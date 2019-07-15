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 Общество, Фоторепортаж
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 Украинские школьники завоевали 4 медали на международной олимпиаде по физике в Израиле. ФОТО

Одну серебряную и три бронзовые медали завоевали украинские школьники на Международной ученической олимпиаде по физике, которая проходила в Тель-Авиве (Израиль).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

В олимпиаде приняли участие более 360 участников из 78 стран мира. Соревнования проходили в несколько туров, во время которых конкурсантам предлагали выполнить теоретические и экспериментальные задачи.

Украинские школьники завоевали 4 медали на международной олимпиаде по физике в Израиле 01

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Сборную Украины представляли 5 школьников:

Роман Губенко, ученик 11 класса естественно-научного лицея №145 (г. Киев) - серебрянная медаль;
Кирилл Ковальчук, ученик 11 класса Харьковского физико-математический лицей №27 - бронзовая медаль;
Анастасия Углах, ученица 11 класса Харьковского физико-математический лицей №27 - бронзовая медаль;
Михаил Цисин, ученик 11 класса Киево-Печерского лицея №171 "Лидер" (г. Киев) - бронзовая медаль;

Валерия Рогоза, ученица 11 класса Лицея №15 (г. Чернигов) - почетная грамота олимпиады.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137654
 
   
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Молодцы! Желаю вам новых побед
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Молодцы, мои поздравления парням, девушкам и учителям!
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Печально что они там и останутся жить или уедут в другую страну работать. В Украине им только в магазинах продавцами или офисным планктоном останется работать.
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А до чого тут Путлєр, до шкільних фізиків в Ізраїлі?
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Ни один из них в Украине учиться не будет, и после обучения назад не вернется.
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поздравляю ребят с гражданством Израиля или США
в Уркаине физики нет
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Їх там вже ждуть: робота і статки, а ми і далі будемо "факельні мірші" , марші ЛГБТ ітд, короче марширувати і далі будемо, аа і ще 10 років дивитись як випробують Нептун.
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