 Один украинский воин погиб, один ранен с начала суток 15 июля. Враг 6 раз нарушил перемирие, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил:
трижды вблизи Водяного: из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
рядом с Широкино - из стрелкового оружия;
по окраине Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил:
неподалеку Луганского - из крупнокалиберного пулемета;
в районе населенного пункта Новоалександровка - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.
Вследствие вражеских обстрелов один воин погиб, один получил ранение. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются".
Чого не саджають?
По-моему одного раза достаточно. Или перемирие сразу перезагружается после нарушения? В чем тогда смысл?
одужуйте паранені Герої...
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горіть у пеклі москалі (с)
"Вертолет Robinson R-22M с бортовым номером RA-1789G потерпел крушение в Солнечногорском районе Подмосковья возле деревни Барское-Мелечкино накануне. В воздушном судне находились два человека. Управлял вертолетом Игорь Никитин, обучавший президента Владимира Путина управлению дельталетом перед полетом с журавлями стерхами в 2012 году.
Об этом сообщает Коммерсант.
Вторым летчиком, погибшим при жесткой посадке вертолета в окрестностях подмосковного Солнечногорска, был Олег Чернигин. Он ранее помогал также погибшему в катастрофе президенту Объединенной федерации сверхлегкой авиации России И. Никитину обучать диктатора Путина полетам на дельтаплане."