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 Экономика
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Все про:порт (360) Гончарук_Алексей (5)

 Офис Президента разберется с буксирными махинациями в Одесском порту

Об этом заявил на совещании по развитию морских портов в Одессе заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук.

"У нас огромное количество сигналов, что в (Одесском – ред.) морском порту деятельность осуществляется далеко не всегда в интересах государства. Нас очень интересует практика, когда государственные буксиры сдают в аренду за полцены частным компаниям почасово", – отметил Гончарук, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

Как сообщалось на совещании, суть схемы заключается в передаче государственного имущества – буксиров ГП "Одесский морской торговый порт" – в посуточную аренду по заниженной стоимости фирмам, которые СМИ связывают с главой Одесского филиала АМПУ Игорем Ткачуком.

Отвечая на вопрос Гончарука, и.о. директора Одесского порта Виктор Войтко подтвердил факт аренды портофлота, однако опроверг то, что буксиры сдаются в аренду по заниженной стоимости. И.о. главы АМПУ Райвис Вицкаганс, комментируя ситуацию, заявил, что буксиры являются частью неэффективных государственных стивидоров и их необходимо либо продать, либо передать в концессию частникам.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса Президента обещал разобраться с фактами коррупции в Одесском порту, в частности, с махинациями с государственными буксирами. Напомним, в июне 2019 года народный депутат Сергей Лещенко обнародовал в телеэфире доказательства причастности главы Одесского филиала АМПУ Игоря Ткачука к масштабным махинациям с государственными буксирами, из-за чего государственный порт теряет десятки тысяч долларов ежедневно.

Еще весной прошлого года прокуратура Одесской области открыла уголовное производство против руководителей ОМТП по делу ООО "Экофлот", одной из буксирных компаний, которую связывают с Ткачуком и его бизнес-партнером Марисовым. В феврале 2019 года сотрудники порта и местные активисты уже протестовали под АМПУ против деятельности буксирных фирм, которые связывают с главой Одесского филиала АМПУ Игорем Ткачуком и российским криминалитетом Андреем Марисовым.

В июне они обратились к Премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой отправить в отставку главу Одесского филиала АМПУ Игоря Ткачука.

Источник: https://censor.net.ua/n3137641
 
 
 Топ комментарии
 
А причём офис к мор порту Офис Президента разберется с буксирными махинациями в Одесском порту - Цензор.НЕТ 3400 и жнец и дуец и вабще многостаночник ведь там его на кояблик не пустили Офис Президента разберется с буксирными махинациями в Одесском порту - Цензор.НЕТ 6260
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Омелян Зеленському:
Моя порада, не морочте голову.
Парад треба проводити.
Коштує він 30 млн. грн.
Не хочете - не приходьте,
Проведемо без Вас.
І не брешіть!

Офис Президента разберется с буксирными махинациями в Одесском порту - Цензор.НЕТ 3133
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Нет зебилушка. Простая имитация бурной деятельности от клована и Ко.
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А причём офис к мор порту Офис Президента разберется с буксирными махинациями в Одесском порту - Цензор.НЕТ 3400 и жнец и дуец и вабще многостаночник ведь там его на ******* не пустили
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Кацап, я не с тобой общаюсь. Марш на лента сру!
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Нет фантазии, опять петин "агент кремля". Пе-дауны работают
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зарадили зелю на канадский кораблик не пустили Офис Президента разберется с буксирными махинациями в Одесском порту - Цензор.НЕТ 310 Вот и результат зелёной политкии в Канаде а может просто не смог вспомнить как там столица Канады называется по причине упоротости
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Нет зебилушка. Простая имитация бурной деятельности от клована и Ко.
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Нет! Ета пабеда! Игде записывайся на строчную помощь волшебника на голубом вертолёт?!
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надо как петро алексееч:
5 лет ни во что не влазить, пусть дерибанят сколько хотят и на чем хотят-лишь бы заносили побольше.
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Омелян Зеленському:
Моя порада, не морочте голову.
Парад треба проводити.
Коштує він 30 млн. грн.
Не хочете - не приходьте,
Проведемо без Вас.
І не брешіть!

Офис Президента разберется с буксирными махинациями в Одесском порту - Цензор.НЕТ 3133
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Угу, парад за бугром стоит.. а сколько стеклянные мосты там стоят? Ну у тебя претензий к кличковскому уставшему мосту втридорога нет.
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А Кличка на хрена приплёл? Под впечатлением Г+Г?
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Омелян - министр инфраструктуры. Кличко построил мост, который не сдан в эксплуатацию, но открыт. Вот и приплел Омеляна - это ж его дело? Или его дело парады
?
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С каких пор ты Омеляна защищаешь? С момента рождения его дитяти в США или с момента получения аванса за роботу омелеботом?
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А в чем Омелян не прав?
Вохина тысяча - до сраки... Параду быть, а Вохе там не место...
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можешь в квартире у себя маршировать - мы не против.
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Нет уж я, наверное, буду в Киеве... Ты тоже приходи, если в хате надоело...
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тю, блин! .. наивные!. .там Ахметкин перевалочный бизнес рулит..
Зеклоун не хочет перед Ахметкой на корпоративе выступить?!
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Фейк. Нет такого поста на странице данного человека. https://www.facebook.com/kondratsky2208
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Ссылка на первоисточник есть? Не надо лепить ссылку на бота "Жытомырянын".
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Ты нас за дураков считаешь? Ты же взял верхнюю картинку, обрезал края и выставил здесь Офис Президента разберется с буксирными махинациями в Одесском порту - Цензор.НЕТ 1090 Не, порохоботик, ты прямую ссылку на этот пост дай!
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гуля в помошь Офис Президента разберется с буксирными махинациями в Одесском порту - Цензор.НЕТ 4923 иди работай зебил сцкливый Офис Президента разберется с буксирными махинациями в Одесском порту - Цензор.НЕТ 4923
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Не только разберётся прЭзЫ дЭнтский офис, будет бегать по Одесским причалам за буксирами. Это как раз в струю с 73%, для этого и избрали клоуна президентом, устраивать на Одесских причалах с буксирами 95 квартал.
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Какое отношение секретутки имеют к экономике страны и к местному самоуправлению. Каждая кухарка лезет управлять государством. Это пипец!!! Ни в какие ворота не лезет.
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В ОПі мабуть, свербить, чого б ото хапатися за усе...
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to alex alex. В данном случае как раз подходит высказывание Немцова о Путине: " Путин **-тый на голову". Подойдёт это и украинскому....
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to alex alex. Этим и опасны подобные личности, особенно дорвавшиеся к власти в стране с зачатками демократии и совковым быдловатым населением.
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ь заместитель руководителя Офиса Президента обещал разобраться с фактами коррупции в Одесском порту, Источник: https://censor.net.ua/n3137641 Як? З фактами корупції має розбиратися прокуратура.До чого тут офіс президента?
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Зе станет предводителем всех буксиров. А шо, так лям к ляму до первого лярда и можно Беню послать. Логично.
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