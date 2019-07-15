 У Порошенко требуют люстрировать Трубу: "Он признался, что из ГБР сливают информацию"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политсилы.
В сообщении отмечается: "Требования активистов директору ГБР Роману Трубе передали народные депутаты Верховной Рады Николай Величкович и Татьяна Чорновил, а также военный волонтер Алексей Петров и блогер Сергей Мисюра.
Через несколько часов после разговора Роман Труба лично обнародовал официальное заявление по акции "Европейской Солидарности". В ней он подтвердил подозрения, что с возглавляемого им ведомства происходят утечки информации.
В частности, Труба сообщил: "Во время досудебного расследования произошла утечка информации - это недопустимо для любого правоохранительного органа, а тем более для вновь созанного. По данному факту начата служебная проверка".
Обидно, что директор ГБР не стал конкретизировать, кому и кто "сливает" информацию с его ведомства. Потому что для этого, как говорится, есть свои причины. Ведь в СМИ неоднократно сообщали о том, что первым обнародовал конфиденциальные данные с Госбюро расследований соратник Януковича, экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов. А самого Романа Трубу называют среди тех, кто на постоянной основе контактирует с указанным лицом.
Поэтому "Европейская Солидарность" хочет спросить у директора ГБР: против кого конкретно начата служебная проверка утечки информации из его ведомства? И вызвали ли на допрос Андрея Портнова, который имеет своего "крота" в ГБР? Ведь именно он и обнародует "слитую" информацию.
Кроме того, партия "Европейская Солидарность" заявляет, что и впредь будет пикетировать здание ГБР с целью люстрации директора Романа Трубы, который из-за политической ангажированности скомпрометировал себя в должности и своими действиями угрожает национальной безопасности страны.
Щойно Труба на відеокамеру заявив наступне: претензій щодо бронежилетів минулих років виписку немає. Вся метушня через партію (бронежилетів - ред), яка почала надходити на склади з квітня. Важливо, що експертизу по цій партії не проводили взагалі! Були якісь «слідчі дії» по тестуванню, які проводив незрозуміло хто і незрозуміло де. З цього всього у мене постає питання: на якій підставі він (Роман Труба - ред) на всю країну 26 червня заявив про те, що 3 з 5 бронежилетів браковані та про завдану шкоду на 100 млн грн?!», - заявив Юрій Бірюков.
Як відомо, з початком виборчої кампанії слідчі Державного бюро розслідувань провели близько 40 обшуків у волонтерів та представників команди партії «Європейська Солідарність».
Сьогодні, 15 липня активісти партії «Європейська Солідарність» в головному офісі ДБР провели акцію з вимогою негайно припинити політично мотивовані переслідування волонтерів та добровольців, які з 2014 року чинять опір російській агресії.
"Я знаю, ви вмієте, просто забули. Я нагадаю.
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