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 Политика Украины
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Все про:крылатые ракеты (18) Крым (21619) мост (457) Турчинов (3162)

 Украинские крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса, а при необходимости - снести Керченский мост, - Турчинов

Крылатые ракеты "Нептун" смогут уничтожать российские военные корабли любого класса, а при необходимости - снести Керченский мост.

Об этом бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил в интервью LB, передает Цензор.НЕТ.

"Когда нависла угроза со стороны Черного и Азовского моря, возникла необходимость оперативно отработать систему эффективной защиты. Для защиты с моря мы смогли быстро провести работу по модернизации ракетных комплексов С-125. Но это локальное решение вопроса. Комплексное решение этой проблемы - мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун", созданный также в сверхсжатые сроки. Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования, а при необходимости, в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия. Так получилось, что у Украины на начало войны не было ни одной крылатой ракеты. Полученные в наследство от СССР мы отдали русским, когда отказывались от ядерного оружия. Фактически с нуля был создан универсальный мобильный комплекс крылатых ракет. Проделан огромный объем работы - работы, которая делает нас сильными и заставляет считаться с нашими интересами", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ведутся работы по созданию воздушной платформы для использования крылатой ракеты "Нептун", - Полторак. ВИДЕО

Напомним, в Днепропетровской области на военном полигоне испытали боеголовку крылатой противокарабельной ракеты "Нептун".

