина Шинкаренко, Александра Коваленко и Вероника Гришко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сборная Украины по баскетболу повторила на Универсиаде лучший результат в истории: завоевала серебро, проиграв только команде США

Днем ранее Марта Федина и Анастасия Савчук выиграли бронзовые медали в технической программе дуэтов.