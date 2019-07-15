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 Политика Украины
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Все про:боевик (16466) Краматорск (1850) Нацполиция (9691) наемники РФ (879)

 Двое экс-наемников "ДНР" сдались полиции в Краматорске

В Краматорске полиции сдались двое экс-наемников "ДНР", которые в 2014 году "несли службу" на контрольно-пропускных пунктах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

К Краматорский отдел полиции обратились двое местных жителя 1975 и 1979 годов рождения. Мужчины сообщили, что в мае 2014 года, поддавшись пропаганде, находились в рядах "служащих" так называемой ДНР. Оба незаконно осуществляли контрольно-пропускной режим в районе Станкостроя в городе Краматорск. В их обязанности входили осмотр автотранспорта и проверка документов у водителей и пассажиров.

После освобождения города бывшие наемники скрывали информацию о своей работе на террористов.

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Сейчас в отношении участников незаконного вооруженного формирования начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". После того, как будет доказано, что на время пребывания в НЗФ мужчины не совершали тяжких преступлений, они будут освобождены от уголовной ответственности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137622
 
 
 Топ комментарии
 
Шо означает "экс"？
Они до конца дней своих падаль！
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бывших предателей не бывает
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Шо означает "экс"？
Они до конца дней своих падаль！
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ну шошь - нужно понять, простить и отпустить....на тот свет...
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Зрадили один раз, зрадять і другий. І взагалі, зрада не повинна мати терміну давності
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Підуть до поліції працювати у підрозділ Голубана.
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Пля, шо тут делает колорадка в ленте крупным планом и не в запрещающем круге??? Или уже можно?
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"После освобождения города бывшие наемники скрывали информацию о своей работе на террористов. "

А сейчас, спустя 5 лет, вдруг совесть проснулась?
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Нащадки дідов-поліцаїв що служили у німців.
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Дык никто и не сомневался. В 14-м году все только и делали, что стояли на блок-постах.
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Так блокпостами Крым и подонбасса отжали в 14
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДвое экс-наемников "ДНР" сдались полиции в Краматорске
 
 
 
 
 
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