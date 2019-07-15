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 Десантники 95-й ОДШБр провели обкатку новых бронетранспортеров БТР-3ДА. ФОТО

95-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ испытала на бригадных тактических учениях БТР-3ДА от ГП "Киевский бронетанковый завод".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром".

Десантники 95-й ОДШБр провели обкатку новых бронетранспортеров БТР-3ДА 01

"Сейчас мы проводим, так сказать, обкатку этих машин. Техника не подводит", - рассказывает боец ​​95-й ОДШБр - старший водитель роты огневой поддержки старший солдат Андрей Маркирьев, который управляет БТР-3ДА.

Среди положительных сторон своей новой машины боец назвал хорошие немецкие двигатели, автоматическую коробку передач и улучшенную ходовую часть. Кроме этого, по словам военнослужащего, бойцы бригады одобрительно отзываются об усиленной броневой защите машины.

"Понимаете, здесь стоит не просто электроника, которая зажигает габаритные лампочки и подсвечивает панель приборов, это уже сложный компьютер, можно сказать, искусственный интеллект. Очень хорошие прицелы, позволяющие вести точный огонь из всего вооружения на дальних дистанциях. Кроме этого, есть отдельная взаимно дублирующая система работы командир наводчик. Это очень удобно в бою, ведь можно быстро определять особо опасные цели и уничтожать их. командир может дополнительно делать целеуказания наводчику, или вести огонь самостоятельно. Также у нас стоят новейшие приборы ночного видения, которое позволяет вести прицельный огонь ночью и в условиях сильного задымления местности", - отмечают десантники.

Смотрите: Защита бойцов от мин и фугасов: в Украине запустили серийное производство противоминной системы "Оберіг-С". ФОТОрепортаж

Также положительно отзывались украинские воины и о средствах связи, установленные на этих машинах. Они изготовлены с учетом возможности примения противником средств радиоэлектронной борьбы.

Десантники 95-й ОДШБр провели обкатку новых бронетранспортеров БТР-3ДА 02

БТР-3ДА серийно производится на "Киевском бронетанковом заводе", входящем в состав ГК "Укроборонпром", и на постоянной основе поставляется украинской армии.

БТР-3ДА оснащен боевым модулем "Штурм-М" с 30-мм автоматической пушкой, которая имеет скорострельность в 330 выстрелов в минуту, пулеметом и автоматическим гранатометом. Благодаря наведению вооружение с помощью современного цифрового комплекса с лазерным дальномером, а также стабилизатору пушки, удается достичь высокой точности и кучности на всех режимах огня. Кроме того, БТР-3ДА оснащен высокоточным противотанковым комплексом "Барьер", который способен уничтожать современную бронетехнику противника на расстоянии до 5 км.

Также смотрите: Модернизированная самоходная зенитная установка "Шилка" прошла испытания. ВИДЕО

Маневренность на поле боя обеспечивает шасси 8х8 и мощный немецкий двигатель Deutz, который соединен с американской автоматической трансмиссией от Allison. Это позволяет разгонять 16-тонную машину до 100 км/ч и обеспечивает высокую проходимость, а также возможность форсирования водных преград вплавь.

Также БТР-3ДА оснащен современными цифровыми системами, которые отвечают за защищенную связь, спутниковую навигацию, обнаружение противника и наблюдение за полем боя.

Смотрите: Первая серийная станция радиоэлектронной борьбы украинского производства успешно прошла испытания на полигоне возле Харькова. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3137648
 
   
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Кілька сотень? Між зйомками роликів для Фейсбука? Тим більше, що Петро все розікрав і нажився? Оце Зєля! Оце будівник! Віртуальний, правда, в Ютубі і на Фейсбуці. Ось забаниш у Фейсбуці - Україна залишиться без преЗЕдента.
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Ого. Зєля набудував нових бронетранспортерів?
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Ангел-Воин-Герой, вечная Память!!
Герои не умирают! (пока мы о них помним)
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Ого. Зєля набудував нових бронетранспортерів?
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Кілька сотень? Між зйомками роликів для Фейсбука? Тим більше, що Петро все розікрав і нажився? Оце Зєля! Оце будівник! Віртуальний, правда, в Ютубі і на Фейсбуці. Ось забаниш у Фейсбуці - Україна залишиться без преЗЕдента.
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Ще одна зрада від Зеленського - так порохоботи ? от зараза Зеленський озброює армію зливщик і зрадник )))
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А, так это ты с клоуном за пару месяцев БТРов нашлепал...ну и дебилы же вы, ваЗЕлинщики Десантники 95-й ОДШБр провели обкатку новых бронетранспортеров БТР-3ДА - Цензор.НЕТ 3976
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Ви перещбуджені і не розумієте сарказму. Тому вам краще прийняти Барбовал. ☺
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Так від бояришника і перещбуджені. ☺ А у Барбовалі теж трохи спирту є. Якщо флакончик нараз випити, то і напитись можна, і спати потягне. У всякому разі так казав вже покійний дядя Ваня, вже покійний чтстопородний кацап.
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Нет. Твой шоколадный хозяЕн лично в цеху стоит. Вместе со своими бедными детками. Ага.
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Нє, то Пєдро з Парубієм наробили. Мозолистими руками.
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а при чём тут Зе?? БТР не производится за неделю если вы не в курсе. Производственный цикл более 3-4 месяцев минимум. Т.е. зеленским там и не пахло....скоро БТР совсем перестанут выпускать - это будет как раз означать что кончились нароботки кондитера, а комик на них вообще забил.
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Шо Вы им поясняете? Там же клиника - "прошла зима, настало лето - спасибо клоуну за это".
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Ангел-Воин-Герой, вечная Память!!
Герои не умирают! (пока мы о них помним)
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Гибнут стада и родня умирает.
Смертен и ты.
Но смерти не ведает
Громкая Слава деяний достойных.

