 Украинские крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса, а при необходимости - снести Керченский мост, - Турчинов

Об этом бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил в интервью LB, передает Цензор.НЕТ.

"Когда нависла угроза со стороны Черного и Азовского моря, возникла необходимость оперативно отработать систему эффективной защиты. Для защиты с моря мы смогли быстро провести работу по модернизации ракетных комплексов С-125. Но это локальное решение вопроса. Комплексное решение этой проблемы - мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун", созданный также в сверхсжатые сроки. Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования, а при необходимости, в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия. Так получилось, что у Украины на начало войны не было ни одной крылатой ракеты. Полученные в наследство от СССР мы отдали русским, когда отказывались от ядерного оружия. Фактически с нуля был создан универсальный мобильный комплекс крылатых ракет. Проделан огромный объем работы - работы, которая делает нас сильными и заставляет считаться с нашими интересами", - рассказал он.

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Напомним, в Днепропетровской области на военном полигоне испытали боеголовку крылатой противокарабельной ракеты "Нептун".