Источник: https://censor.net.ua/n3137626
 
   
 Топ комментарии
 
Пастор хватит шугать кацапов,ЗЕлень вот вот и договорится уже с братским народом!!!!!
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Украина только тогда будет в безопасности, когда украинские крылатые ракеты смогут доставать до Масквы и нести ядерный боезаряд.
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Нравится мне такая риторика, только такая.
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а мой папа может при...ть доску к потолку...( из старого анекдота).
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А ты, свинорус, уже под лавку забился?
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Писали, если мост завалить, тогда дельфины и анчоусы погибнут.
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Алё! Форумчане! Засчитайте этому клиенту коммент,-он вроде как тоже что-то сказал! Українські крилаті ракети зможуть знищувати військові кораблі РФ будь-якого класу, а за необхідності - знести Керченський міст, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7499
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***, а шо на цензоре больше попадания по кацапам больше не показуют, видео миной 4 пошматовало от Мюллера и сегодня бомбардировщики х28 пускали на учениях ?Отпуска или позасинали?
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Нужно за ПЕСа голосовать.
Они мост снесут.
Несушки. Українські крилаті ракети зможуть знищувати військові кораблі РФ будь-якого класу, а за необхідності - знести Керченський міст, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2082
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МАлАдец! Есть комментарий! Получай 3 ложки гречки! Українські крилаті ракети зможуть знищувати військові кораблі РФ будь-якого класу, а за необхідності - знести Керченський міст, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8168
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Хмм....важнее воот это!!! Согласитесь, уже станоаится обыденным...
Самый крупный город Казахстана - Алма-Ата - в понедельник остался без света. Об этом сообщает Nur.kz в понедельник, 15 июля, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Отмечается, что свет пропал почти во всех районах города. На улицах не работают светофоры, поэтому на крупных перекрестках стоят сотрудники дорожной полиции, которые регулируют транспортные потоки.
«В 14:14 часов произошло техническое нарушение на источнике ТЭЦ-2 АО АлЭС, что привело к сбоям в энергоснабжении значительной части города», - сообщили в Управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы.
Специальная рабочая группа выясняет причины аварии. Также сообщается, что на текущий момент подали электричество по КЛ-220 кВ!!!! на ТЭЦ-2.
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Так думаю....казахам тоже надо работать над собой...или это проклятые российские хакеры???
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Любая ракета по кораблю должна бить ниже ватерлинии.Аксиома!.Научили?.Британцы придумали в 1941 году авиабомбы для немецких кораблей и плотин ,котрорые взрвались ниже уровня воды.Нужны мины корабельные,которые тоже можно запускать ракетой,самолётом.
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никого в Украине кроме военных это не интересует,сериал сваты смотрят,вот это достижение Українські крилаті ракети зможуть знищувати військові кораблі РФ будь-якого класу, а за необхідності - знести Керченський міст, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9114
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Это все конечно здорово и патриотично, только о том, какой будет ответ после обрушения моста Дурчинов и его подпевало подумали?
Или типичное "а нас то за шо"?
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Ты таким вопросом весь Воронеж поставил на уши.
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ты не волнуйся петушек,можешь уже становиться на колени и заглатывать кукан у кокошников это у вас зебилов такая вот судьба
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Ну какой ответ,хуйло твоё обсерется,делов то
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А в ответ взорвем московский метрополитэн
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Вся ця балаканина і розряду "Вибірі мєня, вибірі мєня, птіца щастя завтрашєго дня!" - тобто до виборів.
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Да, сразу видно шо в томос он не верит Українські крилаті ракети зможуть знищувати військові кораблі РФ будь-якого класу, а за необхідності - знести Керченський міст, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6207
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Зе-тыпилы, вот именно ТАК надо вести с Рашкой переговоры.
И никак иначе!
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давно таких заявлений не было... последним временем только команды не стрелять,будем договариваться и разведение войск...
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Конечно, будучи и.о. президента лысое чмо сдало Крым без единого выстрела а сейчас когда он никто и зовут его никак вдруг охрабрел и голыми руками пуйла задавит...
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А шо карлика голыми руками так тяжело задушить при чем на его же краснобелом 12 дана поясе от кимоно?
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уже не раз говорили,но еще раз специально для тебя. На начало агрессии в украинской армии было около 5000 боеспособных солдат, в Крыму в России был флот, плюс пророссийское население,плюс Россия имела возможность быстро перебросить в Крым войска с материка. Допустим боездатные подразделение начали боевые действия в Крыму,остаеться еще сухопутная граница с Россией откуда тоже в случае военных действий пошли бы войска,в итоге ни Крым не получилось бы сохранить еще бы и пол страны в придачу потеряли бы,так что то что удалось сохранить страну в том составе в котором она есть сейчас лучший вариант. Но таким дурачкам как ты этого не понять,сохранили свою землю - виноват Турчинов, ******** бы пол страны - тоже виноват был бы Турчинов,короче иди ка ты нахер со своими выводами зебил
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хорошее заявление...... кацапы-черти мы всё помним........
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Как взорвать мост?! Вы шо!? А как же сваты-браты будут в гости друг к другу ходить?
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А главное что у кремлядей ответить нечем поэтому ждем когда наши ракеты снесут керченский мост (точно так же как пастор Крым от агрессора защищал)
