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 Политика Украины
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Все про:люстрация (740) Портнов (409) Чорновол Татьяна (494) Труба (109) ГБР (426)

 У Порошенко требуют люстрировать Трубу: "Он признался, что из ГБР сливают информацию"

Активисты партии "Европейская Солидарность" пикетировали Государственное бюро расследований с требованием прекратить позорное и политически мотивированное преследование волонтеров и добровольцев в угоду пророссийских и реваншистских сил.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политсилы.

В сообщении отмечается: "Требования активистов директору ГБР Роману Трубе передали народные депутаты Верховной Рады Николай Величкович и Татьяна Чорновил, а также военный волонтер Алексей Петров и блогер Сергей Мисюра.

Через несколько часов после разговора Роман Труба лично обнародовал официальное заявление по акции "Европейской Солидарности". В ней он подтвердил подозрения, что с возглавляемого им ведомства происходят утечки информации.

В частности, Труба сообщил: "Во время досудебного расследования произошла утечка информации - это недопустимо для любого правоохранительного органа, а тем более для вновь созанного. По данному факту начата служебная проверка".

Обидно, что директор ГБР не стал конкретизировать, кому и кто "сливает" информацию с его ведомства. Потому что для этого, как говорится, есть свои причины. Ведь в СМИ неоднократно сообщали о том, что первым обнародовал конфиденциальные данные с Госбюро расследований соратник Януковича, экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов. А самого Романа Трубу называют среди тех, кто на постоянной основе контактирует с указанным лицом.

Поэтому "Европейская Солидарность" хочет спросить у директора ГБР: против кого конкретно начата служебная проверка утечки информации из его ведомства? И вызвали ли на допрос Андрея Портнова, который имеет своего "крота" в ГБР? Ведь именно он и обнародует "слитую" информацию.

Кроме того, партия "Европейская Солидарность" заявляет, что и впредь будет пикетировать здание ГБР с целью люстрации директора Романа Трубы, который из-за политической ангажированности скомпрометировал себя в должности и своими действиями угрожает национальной безопасности страны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Труба пожаловался на акцию под ГБР: "Ворвались люди в балаклавах. Принесли огнетушители. Это политическое давление". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3137635
 
   
 Топ комментарии
 
Напоминает агонию Порошенка перед 2-м туром президентских выборов. Тогда он тоже постоянно бегал и что-то требовал, а в итоге проигрался с разгромным и позорным результатом.
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Ви зробили це разом! Зє!
Добровольці тепер злочинці. Портнов накатав заяву, а Труба відкрив провадження!
ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!
ЗЄ!
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закон о люстрации был похерен самим петрушкой, а теперь он требует. клоун потужный
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Мабуть, інфа звідти ж, звідки про голих-босих хлопцях, котрі їдять гнилу картоплю та зітхання. І що на озброєнні солдата кривий стовбур з трьома набоями у крамниці. І що коли ворог відчиняє цупкий вогонь - відповідають стрілами з цибулі, бо хутро бригади укомплектовані на стать процента, бо свинарчуки усе продали - і взагалі скоро усіх зіллють в казанах. Ой зрадонька, аж сльози течуть... У Порошенка вимагають люструвати Трубу: "Він зізнався, що з ДБР зливають інформацію" - Цензор.НЕТ 1848
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Кончилось ваше время жировать и требовать. Зеленский ознаменовал эру люстрации люстраторов и это правильно по ленину как экспроприация экспроприаторов
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Це Танька так почала бігати і волати, що під Пашінського та його оборудки з радіостанціями для танків (які в танк не влазять) кримінальну справу розпочато?
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да узбагойся уже,все уже влазит с 17 года твоя "новость" может кто на красный после этого прехал,не знаешь?
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Твари, собрали титушню как только началось расследование деятельности Порошенко.
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вещество в черепах зеленое как сопли
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Значит Труба попал в самое нужное место. Молодец!
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ага! У Порошенко требуют люстрировать Трубу: "Он признался, что из ДБР сливают информацию" - Цензор.НЕТ 1829 зелемолодец,верю только ему!и в зеленый цвет

