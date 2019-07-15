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 Чиновница Госпродпотребслужбы задержана в Киеве на взятке 1,5 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

Во время получения взятки задержана начальник отдела административной практики ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Чиновница Госпродпотребслужбы задержана в Киеве на взятке 1,5 тыс. долл., - прокуратура 01

Злоумышленница требовала и получила от гражданина 1 500 долларов взятки за получение эксплуатационного разрешения для осуществления деятельности, связанной с производством и/или хранением пищевых продуктов животного происхождения.

Взяточница задержана в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения денежных средств.

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Чиновница Госпродпотребслужбы задержана в Киеве на взятке 1,5 тыс. долл., - прокуратура 02

Решается вопрос об объявлении ей о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137652
 
 
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Интересно когда нибудь кто то поймёт что самый коррумпированный у нас народ, а не власть поскольку власть это часть народа.
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Нет, вы что, это власть и чиновники, они с другой планеты.
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Та звичайно. Ось мені немає чого робити завтра, і вирішив понести півтори тисячи зелених чиновнику. І цьому є поянення - Я корупціонер!
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Добавлю вопрос. Откуда украинская коррупция черпает новые кадры?
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Ось цікаво, хто з влади у цьому винен? Хто зараз відповідає за ці речі? Чиновница Госпродпотребслужбы задержана в Киеве на взятке 1,5 тыс. долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 5519
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НАВЕРНОЕ ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ --- ГРУШЕВССКИЙ,,
,
Но мне кажэться --- ХМЕЛЬНИЦКМЙ
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А вы ..
********** укрофашисты ЗНАЕТЕ ??
.
Что у пороршенка ---БЫЛА КОРУПЦЫЯ ??? !!
,
Вы это знали ??
.
Или мы вам глаза всегда "открываем "???
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновница Госпродпотребслужбы задержана в Киеве на взятке 1,5 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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