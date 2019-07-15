 Украинские крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса, а при необходимости - снести Керченский мост, - Турчинов

Об этом бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил в интервью LB, передает Цензор.НЕТ.
"Когда нависла угроза со стороны Черного и Азовского моря, возникла необходимость оперативно отработать систему эффективной защиты. Для защиты с моря мы смогли быстро провести работу по модернизации ракетных комплексов С-125. Но это локальное решение вопроса. Комплексное решение этой проблемы - мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун", созданный также в сверхсжатые сроки. Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования, а при необходимости, в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия. Так получилось, что у Украины на начало войны не было ни одной крылатой ракеты. Полученные в наследство от СССР мы отдали русским, когда отказывались от ядерного оружия. Фактически с нуля был создан универсальный мобильный комплекс крылатых ракет. Проделан огромный объем работы - работы, которая делает нас сильными и заставляет считаться с нашими интересами", - рассказал он.
Напомним, в Днепропетровской области на военном полигоне испытали боеголовку крылатой противокарабельной ракеты "Нептун".
Они мост снесут.
Несушки.
Самый крупный город Казахстана - Алма-Ата - в понедельник остался без света. Об этом сообщает Nur.kz в понедельник, 15 июля, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Отмечается, что свет пропал почти во всех районах города. На улицах не работают светофоры, поэтому на крупных перекрестках стоят сотрудники дорожной полиции, которые регулируют транспортные потоки.
«В 14:14 часов произошло техническое нарушение на источнике ТЭЦ-2 АО АлЭС, что привело к сбоям в энергоснабжении значительной части города», - сообщили в Управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы.
Специальная рабочая группа выясняет причины аварии. Также сообщается, что на текущий момент подали электричество по КЛ-220 кВ!!!! на ТЭЦ-2.
Или типичное "а нас то за шо"?
И никак иначе!
В зависимости от того, кто придет к власти.
Украина может стать самой богатой страной Европы! Только вот ...
А як визволяти свою рідну українську землю Крима і Донбасу окуповану проклятою паРашєю без свого втраченного статусу ядерної держави ми не зовсім знаємо, через те ми маємо те що маємо, і не ясно на що очікуємо.
Він вже показав, що може в 2014 засунувши язик в задницю...
А зараз тиждень тихо посидіти треба, пердак не відкриваючи, може солдат віддадуть... А він москалів ракетами лякає...
С..ка які ж дол...би нами правили...