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Всё для фронта, всё для Победы! 22 года назад Украина как непревзойдённый мировой лидер производства самых мощных в мире баллистических ядерных ракет, взяла и добровольно и необдуманно преступно отказалась от своего огромного ядерного арсенала, большего от того, что имели Великобритания, Франция, Китай вместе взятые, и получила гарантии (Будапештский меморандум). А теперь вражеская Россия в которой к власти пришли фашисты )(уйла ведёт оккупационную войну против Украины ( Крым, Донбасс) Ну раз паРаша не выполняют подписанный меморандум, то тогда Украине срочно надо восстанавливать свой ядерный потенциал. Ещё 37 лет назад в городе Днепре Украина по зафиксированным рекордам книги Гиннесса, создали самую мощную по сей день в мире ядерную ракету. А 29 ноября 1979 года была принята на вооружение ракета «Сатана» - самая мощная и тяжелая ядерная бомба. Вес её составляет более 200 тонн, а длина - 35 метров. А вот уже после того как Украина сделала необдуманную ужасную ошибку и стала безъядерной державой, «Сатану» принял на вооружение наш лютый кровавый враг оккупант проклятая фашистская паРаша. И сейчас это смертельное украинское оружие находится у нашего лютого врага -агрессора в ракетно-стратегических войсках милитаристской вражеской фашистской РФ. А теперь надо по новой срочно восстанавливать свой мощный ядерный потенциал ( благо есть всё: тех - документация, технологии и тех -мощности, всё осталось). Чтобы была реальная возможность адекватно ответить на любые попытки захвата суверенных украинских территорий Крым , Донбасс....и др. любым врагом в том числе и обладающим ядерным оружием, путём нанесения мощных упреждающих ядерных ударов по территории лютого врага противника, кровавого -агрессора.
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Крым не Турчинов защищал а 14 к псевдовоенных. Добровольцев на Донбассе тоже не Турчинов посылал а сами шли без брони и автоматов за частую.
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вот так 5 лет под ряд разговаривали с руснявыми, как с мусором, теперь наступили новые времена, Клован хочет договариваться и вести диалог с оккупантами, сливает страну,возвращает в российское поле контроля
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Это очень вредное и глупое заявление. Спасает только то, что Турчинов уже не секретарь РНБО и этот бред про то, что украинские крылатые ракеты смогут снести Керченский мост, можно трактовать как личное мнение обычного гражданина. Но кацапы этот бред еще поюзают, дай Бог чтобы это не сказалось на освобождении моряков. Не хочется мне верить в то что это было ляпнуто пастором специально для срыва процесса обмена.
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Тихо, ша, ЗСУ прекратите срочно ответку включать а не то ***** обидится.Ты в своём уме вообще или ты мурло кацапское?
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Вот по мосту пулять , это зря ракеты тратить . Он и сам развалится , в недалёком будущем .. Даже сами ведущие кацапские инженеры -гидрогеологи , такие как , например ,Ю. Медовар , признают что мост долго не простоит . Українські крилаті ракети зможуть знищувати військові кораблі РФ будь-якого класу, а за необхідності - знести Керченський міст, - Турчинов - Цензор.НЕТ 755 .
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Головне щоб до ординських АЕС досягали.
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Они могут уничтожать даже американские!
В зависимости от того, кто придет к власти. Українські крилаті ракети зможуть знищувати військові кораблі РФ будь-якого класу, а за необхідності - знести Керченський міст, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4396
Украина может стать самой богатой страной Европы! Только вот ...
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На смайлике ты с одним глазом, ты ещё и без второго хочешь быть?Наши ракеты могут топить только кацапские корабли и кто к власти прийдет из подмигивающих в Днепре раков собой накормит. **** 300 метров от кабмина то.
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Українська позиція ослаблена тільки тому що на переговарах з ворогом оккупантом паРашею не може застосувати проти цьго кривавого загарбника свої - найпотужніші і самі важкі донині в світі ракети «Сатана» дальністью до -16 000км. І шкода що ми не відновлюємо втрачене своє виробництво збагаченого урану. Для того щоб, відродити свій необдумано загублений колишній статус Великої ядерної держави. Тоді б і продажна Європа злякалась та і всі країни в світі моментально сполошилися і згадали, що зовсім недавно Україна володіла своїм жахливо величезним ядерним арсеналом, більшого від того, що мали Великобританія, Франція, Китай разом узяті. А наш лютий кривавий ворог окупант української землі Криму і Донбасу проклята фашистська паРаша, вона б перша притому відразу ж моторошно боягузливо завила про порушення підписаного Україною "Будапештського меморандуму". І звичайно ця ворожа личакова ********* миттю схаменулася б, і враз пригадала що це вона перша злочинно порушила цей меморандум бо тимчасово але окупувала суверенні українські території, і година жорстокої відплати за її злочини обов'язково наступить і для неї.
А як визволяти свою рідну українську землю Крима і Донбасу окуповану проклятою паРашєю без свого втраченного статусу ядерної держави ми не зовсім знаємо, через те ми маємо те що маємо, і не ясно на що очікуємо.
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смысл стрелять на юг когда угроза с севера?
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Для крылатых ракет нужна независимая GPS система, иначе будет пулять куда непопадя.
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Ой, який я темний.... Не знав що у 60-х роках вже була GPS...
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Кретин...
Він вже показав, що може в 2014 засунувши язик в задницю...
А зараз тиждень тихо посидіти треба, пердак не відкриваючи, може солдат віддадуть... А він москалів ракетами лякає...
С..ка які ж дол...би нами правили...
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Дурепа тупа! Ти хочеш язик засунути у дупу і мовчати? Думаєш що **** на це купиться? Які ж ви наївні та тупорилі зелесоси! **** розуміє тільки тоді, коли йому бьють поміж ніг, а не підставляють для цього дупу на трах!
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Пастор у заявах найкращий! Русня визжить, коли Пастор починає говорити!!! Зелебобам такого ніколи не осилити - уміють тільки "блєять" та "кланятся" перед ху*лом!
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в рф таких ракет во много раз больше.
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Оце бомбануло в лахтинців Українські крилаті ракети зможуть знищувати військові кораблі РФ будь-якого класу, а за необхідності - знести Керченський міст, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4023Турчинов молодець
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинские крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса, а при необходимости - снести Керченский мост, - Турчинов
 
 
 
 
 
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