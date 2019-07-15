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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7545) Россия (73320) суд (22308) Вышинский (119)

 Пропагандиста Вышинского пока невозможно передать России, - Луценко

Руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский формально является гражданином Украины, поэтому передача его России невозможна.

Об этом заявил Генпрокурор Юрий Луценко, комментируя возможное освобождение из-под стражи и его обмен на украинских пленных, находящихся на территории России, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу пресс-секретаря Ларисы Сарган.

"Если говорить о Вышинском, это действительно очень серьезное дело. Из разных разведывательных источников мне известно, что Вышинский - человек, который интересует руководителей Кремля больше всего. При этом надо иметь в виду, что господин Вышинский формально является гражданином Украины. Поэтому передача его России невозможна. По крайней мере до тех пор, пока украинский суд не вынесет решение по его делу - или он виновен, или нет", - отметил Луценко.

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Пропагандиста Вышинского пока невозможно передать России, - Луценко 01

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

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10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. 26 марта суд продлил арест Вышинского до 24 мая. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля.

Подольский районный суд Киева 15 июля должен был продолжить рассмотрение дела Вышинского. Однако один из судей был в совещательной комнате по другому делу, поэтому рассмотрение перенесено на 19 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3137642
 
 
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Лишить гражданства и все, тем более он сам того хочет.
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И тут Германия, Франция и Италия запели песнь любви
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вся надежда руководителей Кремля на украинский суд
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Поясняю - есть мысли обменять Вышинского(действительно важная персона) на наших моряков. И вот падла луценка заявляет, что даже если договорятся, то он будет против якобы из чистой любви чтобы все по закону.
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Луценко и законы понятия несовместимые. Он их никогда не знал.
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наши моряки должны быть возвращены без всяких обменов и условий. Если "нет", то президент должен обратиться в ООН о увеличении санкционного давления и рассмотрении невыполнения решения суда по морскому праву. А вышинского есть смысл менять на других узников кремля.
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+ 100 . а то так и ищут кого обменять на моряков видно всё таки уже припекает
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Ну ты и *******! Так что, навсегда их ***** оставить?
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Никто тебе и нам ничего не должен. Все эти сказки про "санкции" и "они должны" вот уже 5 лет льют на головы лохов порохососы.
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то президент должен обратиться в ООН ))))))))))

Богдан, вы дурак???
Вам недостаёт "глубокой озабоченности" или "крайней обеспокоенности" ООН ?
А можете если снимете штаны получить и то и другое в одном сортире!!!
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Есть лучше предложение, передать русским этого алкаша и его поросячего патрона.
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ЦЫРК!
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клоуны состезаються..
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КТО ЛУЧШИЙ клоуОТ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПропагандиста Вышинского пока невозможно передать России, - Луценко
 
 
 
 
 
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