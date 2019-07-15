 Украинские школьники завоевали 4 медали на международной олимпиаде по физике в Израиле. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
В олимпиаде приняли участие более 360 участников из 78 стран мира. Соревнования проходили в несколько туров, во время которых конкурсантам предлагали выполнить теоретические и экспериментальные задачи.
Сборную Украины представляли 5 школьников:
Роман Губенко, ученик 11 класса естественно-научного лицея №145 (г. Киев) - серебрянная медаль;
Кирилл Ковальчук, ученик 11 класса Харьковского физико-математический лицей №27 - бронзовая медаль;
Анастасия Углах, ученица 11 класса Харьковского физико-математический лицей №27 - бронзовая медаль;
Михаил Цисин, ученик 11 класса Киево-Печерского лицея №171 "Лидер" (г. Киев) - бронзовая медаль;
Валерия Рогоза, ученица 11 класса Лицея №15 (г. Чернигов) - почетная грамота олимпиады.
РЕСПЕКТ.
в Уркаине физики нет