Старшая Эдда, Речи Высокого.
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несоизмеримое горе,невосполнимая утрата у РОДИТЕЛЕЙ(((
читаешь ,вот ,такие воспоминания и слёзы сами наворачиваются(они ведь по возрасту совсем детьми были,но защищали РОДИНУ,как мужи(((
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ
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ждем главного эксперта.
що скажешь игорек?=))
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Ігорьок, не звертай уваги, в ти добре пишеш, не "яд" і слюні в очі бризкаєш, із ненависті чи зависті, а пишеш конструктивну критику,саме по-ділу, а не так- гівно метати.
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Да и сухпай перебор - пусть на собак охотятся. А сэкономленные деньги - выдать как премию. И броню можно делать из швеллеров - тоже ведь перебор - бронесталь переводить.
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Ух-ты, как Порох армию "разворовал"! Срочно всем переодеться в "дубок" , а то, понимаешь, избыточное имущество развели.
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порохобот .. так Зеленський уже президент 50 днів? чи ні ?
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За 50 дней клоун только фонтан успел форсировать и сухпай из шаурмы испытал на себе. До тяжелой техники с импортными двигателями и системами управления огнем у него очередь еще не дошла. Вот офис запилит новый за 300 лямов и тогда уж, как...
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та шо ж такое?! уже и БТРов наделал, а Крым и Донбас все еще не освободил. може ему чего не хватает? местного референдума по отмене декоммунизации или регионального статуса русского языка? я уже не знаю шо и думать...
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А теперь вместо парада на фронт взамен советских.
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неплохие буцефалы, ребятам в помощь..... что-то таки производим......
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Буцефал это "четверка".
Индонезия вроде закупает. В море даже выплывали)
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игор сказал что фигня, резина пробивается из любого бронебойного орудия
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А броня - ФАБ500 не держит. Неужели не могут сделать броню на основе термоплазмы холодного синтеза с подогревом?
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Надо оббить металлической полосой, как колеса на бричке.
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да и пушка 30-мм фигня, вот бы этак 155 о тогда да=))
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есть такая английская буква Р, звучит как пи
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модернізація, добре шо не кацяпські двигуни! Десантники 95-й ОДШБр провели обкатку новых бронетранспортеров БТР-3ДА - Цензор.НЕТ 3614
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Барига для параду тримав,думав що Українці його не погонять))
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игорек в команде ЗЕ, так шо теперь вся техника супер и придраться не к чему=))
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кацапские новости:
Турчинов: Украина способна снести Крымский мост за считанные минуты

фото к новости зачет=))

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Интересно а этот Пластырь уже насчёт сдачи Крыма в ГБР давал показания или этот снимок уже в Израиле делали? Этому жиду верить нельзя. Десантники 95-й ОДШБр провели обкатку новых бронетранспортеров БТР-3ДА - Цензор.НЕТ 5056
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интересно увидеть таблицу ТТХ немецких американских рюських и наших БТРов и каменты от специалистов
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лучший спец это игорек, раз молчит, значит все супер=))
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Это или другой Игорек, или ему пересадили мозг.
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uyt Nik

игорек в команде ЗЕ, так шо теперь вся техника супер и придраться не к чему=))
15.07.2019 20:52

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Да нет. Посмотри его первый пост: - "ПОПРОБУЙ «ДОГОВОРИТЬСЯ ГДЕ-ТО ПОСЕРЕДИНЕ», ЗЕЛЕНАЯ МРАЗЬ"
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Для упоротых все, кто не поддерживал Петрушку - "в коменде зе"...
Игорек всегда за Гриценко топил вообще-то.
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Украинские-лучшие, можно не смотреть в таблицу, кацапский БТР - 82 просто хлам по сравнению с украинским БТР.
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Украинские лучше кацаских, это понятно. А вот относительно немецких Боксеров? Или амеровских Страйкеров?
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Це вже не БТР...а авіаносець зі швидкістю до 100 км за годину
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У ДБР ВЖЕ НЕМАЄ ПРЕТЕНЗІЙ ДО ЯКОСТІ БРОНЕЖИЛЕТІВ ЗСУ - БІРЮКОВ

З останньої заяви глави Державного бюро розслідувань Романа Труби випливає, що претензій до бронежилетів минулих років випуску немає. Це означає, що глава ДБР 26 червня збрехав про те, що три з п'яти бронежилетів для Збройних сил України браковані.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав екс-радник міністра оборони Юрій Бірюков

"Тільки що Труба (глава ДБР) на камеру заявив наступні речі: претензій по бронежилетах минулих років випуску - немає; весь сир-бор через партії, яка почала надходити на склади з квітня; експертизу по цій партії - не проводили ще; були якісь "слідчі дії" з тестування, які робив незрозуміло хто і незрозуміло де. Звідси питання: а на якій підставі він на всю країну заявив 26 червня про те, що три з п'яти бронежилетів браковані і завдано збитків на 100 мільйонів гривень?!", - написав Бірюков.
https://prm.ua/glavu-dbr-vikrili-u-brehni-shhodo-brakovan…/…
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Цензор.НЕТНовостиФоторепортажДесантники 95-й ОДШБр провели обкатку новых бронетранспортеров БТР-3ДА. ФОТО
 
 
 
 
 
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