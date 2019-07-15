EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  553  8
Материалы по теме:
Все про:взятка (4618) Киев (17686) Нацполиция (9691) ГБР (422)

 Оперативник полиции задержан в Киеве при получении 1 тыс. долл. взятки за возврат конфискованного мотоцикла, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке оперативного сотрудника Соломенского Управление полиции ГУ Нацполиции в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Оперативник полиции задержан в Киеве при получении 1 тыс. долл. взятки за возврат конфискованного мотоцикла, - ГБР 01

По предварительной информации, оперативный сотрудник требовал и получил взятку в сумме 1 тыс. долларов за возвращение  мотоцикла Suzuki-R1000, который ранее изъяли работники полиции.

При получении взятки полицейского задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Оперативник полиции задержан в Киеве при получении 1 тыс. долл. взятки за возврат конфискованного мотоцикла, - ГБР 02

Смотрите: Майор Нацполиции в Винницкой области задержан при получении взятки $8 тыс, - СБУ. ФОТО

Оперативник полиции задержан в Киеве при получении 1 тыс. долл. взятки за возврат конфискованного мотоцикла, - ГБР 03
Оперативник полиции задержан в Киеве при получении 1 тыс. долл. взятки за возврат конфискованного мотоцикла, - ГБР 04

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды). Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Также смотрите: Начальник сектора херсонской полиции задержан при получении от браконьера $1,5 тыс. взятки, - ГБР. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3137627
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
надо еще повысить зарплаты, чтобы не брали!
 показать весь комментарий
 
 
Наследство от Свинорылого " Рехвормы"!
 показать весь комментарий
 
 
нет.реальность авакова и его рехформі палиции
 показать весь комментарий
 
 
Вот так бывает когда в нарушении конституции мрази отбирают имущество в обход суда.
 показать весь комментарий
 
это пабеда!а то бронежилеты,бронежилеты! Оперативник полиции задержан в Киеве при получении 1 тыс. долл. взятки за возврат конфискованного мотоцикла, - ГБР - Цензор.НЕТ 3161
 показать весь комментарий
 
Рэхвормований але не вмотивований. Вмотивовується...
 показать весь комментарий
 
Мабуть дорога мациклєтка якщо давав такий хабар.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОперативник полиции задержан в Киеве при получении 1 тыс. долл. взятки за возврат конфискованного мотоцикла, - ГБР. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх