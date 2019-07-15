 Виталий держится нормально, сказал, что будет бороться до конца, - жена осужденного в Италии нацгвардейца Маркива

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Диана Маркив заявила в эфире Громадського ТВ.

"Я ожидала, что может быть отрицательный приговор, но даже в страшных снах я не могла предположить, что могут дать даже больше, чем просил прокурор. Шоком назвать, это легко сказать ", - сказала она.

В то же время Диана отметила, что муж нормально держится, а ее он заранее готовил к тому, что приговор может быть отрицательным.

"Сказал, будем бороться до конца, все будет хорошо ... Он находится в тюрьме строгого режима, там очень строгий порядок, но в принципе держится и чувствует он себя нормально, насколько это можно назвать нормальным: ходит в спортивный зал, читает книги, старается зря не тратить время ", - рассказала она.

Диана Маркив добавила, что мать посещает Виталия раз в две недели, но сама она не ездит к нему.

"Мы с Виталием приняли решение, что мне лучше не ездить", - резюмировала жена нацгвардейца.

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Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

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