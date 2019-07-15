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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (825) Закарпатье (1605) МИД (5060) Божок (32) Ийдярто (5)

 Власти Венгрии занимаются на Закарпатье агитацией за кандидатов в нардепы, что является вмешательством во внутренние дела Украины, - МИД

На встрече в МИД Украины с послом Венгрии Иштваном Ийдярто врио министра Егор Божок выразил обеспокоенность последними действиями венгерских властей, которые имеют признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Обеспокоенность украинской стороны вызывают недавняя встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с главой Общества венгерской культуры Закарпатья, народным депутатом Василием Брензовичем в Будапеште, ряд визитов в Закарпатскую область официальных лиц Венгрии и публичных заявлений агитационного характера со стороны венгерских чиновников в поддержку этого и других кандидатов на выборах в Верховную Раду 21 июля.

Также, несмотря на соответствующую рекомендацию украинской стороны, 15 июля в Закарпатскую область пользуясь дипломатическим паспортом с неофициальным визитом прибыл глава Администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш для участия в публичном мероприятии в Ужгородском районе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Врио главы МИД Божок вызвал венгерского посла после высказываний Сийярто, не соответствующим предыдущим договоренностям Киева и Будапешта

"Считаем такие действия венгерской стороны нарушением дипломатических канонов и духа добрососедства. Украинская сторона оставляет за собой право на шаги для предотвращения вмешательства Венгрии во внутренние дела Украины", - говорится в сообщении МИД.

Представителям венгерской власти рекомендуется до завершения избирательного процесса воздержаться от поездок на Закарпатье и других мер, которые могут расцениваться как агитация.

Читайте: МИД Украины изучает вопрос возможного визита представителей Венгрии на Закарпатье

Источник: https://censor.net.ua/n3137639
 
 
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забыли судьбу венгров Чехословакии? Не подставляйте закарпатских венгров. Венгры, не ведитесь, партии приходят и уходят, а Вам нужно счастливо жить на земле своих предков
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Если власти будут сопли жевать-получим закарпатскую народную республику.
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****, пора венгрів - зайд башкірських, на історічєскую родіну в Башкірію з Європи вигнати.
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якщо підорація втручається .і сто відсотково там будуть її холуї..то шо мадярам ні
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Гы-гы. МИД организует поддержку содомии властями иностранных государств. Он сам результат этой поддержки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВласти Венгрии занимаются на Закарпатье агитацией за кандидатов в нардепы, что является вмешательством во внутренние дела Украины, - МИД
 
 
 
 
 
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