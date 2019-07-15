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 Политика Украины
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Все про:люстрация (740) Портнов (409) Чорновол Татьяна (494) Труба (109) ГБР (422)

 У Порошенко требуют люстрировать Трубу: "Он признался, что из ДБР сливают информацию"

Активисты партии "Европейская Солидарность" пикетировали Государственное бюро расследований с требованием прекратить позорное и политически мотивированное преследование волонтеров и добровольцев в угоду пророссийских и реваншистских сил.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политсилы.

В сообщении отмечается: "Требования активистов директору ГБР Роману Трубе передали народные депутаты Верховной Рады Николай Величкович и Татьяна Чорновил, а также военный волонтер Алексей Петров и блогер Сергей Мисюра.

Через несколько часов после разговора Роман Труба лично обнародовал официальное заявление по акции "Европейской Солидарности". В ней он подтвердил подозрения, что с возглавляемого им ведомства происходят утечки информации.

В частности, Труба сообщил: "Во время досудебного расследования произошла утечка информации - это недопустимо для любого правоохранительного органа, а тем более для вновь созанного. По данному факту начата служебная проверка".

Обидно, что директор ГБР не стал конкретизировать, кому и кто "сливает" информацию с его ведомства. Потому что для этого, как говорится, есть свои причины. Ведь в СМИ неоднократно сообщали о том, что первым обнародовал конфиденциальные данные с Госбюро расследований соратник Януковича, экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов. А самого Романа Трубу называют среди тех, кто на постоянной основе контактирует с указанным лицом.

Поэтому "Европейская Солидарность" хочет спросить у директора ГБР: против кого конкретно начата служебная проверка утечки информации из его ведомства? И вызвали ли на допрос Андрея Портнова, который имеет своего "крота" в ГБР? Ведь именно он и обнародует "слитую" информацию.

Кроме того, партия "Европейская Солидарность" заявляет, что и впредь будет пикетировать здание ГБР с целью люстрации директора Романа Трубы, который из-за политической ангажированности скомпрометировал себя в должности и своими действиями угрожает национальной безопасности страны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Труба пожаловался на акцию под ГБР: "Ворвались люди в балаклавах. Принесли огнетушители. Это политическое давление". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3137635
 
   
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Ви зробили це разом! Зє!
Добровольці тепер злочинці. Портнов накатав заяву, а Труба відкрив провадження!
ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!
ЗЄ!
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Так у Зюзика такой электорат, что они будут только рады, "що зробили це разом" Они этого и хотели.
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Сказки не рассказывай. До портнова, куча журналистких расследований было, в том числе и по Ленкузне. История не новая, но продолжение получила при Зе.
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Это Бирючок доброволец? Так вам козлам и надо!
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Иди нахрен, неважно кто накатал заяву, Петя будет сидеть в тюрьме.
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Зе!Люди - Зе!Боти
Ви їх тут бачите за роботою!
08.07.2019 newseditor 0--- електорат Зеленського, зеботи, зелюди, наркоман, Ужгород
Джон Смит
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас».
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
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ещё неделька и весь этот цирк наконец-то начнёт заканчиваться...
исчезнут ******** черновол, барыги порошенки и т.д.
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А чи не краще б було люструвати петю на люстрі? В Україні стало б після цієї люстрації набагато спокійніше..
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закон о люстрации был похерен самим петрушкой, а теперь он требует. клоун потужный
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Напоминает агонию Порошенка перед 2-м туром президентских выборов. Тогда он тоже постоянно бегал и что-то требовал, а в итоге проигрался с разгромным и позорным результатом.
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Как таньке не хочется на ........
Держится за корыто всеми губами
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Так луценка тищупітсот раз треба люстріровать.Там не зливають інформацію,а продають справи оптом і вроздріб
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Пряма трансляція: https://espreso.tv/stream - тут буде про Трубу, зокрема.

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Кончилось ваше время жировать и требовать. Зеленский ознаменовал эру люстрации люстраторов и это правильно по ленину как экспроприация экспроприаторов
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Це Танька так почала бігати і волати, що під Пашінського та його оборудки з радіостанціями для танків (які в танк не влазять) кримінальну справу розпочато?
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да узбагойся уже,все уже влазит с 17 года твоя "новость" может кто на красный после этого прехал,не знаешь?
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Твари, собрали титушню как только началось расследование деятельности Порошенко.
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вещество в черепах зеленое как сопли
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Значит Труба попал в самое нужное место. Молодец!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Порошенко требуют люстрировать Трубу: "Он признался, что из ДБР сливают информацию"
 
 
 
 
 
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