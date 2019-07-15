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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Россия (73329) эмбарго (129)

 Украина продлила на 2020 год действие эмбарго на российские товары

Украина продлила на 2020 год действие запрета на поставку в страну значительного перечня российских товаров, впервые введенного в конце 2015 года в качестве ответных мер на ограничительные меры со стороны Российской Федерации.

Соответствующее постановление №605 от 5 июля обнародовано на сайте Кабинета министров в понедельник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин указом 24 июня этого года продлил с 1 января до конца 2020 года продовольственное эмбарго и ограничения на транзит украинских товаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин ввел спецпошлины на товары из РФ и эмбарго на российские цемент и фанеру

Нескольким ранее, 15 мая этого года, украинское правительство решило существенно расширить перечень запрещенных к ввозу товаров из Российской Федерации, а соответствующее постановление было опубликовано 26 июня.

В частности, с 1 июля 2019 года эмбарго распространяется на сырье для изготовления цемента (клинкеры), а также все готовые виды цемента, минеральные (азотные, калийные и фосфорные) удобрения, корма для животных и продукцию ветеринарной медицины. В расширенный перечень вошли также спички, фанерная продукция, обои, продукция легпрома, провода металлические и из углеродистой стали, трубы и трубки, сетки металлические, крепежные изделия, стальная посуда и транспортные средства (автомобили, мотоциклы, тракторы и т.д.). Помимо этого, с 1 марта 2020 года запрещается ввоз бывших в употреблении железнодорожных и трамвайных вагонов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин продлил на год запрет на товары из РФ

В новом постановлении №605 от 5 июля, Кабмин сделал небольшие послабления, в частности, отсрочив запрет на ввоз легковых автомобилей и других моторных транспортных средств до конца текущего года.

Помимо того правительство разрешило ввоз товаров из перечня на сумму осуществленной предоплаты за них, если она была осуществлена до вступления в силу запрета и при условии предварительного получения Госфискальной службой документального подтверждения осуществления такой предоплаты от банка по обращению украинской компании. Кабмин также предоставил ГФС право осуществлять проверку страны происхождения товаров, если она не предусмотрена в пунктах пропуска через границу.

Источник: https://censor.net.ua/n3137649
 
   
 Топ комментарии
 
А продукция " РОСшена " в списке есть??
🤔
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Телевизоры, инструмент, и даже бритвы с зубными щетками все идет из Рашки. И самое печальное что узнаешь об етом когда уже приобрел через интернетмагазин так как производитель у нас всегда скрывается.
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Ну тоді приберу якщо приколіст,поважаю людей з почуттям гумору
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Совет форумчанПравила форума
 
РЕБЯТА!!
,
Вы не понимаете , что при порохе-----------была КОРУПЦЫЯ !!!
.
.




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А продукция " РОСшена " в списке есть??
🤔
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читай уважно, якщо грамотний.
Да, а чим експорт продукції «ROSHEN», «АВК», «Лукас», "КОНТІ" може зашкодити Україні?
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У ваты при слове Рошен течет слюна и отключается остаток мозга, как у собак Павлова.
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А чому не на всі?Зеля барижить буде,як Петро?
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СВАТЫ-- Это ужэ не ТОЛЬКО КОНФЕТЫ ....
.
.
???????
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Ага,коштують як три Рошенівські торти))
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знову брехливий зебіл бреше, і брехливо прикривається смайлами.
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Но самая большая КОРУПЦЫЯ --БЫЛА при СТАЛИНЕ !!!
,
,
Ужэ все ЗАБЫЛИ,,
,
????
.
Можэт кто НАПОМНИТ ???
.
Молдавию и СТРОЙ АРМИЮ ???
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Буде новий Кабмін - тоді і побачимо...
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Хочеш ВАЗ чи бувший у вжитку трамвай?
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ВЫ ..
.
ЧТО ??
,
Не понимаете ??? При ПОРОШЕНКО БЫЛА КОРУПЦЫЯ !!! ????????????
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панимаем! и да здраствует корупцыя!
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кацапские новости:
Турчинов: Украина способна снести Крымский мост за считанные минуты
http://www.rosbalt.ru/world/2019/07/15/1792253.html

фото к новости зачет=))


