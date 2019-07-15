 Верховный Суд признал законным решение ЦИК об отмене регистрации кандидатом в ВР Шария

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВС, решение было принято после жалобы самого Шария и политической силы "Партия Шария" об отмене его регистрации кандидатом в депутаты, сообщает Верховный суд Украины.
Рассматривая иск, суд принял во внимание письмо СБУ, направленное в ЦИК, о последнем месте жительства блогера. В нем говорится о том, что 24 января 2012 года Анатолий Шарий выехал за пределы Украины и после этого не возвращался.
Кроме того, истцы не предоставили доказательств о том, что Шарий возвращался на территорию Украины после декабря 2012 года, ни Центральной избирательной комиссии, ни в суд первой инстанции.
Напоминаем, 23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.
Также Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала пророссийского видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты Украины.
3 июля Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию главы АП Януковича Андрея Клюева и проросийского видеоблогера Анатолия Шария. За это решение проголосовали все присутствующие члены комиссии. Оба кандидата не проживали последние 5 лет в Украине.
Шарий испугался Шапошникова. Толя пора в тюрьму
цього досить щоб назвати шаріка скотиною.
Ганна Герман на 112: "Xyнтa преследует людей желающих мира с Великой Россией. Крым российский, никаких татарских автономий"
В общем, т-щ Анна Герман-Стецив - это профессионально-наследственный предатель Украины.
Причём дед сам бросился под машину, ломанувшийсь на запрещённый сигнал. А тут тупо летели по встречки насрав на всех.
https://youtu.be/YywIxAB97Kw
Это Шарий простой гопник.
Анатолия Шария обвиняют в хулиганстве с применением оружия. Стрельба о которой идет речь, произошла в Киеве еще в мае 2011 года в одном из фастфудов. Было возбуждено два уголовных дела - из-за хулиганства, а впоследствии из-за инсценировки нападения на самого себя.
В 2012 году блогера объявили в розыск. В 2013-м стало известно, что Шарий получил статус политического беженца в Литве и не может быть выдан Украине.
Хочу предупредить Шария (передайте ему, а то педо-эксперт меня забанил), что если он не явится в СК РФ, то следующей я привезу в Москву его несовершеннолетнюю племянницу Марису. Ей есть, что рассказать. ---Сообщил адвокат Марк Фейгин.
Суд в Украине по иску П-Шария к сестре Елене Манченко проигран им окончательно. Он пытался доказать, что он не педофил, но отказался от иска. Решил, видимо, не доказывать. В Украине он подавать к Манченко по поводу её интервью больше не сможет. Это только в судах эРэФии у него всё хорошо, что и понятно", - прокомментировал он ситуацию на своей странице в Facebook.
Сестра Анатолия Шария Елена Шарий рассказала всю правду.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=N-QJCYjruTM
Еволюція української чортівні - від червоної свитки в Сорочинцях до червоних труселів на Ланжероні.
Они и не должны ничего доказывать, это дело гос. органа, что либо утверждающего.
"Коллегия судей отметила, что ЦИК правомерно использовал содержание официальной информации, в том числе указанной в письме СБУ.
Отмечается, что действующим законодательством ЦИК не наделен полномочиями проверять полученную от правоохранительных органов информацию устанавливать правомерность действий правоохранительных органов по соблюдению законодательства при сборе, изготовлении и распространении информации."
Суд т.о. сказал, что не знает, сбрехала СБУ, или нет, но даже если соврала, то ЦИК не имеет права проверять, а обязан отказать в регистрации. Выходит, что ряд гос. органов может снять с выборов любого кандидата, предоставив любые фантазии, а если потом кандидат подаст в суд и докажет вранье, то никакой великой ответственности чиновники не понесут, т.к. не видно никакого конкретно оценимого ущерба для того, кому отказали.
тебя за клюв никто не тянул, петушара!
20/02/2019
Анатолій Шарій - відомий російський пропагандист, який веде власний відеоблог. Найбільш яскраво свою позицію українофоба Шарій показав, коли в грубій формі назвав жителів Західної України людьми другого або навіть нижчого сорту. Це відео він опублікував після Революції Гідності. Згодом видалив його, але в мережі відео залишилося.
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