 Коррупционная схема растаможивания автомобилей ликвидирована на Винницкой таможне, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции.
В сообщении отмечается: "Во время процессуальных мероприятий правоохранители задокументировали многочисленные факты получения начальником одного из таможенных постов вознаграждения на общую сумму почти 300 000 гривен. За определенное вознаграждение последний решал вопрос о беспрепятственного растаможивания товаров, а именно транспортных средств.
15 июля, во время получения очередного "транша" правоохранители задержали начальника таможенного поста и его подчиненного.
Правоохранители изъяли 95 700 тысяч гривен, полученных в качестве неправомерной выгоды.
В настоящее время проводятся санкционированные обыски по месту работы и жительства фигурантов.
Начальник таможенного поста и подчиненный задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
Продолжается следствие.
Чому в Україні самі дорогі авто в Європі?
а відротердамили і відмародерили країну не вони а паиредник клятаюлька.
Дела перешли из рук одних воров в руки других воров.
Конченая страна.
походу ,скоро все таможни переедут у кривой рог)
як почитаєш висери таких придурків, як от в 15.07.2019 21:10 - думаєш: чи в морду дати, чи пройти мимо брехливого дурня...