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 Два украинских воина получили ранения с начала суток 15 июля. Враг 6 раз нарушил перемирие, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды вблизи Водяного: из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

рядом с Широкино - из стрелкового оружия;

по окраине Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил:

неподалеку Луганского - из крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункта Новоалександровка - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащего получили ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются".

Источник: https://censor.net.ua/n3137647
 
 
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ЗЕбіли весь час говорили , що Порошенко заробляє на війні. Порох вже не президент , а війна продовжуєтьс'я.
А зараз хто заробляє на війні?????
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Счасс мертветчуки лохотронят БУДКт..
.
Как бы 3е не за путина..
.
полнейший ЛОХОТРОН,,
, НАПЕРСТНОЧНИКИ поняли-- где большой КУШ
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Найшвидшого одужання воїнам...........
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Наступає час, на який довго чекали кацапи - Руїна-2
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Свинарчуки продолжают наживаться на войне при новом Президенте! Ничего не меняется, опять к власти пришли подонки.
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За час прєЗєдєнта, вже загинуло більше воїнів, ніж тих моряків, яких ***** віддасть Зєлєдєнту, для «правільного голосуванія стада»...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДва украинских воина получили ранения с начала суток 15 июля. Враг 6 раз нарушил перемирие, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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