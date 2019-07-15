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Все про:Минздрав (1947) корь (207)

 За неделю зафиксировано 345 случаев кори, - ЦОЗ

С начала этого года корью заболели более 56 тысяч человек - больше чем за весь 2018-й.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

По оперативным данным, в течение 28-й недели 2019 года корью заболели 345 человек - 180 взрослых и 165 детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Украину приходится более 70% всех случаев заражения корью в Европе, - ВОЗ

Сообщается, что с 28 июня по 11 июля больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (44 больных: 32 взрослых и 12 детей), Хмельницкой (29: 14 взрослых и 15 детей), Черновицкой (24: 10 взрослых и 14 детей), Киевской (23: 16 взрослых и 7 детей) и Закарпатской (23: 8 взрослых и 15 детей) областях.

С начала года (с 28 декабря 2018-го до 11 июля 2019 года) корью заболели 56105 человек - 26358 взрослых и 29727 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели почти 115 тыс. человек, 39 из которых умерли.

Источник: https://censor.net.ua/n3137651
 
 
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а дебилам которые отказываются от прививок подьякововати не хочешь?
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надо больше материться!, что б корь выходила!)))
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Вот и бактериологическое оружие нашлось, Отправить всех Мацкву и пускай целыми днями в метрополитене катаются в час пик. Пока вся Мацква не вымрет
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Ну, і нормально! Так дуже швидко населення набуде постійного природнього імунітету від кору. Якщо хтось і відійде в кращий світ, то це природній відбір і він нікчемно малий в порівнянні з відбором, який проходить на наших дорогах, водоймах та пожежах.
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Зєля, блін, де указ преЗЕдента? Це так просто. "Кір, припинись! Ра, два!". В пропаде, як війна на Донбасі.
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эпидемию кори удалось побороть почти 100 лет назад, а количество смертей от заболевших уменьшилось в 50-100 раз, но мамаши милениального поколения умнее всех и решили отказаться от вакцинаций, результаты как видим "на лицо"
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Недавно переболел корью. Я сразу к врачам. Вылечили за 5 дней без проблем. Денег не давал, и не просили. Спасибо!
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеЗа неделю зафиксировано 345 случаев кори, - ЦОЗ
 
 
 
 
 
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