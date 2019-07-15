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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (736) выборы (22717) Шарий Анатолий (24)

 Верховный Суд признал законным решение ЦИК об отмене регистрации кандидатом в ВР Шария

Верховный Суд Украины признал законным решение Центральной избирательной комиссии об отмене регистрации Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВС, решение было принято после жалобы самого Шария и политической силы "Партия Шария" об отмене его регистрации кандидатом в депутаты, сообщает Верховный суд Украины.

Рассматривая иск, суд принял во внимание письмо СБУ, направленное в ЦИК, о последнем месте жительства блогера. В нем говорится о том, что 24 января 2012 года Анатолий Шарий выехал за пределы Украины и после этого не возвращался.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это были люди, которых нанял Шарий", - Борислав Береза о нападении на него во время встречи с избирателями на округе

Кроме того, истцы не предоставили доказательств о том, что Шарий возвращался на территорию Украины после декабря 2012 года, ни Центральной избирательной комиссии, ни в суд первой инстанции.

Напоминаем, 23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.

Также Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала пророссийского видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты Украины.

Также читайте: ЦИК благодарна за общественный резонанс по делу регистрации Клюева и Шария, но просит не делать ее "виновной"

3 июля Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию главы АП Януковича Андрея Клюева и проросийского видеоблогера Анатолия Шария. За это решение проголосовали все присутствующие члены комиссии. Оба кандидата не проживали последние 5 лет в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3137657
 
   
 Топ комментарии
 
він стверджує, що ЗСУ вбиває мирняк на дамбасі.
цього досить щоб назвати шаріка скотиною.
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так у него полушария срослись... головные - с жопными.. Верховный Суд признал законным решение ЦИК об отмене регистрации кандидатом в ВР Шария - Цензор.НЕТ 5304
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Его ещё даже не били . Если бы попал под раздачу , он бы Шуфричу завидовал .
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Почему преследуете Шария?
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так у него полушария срослись... головные - с жопными..
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Его ещё даже не били . Если бы попал под раздачу , он бы Шуфричу завидовал .
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ВОТ ЗА ЧТО ПРЕСЛЕДУЮТ ЛЖИВОГО ПРОПАГАНДИСТА ШАРИЯ! Смотрим пруфы по ссылке в ютубе:

Шарий испугался Шапошникова. Толя пора в тюрьму
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А как в анекдоте: А вот не нрависся ты мне, не нрависся.
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если он за ЗЕ, то будь он хоть педофилом, всё равно красава
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петуШарий давай дасвиданья лох папуканный ! 😀
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Я не совсем в курсе кто такой шарий. Петя говорит, что Шарий считает украинцев "недочеловеками" - пруф на это есть, или Петя брешет?
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Посмотрите Шария сами. Ютуб в помощь. Если кратко, то Шарий отбитый сепар. Такой, что даже регионалы офигели в свое время и завели на него дело.
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Я чуть глянул его - он постоянно против Пети говорит. Сепаратистского не услышал (но конечно я не все видео смотрел).
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він стверджує, що ЗСУ вбиває мирняк на дамбасі.
цього досить щоб назвати шаріка скотиною.
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Он озвучивает российские фейки, которые выгодны России. Выгодно мочить Петю - мочат Петю. Выгодно что-то другое, то будет делать это. Главное в пользу России. Петя здесь лишь заказ.
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Ну такое.. это уже похоже на старый миф - все кто против Пети - агенты Кремля.
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Нет. Смотри. У тебя есть Петя. Если у тебя есть идея как сделать Украине лучше, то ты даже можешь пользоваться помощью России. Это политика, многие поймут. Проблема в том, что у всяких Шариев и их присных нет такой идеи. Они делятся на две группы - те, кто в открытую работает на Россию как Шарий и Медведчук и те, кто делает это по собственной тупости - грантоеды, обиженные активисты и блоггеры. Они и привели к власти Зеленского, который для Украины очевидно же хуже чем Порошенко. У меня есть еще некоторая надежда, что при Зеленском откроются для Украины некоторые двери возможностей, которые бы при Порошенко не было, но проблем он приносит уже и принесет в дальнейшем очень много. Короче люди не думают зачем они против Пети. Просто против Пети и всё. А так Петя не идеален, конечно.
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Ти цьому сепару нічого не зможеш пояснити.
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Для барыги 73% тоже сепаратисты и ахенты *******.
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73% вірунів в дешеві тарифи і прочую халяву. Знову перекреслять 5 років крові поту сліз і вернуть фсьо взад
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Так и ***** все время против Пэдры гавкает. 5 лет уже.
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лживого подонка и предателя Шария давно пора зарегистрировать в Лукъяновской тюрьме, а не в ЦИК...
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Нема Лук'янівської в'язниці, а є СІЗО 13.
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там чуть выше ссылку на видео Шапошникова дали, в нём изложено достаточно подробно.
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Посмотрел. Что же там подробно? Там 10-сек. видео, где Шарий говорит: я украинец, а вы (не ясно, к кому он обращается) полукровки. Ну... как бы маловато, что бы называть его сепаратистом и агентом Кремля.
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Достаточно того, что он постоянно "разоблачает" украинские "фейки" и упорно молчит про расейские, чтобы понять на чьей он стороне.
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Прикольное обвинение, но к статье это не подошьешь.
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Пруф есть на ютубе на его же канале если он не удалил, где Шарий сам рассказывает как он ненавидит украинцев и Украину
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По всем опросам Шарий не набирает 2 процента, а значит баблишка не получит. Зато хитрожопая Свобода заберет голоса у Солидарности, но зато получит финансирование.
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геть руки від шарія,усіх шарікових посіпак депутатами в раду)))
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Верховный Суд признал законным решение ЦИК об отмене регистрации кандидатом в ВР Шария - Цензор.НЕТ 6177
Ганна Герман на 112: "Xyнтa преследует людей желающих мира с Великой Россией. Крым российский, никаких татарских автономий"
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молодий ще? Недавно в політику врубався?
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дочь стукача МГБ-КГБ Николая Стецива, который предавал патриотов Украины, работала советской журнашлюхой в оккупационных газетах "Ленинская молодёжь" и "Ленинская заря", позднее была пресс-секретарём у трижды судимого урки Януковича.
В общем, т-щ Анна Герман-Стецив - это профессионально-наследственный предатель Украины.
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Геббельсовна у Бандюковича спикером вылизывала -конченная мразь !!!Ее и судьба уже наказала ,но эта тварь ещё не осознала
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Журнашлюхи Украины... , такие как эта Герман..Верховний Суд визнав законним рішення ЦВК про скасування реєстрації кандидатом у ВР Шарія - Цензор.НЕТ 9640

