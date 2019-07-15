 Дело о недостоверных декларациях Труханова начнут рассматривать по существу 19 июля, - САП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"В Приморском районном суде Одессы с участием прокуроров САП состоялось подготовительное судебное заседание по делу об обвинении городского головы Геннадия Труханова в декларировании недостоверной информации, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.

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По результатам заседания коллегия судей приняла назначить указанное дело к рассмотрению по существу.

Следующее заседание, уже по рассмотрению обвинительного акта по существу, запланировано на 11:00 19 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Одесский городской голова подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления по 2015-2016 годы, предусмотренных Законом Украины "О предотвращении коррупции". Досудебным расследованием установлено, что субъектом декларирования в декларациях за 2015 и 2016 годы представлены заведомо недостоверные сведения в отношении имущества и других объектов декларирования, которые отличаются от достоверных на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн соответственно.

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Напомним, суд полностью оправдал Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана и других фигурантов по делу о продаже завода "Краян", так как их вина не была доказана.

САП намерена обжаловать оправдательный приговор, а НАБУ заявило о поддержке позиции САП. В САП указали, что, по мнению стороны обвинения, детективы провели всестороннее, полное и объективное досудебное расследование в этом уголовном производстве, собрали множество надлежащих и допустимых доказательств, которые в своей совокупности в полном объеме доказывают виновность городского головы Одессы и других лиц в совершении инкриминируемых им преступлений.