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А сенс в цьому? Міст не відстрілюється.
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Очередной пшик от Турча. Он не то что мост не снесет, он боится полноценную ответку рашистам дать находящимся на окупированной территории Украины. Неоднократно бьыла информация от разведки что на узловых ж/д станциях разгружается росийская техника с личным составом и боеприпасы и гавнокомандующий не решился нанести по тем обьектам ракетный и артиллерийский удар.
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кровожерливий Пастор ..в младенцев стріляє ..распятих ..а той мальчік в красніх трусіках в поле машет
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И какое же у нас эмбарго если все данные статистики пишут что у нас отрицательное сальдо в торговле с рашкой?
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Обясните мне, если на росийские автомобили действует уже несколько лет ембарго, то откуда в наших автосалонах берутся росийские жигули, киа и хундаи, которые производятся в РФ?
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наскільки я знаю, до війни ці авто збирались на українських заводах. Здається, один з них - в Луцьку. Як зараз - не цікавився. Але все може бути...
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Ви неуважні, "В новом постановлении №605 от 5 июля, Кабмин сделал небольшие послабления, в частности, отсрочив запрет на ввоз легковых автомобилей и других моторных транспортных средств до конца текущего года"
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Ага понял. Старый завоз автомобилей у Пети закончился, решил на время снять санкции чтобы новую партию завести и опять якобы санкции включит. Кстати есть подозрение что мера Конотопа Семенихина убрали а потом совершили попытку убийства банда Парашенка за то что он неоднократно ловил Парашенка на контрабанде росийскими автомобилями и углем из РФ.
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Можливо, в нас мало російських товарів, в основному інструмент, побутова хімія вже польска, були корма для тварин, замінили балтійськими, угорськими, чеськими. Ще техніка по всіляких Ельдорадо.
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Телевизоры, инструмент, и даже бритвы с зубными щетками все идет из Рашки. И самое печальное что узнаешь об етом когда уже приобрел через интернетмагазин так как производитель у нас всегда скрывается.
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Мені простіше, я всю цю хімію і особисту гігієну купляю в Джамбо в Болгарії, десь на 30 відсотків дешевше.
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Самое обидное , что єто брєндьі , напр. Самсунг. Запрет давно заставил бьі их организовать сборку в Украине. Даже польская или словацкая сборка для нас более приемлема.
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не знаю как у вас, а я в конце мая в Днепре был. кругом - раша, раша, раша. тьфу! от токо петрикiвський роспис делать пока не научились...
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По ембарго попали спички, сетки, обои, фанера, стальная посуда.... Таких смешных санкция я никогда не слыхал. Они хоть когда то ввозили ето говно в Украину? Вместо етого в украинских магазинах полно росийского инструмента, автомобилей, гречка, бытовая химия и тд. Еще раз убедился что торговля с врагом у Парашенка важнее Украины и украинского народа.
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А ви уявляєте, як було важко знайти кацапські товари для санкцій, які не ввозять в Україну?!
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Ну тоді приберу якщо приколіст,поважаю людей з почуттям гумору
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"..В новом постановлении №605 от 5 июля, Кабмин сделал небольшие послабления, в частности, отсрочив запрет на ввоз легковых автомобилей и других моторных транспортных средств до конца текущего года..". Источник: https://censor.net.ua/n3137649
Один из крупнейших импортеров РАСЕЙСКИХ автомобилей- корпорация "Богдан"- Гладковский О.В ( он же Свынарчук) с участием Порошенко..
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Надо было продлить до 2024 года
- пока Коломойша с ВАЗелином будут править...
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та не будьте клоуном, з 2014 року торгівля тільки зростає.
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Яке там нафіг ембарго? Всі базари завалені кацапським електроінструментом, а торгівельні мережі побутовою технікою виготовленою на кацапщині. То все фуфло повне, Україна і досі залишається головним ринком для "Сделано в России" і посіла 6 місце серед торгівельних партнерів Кремля. При тому що, Якщо Німеччина і Нідерланди закупають сировину то, Україна закупає "високотехнологічне" лайно з високою добавленою вартістю. Ба, навіть каву з чаєм Україна сама купити не здатна, а тільки через Мацкваабад.
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То все фигня...главное что "сваты" теперь на всех экранах.. и в Украине... и в паРаше....
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Ну, якщо "Свати" це, експорт до кацапщини то, у нас Ельдорадо з Фокстротом та компанією завозять на сотні мільйонів "Сделано в Рассии"
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Какой нах экспорт?? Это дерьмо в паРаше снимается.....
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А ты не покупай....и не будут завозить.....
А то вы тут скулите... а сами покупаете.....
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На відміну від тебе я давно не купую все "Сделано в Рассии" та Рошен. Важковато але рідні вже звикли і на свята попереджають одразу що, тортики правильні (не Рошен).
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Рошен лучшие конфеты в Украине....так что тебе подходит вот это.."на зло бабушке сниму шапку и отморожу себе уши"....
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Лично я...и моя семья...с 2014-го года не купили сделанного в паРаше ни на копейку....
Чего и всем остальным желаю....и тогда никто ничего не будет завозить...
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свати--то вся президентьська рать...
наступна серія в ВР --95 квартал
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Вчера ходили в Комфи выбирать дочке смартТВ, все самсунги и ЛЖ парашкостанские. Где эмбаргА, млять?! Україна продовжила на 2020 рік дію ембарго на російські товари - Цензор.НЕТ 1554 Україна продовжила на 2020 рік дію ембарго на російські товари - Цензор.НЕТ 3079
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Мені довелося поганяться за мадьярським Самсунгом.
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а против российского предпринимателя Медведчука и его ТВ каналов в Украине- санкции ввели?
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У нас надля Порошенко з Свинарчуками санкцій не вводили.
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