Щойно Труба на відеокамеру заявив наступне: претензій щодо бронежилетів минулих років виписку немає. Вся метушня через партію (бронежилетів - ред), яка почала надходити на склади з квітня. Важливо, що експертизу по цій партії не проводили взагалі! Були якісь «слідчі дії» по тестуванню, які проводив незрозуміло хто і незрозуміло де. З цього всього у мене постає питання: на якій підставі він (Роман Труба - ред) на всю країну 26 червня заявив про те, що 3 з 5 бронежилетів браковані та про завдану шкоду на 100 млн грн?!», - заявив Юрій Бірюков.
Як відомо, з початком виборчої кампанії слідчі Державного бюро розслідувань провели близько 40 обшуків у волонтерів та представників команди партії «Європейська Солідарність».
Сьогодні, 15 липня активісти партії «Європейська Солідарність» в головному офісі ДБР провели акцію з вимогою негайно припинити політично мотивовані переслідування волонтерів та добровольців, які з 2014 року чинять опір російській агресії.
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Хаха, глянь ниже есть статья с фотками этих активистов, обычная титушня за пару сотен гривен.
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может тебе в экстрасенсы податься чем ботом копейки сшибать?
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Все, что порохнявые могут требовать, это миску баланды в тюряге.
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Танька видать не проходная (если вообще в списке). Но ОХ как хочется власти и денег еще 5 лет
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люстрировать трубу, трубарова и труханова - всё это бандиты. Это только на Т.
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Очень интересно было слушать про дело о тех самых бронежилетах, которые якобы являются некачественными. Доказательством того, что бронежилеты оказались бракованными, являются данные экспертизы. Именно это и озвучил пан Труба. И вот здесь интересный момент. Экспертиза, которая дала бы ответ на вопрос - качественные бронежилеты или нет, НЕ ПРО-ВО-ДИ-ЛАСЬ. А были лишь следственные действия, в результате которых, со слов директора ДБР, какой-то бронежилет где-то пробили с расстояния 10 метров из (внимание) винтовки Мосина. Нет, я не знаю, почему не из ДШК. И в тот же момент глава ДБР говорит о том, что какие-то доказательства есть.
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бронежилет Темп - 3000 мне передали в мае 14 в дап. Бронеплиты, от которых грыжи выскакивают на раз-два, т.к. о металлокерамике на темпе не слыхали. Посмотрел, разрезал кевларовую подушку а там - поролон 1 см, демпферный пластик белого цвета 1,5 мм и как успокоение - 4 листа кевлара. Почухал репу и понял, что все это херня, бегал как индеец в разгрузке, а потом друзья купили и передали OSPREY-4. Счастью не было предела.
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Всі, хто не з російським шпигуном Порошенком - реваншисти(кляті )
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раз порох заверещав - значить все правильно робицця )
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всех гопников любителей крадуна свыномародера под стражу за хулиганство
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"У Бутусова" маніпулюючі заголовки,але це нормально,зважаючи на суб"єктивну редакційну політику. Але я не побачив ТАКИХ заголовків :
"Я знаю, ви вмієте, просто забули. Я нагадаю.
КОРТЕЖ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПІДРІЗАВ АВТОБУС З ДІТЬМИ
ДІТИ ПОСТРАЖДАЛИ У ДТП З КОРТЕЖЕМ ЗЕЛЕНСЬКОГО
КОРТЕЖ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЛЕДЬ НЕ ВБИВ ДІТЕЙ
ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ КОМЕНТУЄ РЕЗОНАНСНЕ ДТП ЗА УЧАСТЮ СВОГО КОРТЕЖУ
ПОСТРАЖДАЛИХ В ДТП З КОРТЕЖЕМ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДІТЕЙ ДОСТАВИЛИ ДО ЛІКАРЕНЬ МІСТА
ЧИСЕЛЬНІ ТРАВМИ І СТРУС МОЗКУ - ЖУРНАЛІСТИ ПОСПІЛКУВАЛИСЬ З РОДИЧАМИ ЗБИТИХ КОРТЕЖЕМ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДІТЕЙ
От бачите, це не складно. Не треба соромитись. Не дякуйте."Sergii Iesipov
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Пан забув ще:
Зеленський - марсианин
Зеленський смокче кров у російськомовних немовлят
Зеленський - перевдягнений путєн
Путєн - перевдягнутий Зеленський...
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Як вже це все ДІСТАЛО!!!! ПОРОХОБОТИ,ЗЕБІЛИ,ЮЛЕБОТИ,ПІДАРОБОТИ І ВСІ ХТО НЕ ПОПАВ!!! Як можно жити в цій країні,якщо ніхто ні защо не несе відповідальності? Ви що,сучня порхата,вже забули хто був автором закону від 16 числа!!!!1Вже вам Портнов рідніший за Пороха,який не який,але не пустив зіжрати Україну!!! Беня он ХЕРОЙ,бо Дніпро відстояв і гелікоптери заправив за свій рахунок,а що забрав в 100 разів більше--то нічого!! І багато БАРАНІВ впевненні,що то він їх захистив---та він свій бізнес захищав,нахер ви йому стали,бо після того як він назвав карлика шизіком,йому був-би ГАПЛИК!!! ВОР ПОВИНЕН СИДІТИ ЗЕ ГРАТАМИ!!!! ВСЕ!!! Чекаєм посадки Пороха за те,що зруйнував ВСУ і продав НЕНЬКУ!!! А поки немає вердикуту,стуліть пельки і сопіть в дві ноздрі!!! Вибрали ЗЕ,чекаєм пенсії і зарплатні по 4000$ У Порошенка вимагають люструвати Трубу: "Він зізнався, що з ДБР зливають інформацію" - Цензор.НЕТ 1308
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Раз шпигун Пєця незадоволений, то Труба таки молодець. Але треба ще рішучіше. Є щось на Пєцю? Бери його! В Пєці головна зброя - соплі і сльози У Порошенка вимагають люструвати Трубу: "Він зізнався, що з ДБР зливають інформацію" - Цензор.НЕТ 7508 . Дивись обережніше, щоб не поцілив в тебе У Порошенка вимагають люструвати Трубу: "Він зізнався, що з ДБР зливають інформацію" - Цензор.НЕТ 7444
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ванья сулима бегом своему личинусу 100 кг на грудь дабы его с 12и 7 не пробила бегом У Порошенка вимагають люструвати Трубу: "Він зізнався, що з ДБР зливають інформацію" - Цензор.НЕТ 138
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Когда Луценко сливал информацию или прямо обвинял человека без доказательств и экспертиз, то Петя что-то не верещал, чтобы Луцика сняли с должности.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Порошенко требуют люстрировать Трубу: "Он признался, что из ГБР сливают информацию"
 
 
 
 
 
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