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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:декларация (1079) Одесса (5534) суд (22319) Труханов Геннадий (210) САП (1105)

 Дело о недостоверных декларациях Труханова начнут рассматривать по существу 19 июля, - САП

Суд назначил к рассмотрению дело в отношении Одесского городского головы Геннадия Труханова, обвиняемого в недостоверном декларировании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"В Приморском районном суде Одессы с участием прокуроров САП состоялось подготовительное судебное заседание по делу об обвинении городского головы Геннадия Труханова в декларировании недостоверной информации, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Труханова о недостоверном декларировании отправлено в суд, - САП

По результатам заседания коллегия судей приняла назначить указанное дело к рассмотрению по существу.

Следующее заседание, уже по рассмотрению обвинительного акта по существу, запланировано на 11:00 19 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Одесский городской голова подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления по 2015-2016 годы, предусмотренных Законом Украины "О предотвращении коррупции". Досудебным расследованием установлено, что субъектом декларирования в декларациях за 2015 и 2016 годы представлены заведомо недостоверные сведения в отношении имущества и других объектов декларирования, которые отличаются от достоверных на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн соответственно.

Дело о недостоверных декларациях Труханова начнут рассматривать по существу 19 июля, - САП 01

Также читайте: САП обжалует оправдательный приговор Труханову по делу одесского завода "Краян"

Напомним, суд полностью оправдал Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана и других фигурантов по делу о продаже завода "Краян", так как их вина не была доказана.

САП намерена обжаловать оправдательный приговор, а НАБУ заявило о поддержке позиции САП. В САП указали, что, по мнению стороны обвинения, детективы провели всестороннее, полное и объективное досудебное расследование в этом уголовном производстве, собрали множество надлежащих и допустимых доказательств, которые в своей совокупности в полном объеме доказывают виновность городского головы Одессы и других лиц в совершении инкриминируемых им преступлений.

Источник: https://censor.net.ua/n3137650
 
 
 Топ комментарии
 
Да чист он, как одесская канализация!
Че прицепились к нему??
🤗
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Труханов за Зе. Перестаньте его травить.
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Свино-ПЕС, петя из бюджета в свой фонд и фонд своей жены взял 1,5 млрд. грн. , не говоря о заказах для богдана и кузьни на херню. За наш счет пете пиар.
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Труханов за Зе. Перестаньте его травить.
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Я так понял, что вы укроФАШИСТЫ не понимаете , что при ПОРОХЕ БЫЛА КОРУПЦЫЯ !!"!
.
.




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Свино-ПЕС, петя из бюджета в свой фонд и фонд своей жены взял 1,5 млрд. грн. , не говоря о заказах для богдана и кузьни на херню. За наш счет пете пиар.
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Рашкадебильное говно --во все стороны равно.. И ета гадость жидоня ***** ,,,ненавизй Надеюсь украицам удастся избавится етих гнусныс тварей как жидовни и рашкашканей...
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Да чист он, как одесская канализация!
Че прицепились к нему??
🤗
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РЕБЪЬЯТА !Ё!!!!
.
Вы что не ПОНИМАЕТЕ ?????
.
Что при ПОРОХЕ--- БЫЛА КОРУПЦЫЯ !!!!!????!!!!!!!!!!!!!!!???????
.
!!!!!!!
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Геша, вот и к тебе пришёл толстый полярный лис.
Дело о недостоверных декларациях Труханова начнут рассматривать по существу 19 июля, - САП - Цензор.НЕТ 305
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Рашкадебильное говно --во все стороны равно.. И ета гадость жидоня ***** ,,,ненавизй Надеюсь украицам удастся избавится етих гнусныс тварей как жидовни и рашкашканей...Все просто ,,когда я свушаю ету мразь солобиную и осталавьную гадость ..Так ета мразь потеряля Украину ,,,.Корой СЛАВА !!!!
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когда в очередной раз грохнут какого нибудь журналиста - мне будет похер..
За деньги пострадал...
Дело о недостоверных декларациях Труханова начнут рассматривать по существу 19 июля, - САП - Цензор.НЕТ 1892
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ЗЕлеБЕнины суды отпустят..вся сепарня, и все суды теперь под ЗЕлеБеней и прекрасно себя чувствуют. Это при Пете на него уголовное дело завели, а при ЗЕкловуне отпустят легко...
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І тому Труханов в Одесі агітував за Петра на виборах президента?
Коли брешеш, то хоть трохи думай, "зелебеня"
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Я не политолог ,,но предвидел давнпо,что украицы выгонят рашкасраньнь ...еше предвидел ето в 1959 году и не только украинцы ...Все ету гадость должы известь со своей земли .Она ета гадость сталинсрая ..Убивайре рашкасрань . ето нелюди. ...
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Рассматривать дело... Какой смысл? Сразу извинитесь перед ним и идите загорать. Труханов вам предоставит теплое место на пляже. Красота. Что еще нужно судье?
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Ой! да ладно!.. судьи просто немного обоготятся, адвокаты Богданы озолотятся, а СБУ Баканова немножко не заметит..
Вот и вся проститутция, как Труханов решает вопросы в судах..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело о недостоверных декларациях Труханова начнут рассматривать по существу 19 июля, - САП
 
 
 
 
 
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