 У Порошенко требуют люстрировать Трубу: "Он признался, что из ДБР сливают информацию"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политсилы.
В сообщении отмечается: "Требования активистов директору ГБР Роману Трубе передали народные депутаты Верховной Рады Николай Величкович и Татьяна Чорновил, а также военный волонтер Алексей Петров и блогер Сергей Мисюра.
Через несколько часов после разговора Роман Труба лично обнародовал официальное заявление по акции "Европейской Солидарности". В ней он подтвердил подозрения, что с возглавляемого им ведомства происходят утечки информации.
В частности, Труба сообщил: "Во время досудебного расследования произошла утечка информации - это недопустимо для любого правоохранительного органа, а тем более для вновь созанного. По данному факту начата служебная проверка".
Обидно, что директор ГБР не стал конкретизировать, кому и кто "сливает" информацию с его ведомства. Потому что для этого, как говорится, есть свои причины. Ведь в СМИ неоднократно сообщали о том, что первым обнародовал конфиденциальные данные с Госбюро расследований соратник Януковича, экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов. А самого Романа Трубу называют среди тех, кто на постоянной основе контактирует с указанным лицом.
Поэтому "Европейская Солидарность" хочет спросить у директора ГБР: против кого конкретно начата служебная проверка утечки информации из его ведомства? И вызвали ли на допрос Андрея Портнова, который имеет своего "крота" в ГБР? Ведь именно он и обнародует "слитую" информацию.
Кроме того, партия "Европейская Солидарность" заявляет, что и впредь будет пикетировать здание ГБР с целью люстрации директора Романа Трубы, который из-за политической ангажированности скомпрометировал себя в должности и своими действиями угрожает национальной безопасности страны.
Добровольці тепер злочинці. Портнов накатав заяву, а Труба відкрив провадження!
ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!
ЗЄ!
Ви їх тут бачите за роботою!
08.07.2019 newseditor 0--- електорат Зеленського, зеботи, зелюди, наркоман, Ужгород
Джон Смит
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас».
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
исчезнут ******** черновол, барыги порошенки и т.д.
Держится за корыто всеми губами