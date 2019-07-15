 Чиновница Госпродпотребслужбы задержана в Киеве на взятке 1,5 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Злоумышленница требовала и получила от гражданина 1 500 долларов взятки за получение эксплуатационного разрешения для осуществления деятельности, связанной с производством и/или хранением пищевых продуктов животного происхождения.
Взяточница задержана в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения денежных средств.
Решается вопрос об объявлении ей о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
,
Но мне кажэться --- ХМЕЛЬНИЦКМЙ
********** укрофашисты ЗНАЕТЕ ??
.
Что у пороршенка ---БЫЛА КОРУПЦЫЯ ??? !!
,
Вы это знали ??
.
Или мы вам глаза всегда "открываем "???