Причём дед сам бросился под машину, ломанувшийсь на запрещённый сигнал. А тут тупо летели по встречки насрав на всех.

Верховний Суд визнав законним рішення ЦВК про скасування реєстрації кандидатом у ВР Шарія - Цензор.НЕТ 3879
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Це падло в Україні вже скільки років не з'являлось? Нехай іще стільки ж не з'являється.
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ЗЕ секта абіжена за шарія. Такого патріота Україна неуважили. А расейскіє куратори не захотіли ніспаслать пітушарію 2 мілійони рухнувших фантікофф щоб піти по списку слуги чужого народу.
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пєтушаріков здувся. клюєв просрав купу бабла.
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Зеленский посоветовал недовольным уехать из Украины.
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Недовольных много, а Зеленский один. Логичнее уехать одному Зеленскому
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Правду в Раду! Какой пророссийский? вы с головой дружите? Шарий за Украину и только за Украину! #яшарю
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Кроме этого баяна еще что-нибудь есть, посерьезней?
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Якось на зіку(коли цей канал вже купив партнер медведчука) журналісти брали коментар в олени лукаш з приводу неважно чого. В лукаш.... це 3.14ць. Для повноти картини ще треба захарченка пшонку і овоча на закусь
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Сдулся петушок.
Это Шарий простой гопник.
Анатолия Шария обвиняют в хулиганстве с применением оружия. Стрельба о которой идет речь, произошла в Киеве еще в мае 2011 года в одном из фастфудов. Было возбуждено два уголовных дела - из-за хулиганства, а впоследствии из-за инсценировки нападения на самого себя.

В 2012 году блогера объявили в розыск. В 2013-м стало известно, что Шарий получил статус политического беженца в Литве и не может быть выдан Украине.
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Он тогда был журналистом, а не блогером. Его распиарили на волне вторжения России в Донбасс.
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А у ЗЕбилов там вся такая гопота, то двойное гражданство, то бывшие прихвостни януковича балотируются , ну и парочка заблудших сусликов-патриотов продавших за 95 телепузиков Украину.
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Я не понимаю ходов этого вылупка. Ну допустим бы его зарегистрировали, допустим он бы прошел в депутаты. Но как бы эта мразь потом по улице ходила или даже не по улице, а от автомобиля до дверей ВР?
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Та ніяк би воно не ходило. Всю цю гидоту витягнув попоблок, щоб утнути скандал і не більше.
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Наверно так же как и Мертвечук и Бойко и Королевская и еще десятки других. Украинцы народ тупой, миролюбивый и добрый. Очень быстро врага забывают и ето их уничтожает. Украинцы всегда меж собою грызутся пока к ними подбирается настоящий враг извне
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Сестра скандального видеоблогера Анатолия Шария подала заявление в московскую полицию с обвинениями пропагандиста в сексуальном преступлении."Итак, сестра Шария в Москве. Теперь на него есть заявление по ст. 135 УК РФ (развратные действия) в СК. Ждем его приезда в Москву. Добро пожаловать! А если не приедет, то педофил. Время пошло", - сообщил на своей странице в Facebook адвокат Марк Фейгин.
Хочу предупредить Шария (передайте ему, а то педо-эксперт меня забанил), что если он не явится в СК РФ, то следующей я привезу в Москву его несовершеннолетнюю племянницу Марису. Ей есть, что рассказать. ---Сообщил адвокат Марк Фейгин.
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На пророссийского пропагандиста Шария в Нидерландах заведено дело за педофилию.

