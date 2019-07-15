EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Происшествия
  1048  25
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8049) Донбасс (18942)

 Один украинский воин погиб, один ранен с начала суток 15 июля. Враг 6 раз нарушил перемирие, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды вблизи Водяного: из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

рядом с Широкино - из стрелкового оружия;

по окраине Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил:

неподалеку Луганского - из крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункта Новоалександровка - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

Вследствие вражеских обстрелов один воин погиб, один получил ранение. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются".

Источник: https://censor.net.ua/n3137647
 
 
 Топ комментарии
 
Найшвидшого одужання воїнам...........
 показать весь комментарий
 
Наступає час, на який довго чекали кацапи - Руїна-2
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Найшвидшого одужання воїнам...........
 показать весь комментарий
 
 
Наступає час, на який довго чекали кацапи - Руїна-2
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Свинарчуки продолжают наживаться на войне при новом Президенте! Ничего не меняется, опять к власти пришли подонки.
 показать весь комментарий
 
За час прєЗєдєнта, вже загинуло більше воїнів, ніж тих моряків, яких ***** віддасть Зєлєдєнту, для «правільного голосуванія стада»...
 показать весь комментарий
 
 
6 раз нарушить перемирие - все равно что потерять девственность 6 раз.
По-моему одного раза достаточно. Или перемирие сразу перезагружается после нарушения? В чем тогда смысл?
 показать весь комментарий
 
 
спасибо, что живые!
одужуйте паранені Герої...
.
горіть у пеклі москалі (с)
 показать весь комментарий
 
 
А где же припадочные Рабинович и Кива? Где Медведчук и Бойко? Почему не приехали "пагаварить" с русскими братьями? Почему не ведут прямых переговоров с обезьянами? Этоженашилюди!!!
 показать весь комментарий
 
 
Гибель стерхвятников. Когда путлер ?

"Вертолет Robinson R-22M с бортовым номером RA-1789G потерпел крушение в Солнечногорском районе Подмосковья возле деревни Барское-Мелечкино накануне. В воздушном судне находились два человека. Управлял вертолетом Игорь Никитин, обучавший президента Владимира Путина управлению дельталетом перед полетом с журавлями стерхами в 2012 году.
Об этом сообщает Коммерсант.
Вторым летчиком, погибшим при жесткой посадке вертолета в окрестностях подмосковного Солнечногорска, был Олег Чернигин. Он ранее помогал также погибшему в катастрофе президенту Объединенной федерации сверхлегкой авиации России И. Никитину обучать диктатора Путина полетам на дельтаплане."
 показать весь комментарий
 
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.


 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин украинский воин погиб, один ранен с начала суток 15 июля. Враг 6 раз нарушил перемирие, - штаб ООС
 
 
 
 
 
 вверх