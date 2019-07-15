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Все про:Италия (915) приговор (781) Маркив (55)

 Виталий держится нормально, сказал, что будет бороться до конца, - жена осужденного в Италии нацгвардейца Маркива

Жена украинского нацгвардейца Виталия Маркива Диана была более чем шокирована после оглашения приговора мужу итальянским судом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Диана Маркив заявила в эфире Громадського ТВ. 

"Я ожидала, что может быть отрицательный приговор, но даже в страшных снах я не могла предположить, что могут дать даже больше, чем просил прокурор. Шоком назвать, это легко сказать ", - сказала она.

В то же время Диана отметила, что муж нормально держится, а ее он заранее готовил к тому, что приговор может быть отрицательным.

"Сказал, будем бороться до конца, все будет хорошо ... Он находится в тюрьме строгого режима, там очень строгий порядок, но в принципе держится и чувствует он себя нормально, насколько это можно назвать нормальным: ходит в спортивный зал, читает книги, старается зря не тратить время ", - рассказала она.

Диана Маркив добавила, что мать посещает Виталия раз в две недели, но сама она не ездит к нему.

"Мы с Виталием приняли решение, что мне лучше не ездить", - резюмировала жена нацгвардейца.

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Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137658
 
 
 Топ комментарии
 
Хочется пожелать, чтобы у него всё закончилось хорошо.
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Поймать парочку макаронников, что у сепаров болтались, и обвинить в шпионаже, потом поменять.
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Простые граждане в Италии даже не в курсе об этом процессе . И хуйла называют главным мафиози Европы .
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Простые граждане в Италии даже не в курсе об этом процессе . И ***** называют главным мафиози Европы .
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Хочется пожелать, чтобы у него всё закончилось хорошо.
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Не знаю что тут сказать. Пусть в своей борьбе надеется только на себя и самых близких и пусть они используют все возможности. И пусть они не отчаиваются. Конечно он и его семья это не прочитает само собой, но пусть им повезет.
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ЛОЛ! вообщето когда хотят поддержать человека в беде то ему говорят, - держись мы все с тобой, мы тебя не бросим...
или ты типа его послал???
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Нет, просто по опыту много доброхотов вокруг, но когда случится в жизни что-то серьезное, то они куда-то исчезают и ты сам за себя. А так толку от каких-то хороших слов, если реально помочь не в силах.
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Но ведь помощь это не только шкаф передвинуть!
Ведь шкаф можно попробовать и самому сдвинуть если рядом куча людей будут кричать, - давай, ты сможешь, мы с тобой! ... а не наоборот!
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"Ведь шкаф можно попробовать и самому сдвинуть если рядом куча людей будут кричать, - давай, ты сможешь, мы с тобой! ... а не наоборот!"

Лучше уж самому в таком случае - там и взвесить трезво свои силы буде проще, и придумать какое-то приспособление...а с " давай, ты сможешь, мы с тобой! " все, чего ты добьешься в данном случае - грыжи и геммороя...
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Поймать парочку макаронников, что у сепаров болтались, и обвинить в шпионаже, потом поменять.
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А що Зеленський зрадів засудженню патріота чи засмутився, чи розігнав дипломатів і нема кому реагувати? Гівнокомандувач хренів.
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Чим можна пояснити, що раніше демократична країна стала на шлях судочинства, яке має аналог лише Сталіне чи Ким Чен Ірі?
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жадность. пуйло точечно коррумпировал очень много народа в Европе.
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Тим, що там є друзі ***** і вони досить впливові.
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24 года поборется и победит
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Москва хоче відпустити моряків але потім має бути суд. Пропоную компроміс: моряків відпускають, а судять того, хто їх туди послав.
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Нужно понимать, то что теперь мы имеем дело не просто какими то обвинениями в прессе. Мы имеем приговор итальянского суда. И тыкать пальцем, вот мол Вова виноват, купил продажных итальянских судей, это становиться в позу страуса, но не на песке, а на асфальте. Уже сейчас нужно начинать переговоры о его выдаче Украине, чтобы значительный остаток он не провел в итальянской тюрьме.
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Він громадянн Італії, тому це вас алкоголь штовхає писати, що італійці віддаватимуть своїх громадян.
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Ну , и чем отличается »правосудие» итальянское от мордерского ?!
Я всегда говорил , нет ценностей европейских , есть общечеловеческие ценности .
Есть европейское качество жизни для рядового обывателя .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВиталий держится нормально, сказал, что будет бороться до конца, - жена осужденного в Италии нацгвардейца Маркива
 
 
 
 
 
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