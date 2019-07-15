 Десантники 95-й ОДШБр провели обкатку новых бронетранспортеров БТР-3ДА. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром".
"Сейчас мы проводим, так сказать, обкатку этих машин. Техника не подводит", - рассказывает боец 95-й ОДШБр - старший водитель роты огневой поддержки старший солдат Андрей Маркирьев, который управляет БТР-3ДА.
Среди положительных сторон своей новой машины боец назвал хорошие немецкие двигатели, автоматическую коробку передач и улучшенную ходовую часть. Кроме этого, по словам военнослужащего, бойцы бригады одобрительно отзываются об усиленной броневой защите машины.
"Понимаете, здесь стоит не просто электроника, которая зажигает габаритные лампочки и подсвечивает панель приборов, это уже сложный компьютер, можно сказать, искусственный интеллект. Очень хорошие прицелы, позволяющие вести точный огонь из всего вооружения на дальних дистанциях. Кроме этого, есть отдельная взаимно дублирующая система работы командир наводчик. Это очень удобно в бою, ведь можно быстро определять особо опасные цели и уничтожать их. командир может дополнительно делать целеуказания наводчику, или вести огонь самостоятельно. Также у нас стоят новейшие приборы ночного видения, которое позволяет вести прицельный огонь ночью и в условиях сильного задымления местности", - отмечают десантники.
Также положительно отзывались украинские воины и о средствах связи, установленные на этих машинах. Они изготовлены с учетом возможности примения противником средств радиоэлектронной борьбы.
БТР-3ДА серийно производится на "Киевском бронетанковом заводе", входящем в состав ГК "Укроборонпром", и на постоянной основе поставляется украинской армии.
БТР-3ДА оснащен боевым модулем "Штурм-М" с 30-мм автоматической пушкой, которая имеет скорострельность в 330 выстрелов в минуту, пулеметом и автоматическим гранатометом. Благодаря наведению вооружение с помощью современного цифрового комплекса с лазерным дальномером, а также стабилизатору пушки, удается достичь высокой точности и кучности на всех режимах огня. Кроме того, БТР-3ДА оснащен высокоточным противотанковым комплексом "Барьер", который способен уничтожать современную бронетехнику противника на расстоянии до 5 км.
Маневренность на поле боя обеспечивает шасси 8х8 и мощный немецкий двигатель Deutz, который соединен с американской автоматической трансмиссией от Allison. Это позволяет разгонять 16-тонную машину до 100 км/ч и обеспечивает высокую проходимость, а также возможность форсирования водных преград вплавь.
Также БТР-3ДА оснащен современными цифровыми системами, которые отвечают за защищенную связь, спутниковую навигацию, обнаружение противника и наблюдение за полем боя.
Герои не умирают! (пока мы о них помним)
Смертен и ты.
Но смерти не ведает
Громкая Слава деяний достойных.
Старшая Эдда, Речи Высокого.
читаешь ,вот ,такие воспоминания и слёзы сами наворачиваются(они ведь по возрасту совсем детьми были,но защищали РОДИНУ,как мужи(((
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ
що скажешь игорек?=))
Кто здесь?
Индонезия вроде закупает. В море даже выплывали)
Турчинов: Украина способна снести Крымский мост за считанные минуты
фото к новости зачет=))
игорек в команде ЗЕ, так шо теперь вся техника супер и придраться не к чему=))
15.07.2019 20:52
Игорек всегда за Гриценко топил вообще-то.
З останньої заяви глави Державного бюро розслідувань Романа Труби випливає, що претензій до бронежилетів минулих років випуску немає. Це означає, що глава ДБР 26 червня збрехав про те, що три з п'яти бронежилетів для Збройних сил України браковані.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав екс-радник міністра оборони Юрій Бірюков
"Тільки що Труба (глава ДБР) на камеру заявив наступні речі: претензій по бронежилетах минулих років випуску - немає; весь сир-бор через партії, яка почала надходити на склади з квітня; експертизу по цій партії - не проводили ще; були якісь "слідчі дії" з тестування, які робив незрозуміло хто і незрозуміло де. Звідси питання: а на якій підставі він на всю країну заявив 26 червня про те, що три з п'яти бронежилетів браковані і завдано збитків на 100 мільйонів гривень?!", - написав Бірюков.
https://prm.ua/glavu-dbr-vikrili-u-brehni-shhodo-brakovan…/…