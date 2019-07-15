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Все про:Винница (471) растаможка (124)

 Коррупционная схема растаможивания автомобилей ликвидирована на Винницкой таможне, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В рамках уголовного производства оперативники управления защиты экономики в Винницкой области Нацполиции, следователи теруправления ГБР, расположенного в пгт. Хмельницкий при процессуальном руководстве военной прокуратуры Винницкого гарнизона задокументировали коррупционную схему растаможивания транспортных средств. Было установлено, что к преступной схеме причастны начальник одного из таможенных постов и другие таможенники. За каждую выставленную таможенную декларацию субъекты хозяйствования должны были платить 500 гривен неправомерной выгоды.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Во время процессуальных мероприятий правоохранители задокументировали многочисленные факты получения начальником одного из таможенных постов вознаграждения на общую сумму почти 300 000 гривен. За определенное вознаграждение последний решал вопрос о беспрепятственного растаможивания товаров, а именно транспортных средств.

15 июля, во время получения очередного "транша" правоохранители задержали начальника таможенного поста и его подчиненного.

Правоохранители изъяли 95 700 тысяч гривен, полученных в качестве неправомерной выгоды.
В настоящее время проводятся санкционированные обыски по месту работы и жительства фигурантов.
Начальник таможенного поста и подчиненный задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
Продолжается следствие.

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Коррупционная схема растаможивания автомобилей ликвидирована на Винницкой таможне, - Нацполиция 01
Коррупционная схема растаможивания автомобилей ликвидирована на Винницкой таможне, - Нацполиция 02
Коррупционная схема растаможивания автомобилей ликвидирована на Винницкой таможне, - Нацполиция 03
Коррупционная схема растаможивания автомобилей ликвидирована на Винницкой таможне, - Нацполиция 04

Источник: https://censor.net.ua/n3137656
 
 
 Топ комментарии
 
зараз один з вінницьких брехунів розказує який він святий і треба на нього молитись.
а відротердамили і відмародерили країну не вони а паиредник клятаюлька.
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да,не напрягайтесь)))
походу ,скоро все таможни переедут у кривой рог)
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Треба ліквідовувати причину, а не наслідки.
Чому в Україні самі дорогі авто в Європі?
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Треба ліквідовувати причину, а не наслідки.
Чому в Україні самі дорогі авто в Європі?
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привет бляхерам-верблюдам которые продолжают гонять тачки! вы сделали это вместе
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За каждую выставленную таможенную декларацию субъекты хозяйствования должны были платить 500 гривен неправомерной выгоды.Источник: https://censor.net.ua/n3137656------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тепер будуть платити по 500 доларів тому, кому треба.
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зараз один з вінницьких брехунів розказує який він святий і треба на нього молитись.
а відротердамили і відмародерили країну не вони а паиредник клятаюлька.
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Є Вінницькі брехуни, є Лвівські, є Дніпропетровські, є і були Донецькі, є Харківські і Одеські, є Київські , Полтавські,Чернігівські, це духовна болячка України, лікуанням якої повинна займатись Божа Церква, в нас роль Божої Церкви взяла ПЦУ і ПЦ КП, чи МП, не важливо, але займаються не тим зовсім, не виконують свою функцію Гласа Совісті.
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Ничего не ликвидировано.
Дела перешли из рук одних воров в руки других воров.
Конченая страна.
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Не країна, а чиновники. При чому доки не дорвуться до корита наче порядні люди, а потім немов біс поплутав.
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А чиновники це не люди? А чиновники це не Україна, а всі ми такі, як до корита дориваємся, потрібно міняти мізки , душу і совість, а цим дорогенькі мої, повинна займатися Церква, священники на основі Божого Слова, а вони також дільожкой і своїм збагаченням займаються!!! Щоб ви зрозуміли, в України духовні проблеми, які виливаються в матеріальні.
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У Вінниці військові дії, чи Матіосу нема чим в зоні ООС похвалитися?
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да,не напрягайтесь)))
походу ,скоро все таможни переедут у кривой рог)
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пгт (???) Хмельницкий !!!! Лапти , карту купите .
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шо, тут також "Петя" корупцію організував, га, рашист Alex Surov 3d90a6e3 - ??? От такий сякий ураган (чи вірус?)...

як почитаєш висери таких придурків, як от в 15.07.2019 21:10 - думаєш: чи в морду дати, чи пройти мимо брехливого дурня...

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Щоб перемогти корупцію є два "важілі" які 1000% дієві, та які потрібно застосовувати водночас, це- ........!!!???
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Что *********, вот кому выгодно высокие акцизы на евробляхи. Парашенко грабил людей по черному.
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Конечно! А салони і автокорпораціїї чиї?! Після Овоща автобізнес в чиї руки пернйшов.. правильно в Пеціни. Уплачено сотні міліонів акцізу за ввезення нових іномарок в різні салон на сотні міліонів і тут обвал цін, Ага щасс?!?!
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Ну просто пипец. А до этого никто не знал , что таможенники берут ? 28 лет в Украине процветает взяточничество везде , где можно. Меняются президенты, премьеры, правительства ,а все остается по прежнему. Только демонтаж всей системы , под корень. ЛиКун Ю очень был бы в тему ....да где ж его в Украине найдешь.
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Питання, а чому в Україні немає такого, приблизно, як Ли Кун Ю ?????
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКоррупционная схема растаможивания автомобилей ликвидирована на Винницкой таможне, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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