Суд в Украине по иску П-Шария к сестре Елене Манченко проигран им окончательно. Он пытался доказать, что он не педофил, но отказался от иска. Решил, видимо, не доказывать. В Украине он подавать к Манченко по поводу её интервью больше не сможет. Это только в судах эРэФии у него всё хорошо, что и понятно", - прокомментировал он ситуацию на своей странице в Facebook.
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Почему Анатолий Шарий убежал из Украины в Европу.
Сестра Анатолия Шария Елена Шарий рассказала всю правду.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=N-QJCYjruTM
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 4 часа назад

Еволюція української чортівні - від червоної свитки в Сорочинцях до червоних труселів на Ланжероні.
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Петушарий таки снова зашкварился в суде )
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Шарий прикольный... БЫЛ. Еще пару лет назад. Когда стебался над Укр СМИ и отдельными гражданами. Иногда включал, погыгыкать. Но сейчас слишком активно рвется к власти, причем без определенных целей (типа догнать старых как основная цель, серьезно???) Короче, отписался нахер
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а нашо цвк пише у кожного кандидата "останні 5 років прожиава в Україні". хіба це не повинно бути по умовчанню, бо реєстраця у кандидати в іншому випадку не можлива?
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"Кроме того, истцы не предоставили доказательств о том, что Шарий возвращался на территорию Украины после декабря 2012 года, ни Центральной избирательной комиссии, ни в суд первой инстанции"

Они и не должны ничего доказывать, это дело гос. органа, что либо утверждающего.

"Коллегия судей отметила, что ЦИК правомерно использовал содержание официальной информации, в том числе указанной в письме СБУ.
Отмечается, что действующим законодательством ЦИК не наделен полномочиями проверять полученную от правоохранительных органов информацию устанавливать правомерность действий правоохранительных органов по соблюдению законодательства при сборе, изготовлении и распространении информации."

Суд т.о. сказал, что не знает, сбрехала СБУ, или нет, но даже если соврала, то ЦИК не имеет права проверять, а обязан отказать в регистрации. Выходит, что ряд гос. органов может снять с выборов любого кандидата, предоставив любые фантазии, а если потом кандидат подаст в суд и докажет вранье, то никакой великой ответственности чиновники не понесут, т.к. не видно никакого конкретно оценимого ущерба для того, кому отказали.
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Интересно, где прячется єта кремлевская курва?
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Этот Шарий из тех, кто сам себя лайкает. А на счет сепара - вряд-ли
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И очень зря ...он оттягивал голоса жопоблока и зажиддя...
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Почему ету гниду еще не уничтожили? Его только за педофилию нужно было в утилизацию.
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Нехай йде до Коломойського і просить, тоді буде у списку слуг народу.
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Шарий много дельного говорит, хотя, бывает и фуфло.
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я догадывался, что ты из курятника Петушария, а сегодня ты прокукарекал сам..
тебя за клюв никто не тянул, петушара!
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это ты не обо мне, а о себе написал. читай себе: "я догадывался, что ты из курятника Петушария, а сегодня ты прокукарекал сам. тебя за клюв никто не тянул, петушара!"
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Ото скотиняка Шарій, вигнав на заробітки людей, мордував рабів на власних підприємствах, та ще й найголовніший гріх, постійно вів свої блоги виключно російською мовою. Просто жах!
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короче,Шарий "попал на бабки"...теперь будет "спонсору" атрабатывать... Верховний Суд визнав законним рішення ЦВК про скасування реєстрації кандидатом у ВР Шарія - Цензор.НЕТ 328
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Журналіст ШАРІЙ, який називав жителів західної України "полукровками", похвалився, як він наймав провокаторів проти Порошенка в Калуші, - ЗМІ (відео)
20/02/2019

Анатолій Шарій - відомий російський пропагандист, який веде власний відеоблог. Найбільш яскраво свою позицію українофоба Шарій показав, коли в грубій формі назвав жителів Західної України людьми другого або навіть нижчого сорту. Це відео він опублікував після Революції Гідності. Згодом видалив його, але в мережі відео залишилося.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховный Суд признал законным решение ЦИК об отмене регистрации кандидатом в ВР Шария
 
 
 
 
 
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