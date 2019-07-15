 Десантники 95-й ОДШБр провели обкатку новых бронетранспортеров БТР-3ДА. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром".

"Сейчас мы проводим, так сказать, обкатку этих машин. Техника не подводит", - рассказывает боец ​​95-й ОДШБр - старший водитель роты огневой поддержки старший солдат Андрей Маркирьев, который управляет БТР-3ДА.

Среди положительных сторон своей новой машины боец назвал хорошие немецкие двигатели, автоматическую коробку передач и улучшенную ходовую часть. Кроме этого, по словам военнослужащего, бойцы бригады одобрительно отзываются об усиленной броневой защите машины.

"Понимаете, здесь стоит не просто электроника, которая зажигает габаритные лампочки и подсвечивает панель приборов, это уже сложный компьютер, можно сказать, искусственный интеллект. Очень хорошие прицелы, позволяющие вести точный огонь из всего вооружения на дальних дистанциях. Кроме этого, есть отдельная взаимно дублирующая система работы командир наводчик. Это очень удобно в бою, ведь можно быстро определять особо опасные цели и уничтожать их. командир может дополнительно делать целеуказания наводчику, или вести огонь самостоятельно. Также у нас стоят новейшие приборы ночного видения, которое позволяет вести прицельный огонь ночью и в условиях сильного задымления местности", - отмечают десантники.

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Также положительно отзывались украинские воины и о средствах связи, установленные на этих машинах. Они изготовлены с учетом возможности примения противником средств радиоэлектронной борьбы.

БТР-3ДА серийно производится на "Киевском бронетанковом заводе", входящем в состав ГК "Укроборонпром", и на постоянной основе поставляется украинской армии.

БТР-3ДА оснащен боевым модулем "Штурм-М" с 30-мм автоматической пушкой, которая имеет скорострельность в 330 выстрелов в минуту, пулеметом и автоматическим гранатометом. Благодаря наведению вооружение с помощью современного цифрового комплекса с лазерным дальномером, а также стабилизатору пушки, удается достичь высокой точности и кучности на всех режимах огня. Кроме того, БТР-3ДА оснащен высокоточным противотанковым комплексом "Барьер", который способен уничтожать современную бронетехнику противника на расстоянии до 5 км.

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Маневренность на поле боя обеспечивает шасси 8х8 и мощный немецкий двигатель Deutz, который соединен с американской автоматической трансмиссией от Allison. Это позволяет разгонять 16-тонную машину до 100 км/ч и обеспечивает высокую проходимость, а также возможность форсирования водных преград вплавь.

Также БТР-3ДА оснащен современными цифровыми системами, которые отвечают за защищенную связь, спутниковую навигацию, обнаружение противника и наблюдение за полем боя.

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