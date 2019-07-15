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 Политика Украины
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 Зеленским принято решение о замене 12 руководителей посольств, в т.ч. в США, - Офис Президента

В рамках обновления дипломатического корпуса Украины Президентом принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страиницу Офиса Президента в Фейсбук.

"Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины. Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон", - говорится в сообщении.

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В Офисе Президента отметили, что параллельно идет работа по подбору и оформлению новых послов. Соответствующие указы главы государства будут опубликованы в ближайшее время.

Зеленским принято решение о замене 12 руководителей посольств, в т.ч. в США, - Офис Президента 01

Также читайте: Чалый: Подготовка встречи Зеленского и Трампа завершится в августе-сентябре

Источник: https://censor.net.ua/n3137643
 
   
 Топ комментарии
 
Готується здати України та розповсюджувати "рузьку правду" світовій спільноті.
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Вот что-что, а во внешней политике эта зелёная сопля - полный ноль по сравнению с папиредниками.

И если он так решительно ломает с огромным трудом выстроенное за 5 тяжелейших лет,

то это о чём-то говорит.
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ЗЕнаркоман разваливает самые успешные достижения Украины за последних пять лет.
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Заслуги Потроха-Свинарчука.....
Украина стала самой коррумпированной страной Европы после России по итогам 2017 года. В рейтинге коррупции государство заняло 120-место.
.-"ООН внесла Украину в список голодающих стран
- Первое место в Европе по уровню бедности.
- Первое место в Европе по темпам инфляции.
- Первое место в Европе по темпам роста цен.
- Первое место в Европе по уровню девальвации национальной валюты.
- Первое место в рейтинге самых низких Европейских зарплат.
- Первое место в Европе по уровню коррупции.
- Первое место в Европе по уровню смертности.
- Первое место в Мире по потере трудовых ресурсов.
- Первое место в Европе по самым низким пенсиям
-выбивание последних сбережений у народа через коммуналку при помощи гениальной схемы В-РОТВАМДАМ+, организованную поросёнком с рыжим партнёром. Схемы, которая сделала партнёров сказочно богатыми, а Украину одной из самых нищих стран.
- За 5 лет борьбы с коррупцией в бюджет страны отправлено 5 тыс долларов)))
"Мы пока что не увидели радикальных изменений в уровне коррупции. Хотя были созданы учреждения, которые могут бороться с коррупцией",- отметил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
благодаря хищениям из оборонного бюджета - доходы Порошенко за год выросли в 82 раза
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Русская свинья срет на украинском сайте за копейки!
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ротердам зеля отменил тарифы резко снизил,на посады новые лица назначены,не кумовья,не сватовья,ни по работе,коррпционеров отловил посадил,экономику поднял и самое главное-построил Офес Президента,чего так не хватало нам
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Ну если назначение послов это было наивысшим достижением прошлой власти, то просто страшно представить какие же на самом деле были провалы.
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надеюсь и в Канаде - там махинации были в пользу Сои.
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так зелю не пустил к канадцам на кораблик а он рвался в красных труселях Зеленський прийняв рішення про заміну 12 керівників посольств, у т.ч. у США, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 3090
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500 чоловік, це як найменша сільска дільниця, треба ще склад полярної експедиції поміняти.
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Пєця в Штати і Британію не призначав послів три роки. Це випадково?
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не назначал и снял 12 почуствуй и Порох сам был дипломат,а не кло
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Зеленський прийняв рішення про заміну 12 керівників посольств, у т.ч. у США, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 8899Серый Кардинал‏ @slevo4kin 41 хв.41 хвилину томуБільше

Предлагаю послом в США сделать Игоря Валерьевича Коломойского, его там, кстати очень ждут.
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Бєня буде головою Антимонопольного комітету.
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Геть всех назначенцев Порошенко. Везде будут люди народного президента Зеленского
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленским принято решение о замене 12 руководителей посольств, в т.ч. в США, - Офис Президента
 
 
 
 
 
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