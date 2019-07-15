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 Политика Украины
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Все про:ДТП (5645) Зеленский (2153) кортеж (179)

 Зеленский о ДТП в Запорожской области: Если сотрудников УГО признают виновными - они понесут ответственность

Если работники Управления государственной охраны, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП в Запорожской области, то они будут привлечены к ответственности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в facebook. Приводим его текст полностью.

"В последнее время в соцсетях много "зрады" на тему того, что я обещал отказаться от кортежей и не сделал этого. Сообщаю для всех.

Во время передвижения президента дорогами Украины едет 2 автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий - с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалки" и прочее. Видимо, поэтому фейсбук-сообществу так тяжело изучить вопрос. Президент - такой же участник движения, как и все.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубий: Я живу в гостинице и хожу в Раду пешком, а Зеленский, живущий рядом, ездит кортежем из 7 машин. Но при этом он "слуга народа", а я "старое лицо",

Что касается ДТП в Запорожской области - это недопустимо. Если работники УГО, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности. И слава Богу, что все остались живы.

Относительно затора на Позняках, так давайте вспомним: 11 июля был визит в Киев премьер-министра Молдовы Майи Санду. И проезд высокого зарубежного гостя сопровождался согласно дипломатическому протоколу и международным обязательствам Украины. Соответственно, движение по маршруту было временно ограничено.

И напоследок - о желтых браслетах "из клубов". На них - фамилии наших пленных моряков. Буду носить их до тех пор, пока не вернем ребят домой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спровоцировавший смертельное ДТП на Полтавщине Сердюков не является членом "Слуги народа", - заявление политсилы

Источник: https://censor.net.ua/n3137612
 
   
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50 днів Зеленського в досягненнях

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.

БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад

ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.

ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.

СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти компаній, прав громадян, задля захисту інтересів олігархів, задля реєстрації кандидатами в депутати злочинців-втікачів.
2) Конституційний суд дозволив відпускати звинувачених в тероризмі і державній зраді під заставу
3) Баришівський районний суд Київської області відміняє ліцензії авіаперевізнику. Йде перерозподіл ринку авіаційних перевезень на користь Коломойського, через що компанія Wizz Air передумала відкривати свій офіс в Україні.
4) Суди арештували армійське майно, в тому числі бронежилети, які мають постачатися на передову.
5) Суд відпускає колишнього працівника СБУ, звинуваченого в розстрілі Майдану
6) Суди відпускають злочинців, звинувачених в державній зраді
7) Суди виносять незаконні рішення про реєстрацію кандидатами в депутати втікачів режиму Януковича, які не жили в Україні і не мають підстав для балотування

ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ
1) 25 порушень закону за 50 днів. https://ze.live/
2) Призначення головую АП люстрованого чиновника часів Януковича
3) Неконституційний розпуск парламенту

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ І ОЛІГАРХАМИ
1) Зустрівся з усіма олігархами. Не відрубав руки і не посадив.
2) Посадив в Мінську групу тестя олігарха Пінчука Кучму, за що з Пінчука зняли санкції в росії.
3) Зеленський призначив на посади в адміністрації президента своїх кумів і друзів з «95 Кварталу».
4) Зеленський планує витрати пів мільярда гривень, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
5) В списках партії Зеленського з'явилися мажори і люди, які, за чутками, не спростованими Разумковим, вступають туди за гроші.
6) Коломойський вимагає компенсації за Приватбанк, члени команди Зеленського йому готові віддати гроші з бюджету

БОРОТЬБА З СЕПАРАТИЗМОМ, ЗАХИСТ ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину звинувачену в сепаратизмі.

Хуже не будет!
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Господи, ну пусть хоть тут песиков не будет!
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И напоследок - о желтых браслетах "из клубов". На них - фамилии наших пленных моряков. Буду носить их до тех пор, пока не вернем ребят домой".

может не браслеты носить - а заняться внешней политикой лучше
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Эммм....а причём тут мой коммент к браслетам?Я только высказал пожелание, что тут соевых не было в теме в комментах.
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Я думаю, що для покращення аури на робочому місці немає потреби переїжджати у нове приміщення, достатньо покропити святою водичкою те, що є, раз Володя такий забобонний - браслети одягнув - і проблему вирішив - моряки самі додому прийдуть. Років через 10.
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ИЗВИНИТЕ,а НА ЧЛЕНЕ У НЕГО НИЧЕГО НЕ ВИСИТ И НИЧЕГО НЕ НАПИСАНО ??????
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Ну Ви й загнули! А де ви бачили, щоб на шишці шишка висіла? ☺
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Ты в тайне мечтаешь увидеть его член ?
Да ты извращенец или латентный пид...с .
Какой нормальный мужик задастся вопросом , что у него на члене ...
Фуфуфуу....
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Сейчас набегут соевые петерасты про зраду зрадную кричать , обсирать и каждый засунет своего пятака и даст тупой совет как лучше надо сделать . Теперь каждый суслик - агроном !
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Вони скаржаться, що останнім часом їм доводиться переплювуватися лайном між собою, бо люди на їх платні флудські коменти не ведуться.
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От высотки на углу Мариинского парка, где живет Зеля, и до администрации нужен кортеж из ШЕСТИ !!! машин. Максимум на километр-полтора дороги кортеж в шесть машин! Янык номер два. Недонаполеон хренов. Велосипед, правда зебилы?
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Volodymyr Omelyan

18 ч. ·

🇺🇦
Окрім двох видань, ніде не зустрів інформації про те, що сьогодні президентський кортеж спричинив масове ДТП у Запорізькій області.
Дивно, бо раніше такі випадки стали б топ-новиною усіх ЗМІ.

Слава богу, обійшлося без жертв.
Бо коли кортеж на швидкості підрізає колону автобусів з дітьми, що поверталися з відпочинку, смертей і травмованих могло б бути багато.
Президент міг би хоча б записати ролик з вибаченнями.
І, звісно, жоден президентський велосипед не постраждав. Бо його в кортеж не пускають, якщо він взагалі існує десь, окрім серіалу.
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50 днів Зеленського в досягненнях

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.

БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад

ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.

ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.

СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти компаній, прав громадян, задля захисту інтересів олігархів, задля реєстрації кандидатами в депутати злочинців-втікачів.
2) Конституційний суд дозволив відпускати звинувачених в тероризмі і державній зраді під заставу
3) Баришівський районний суд Київської області відміняє ліцензії авіаперевізнику. Йде перерозподіл ринку авіаційних перевезень на користь Коломойського, через що компанія Wizz Air передумала відкривати свій офіс в Україні.
4) Суди арештували армійське майно, в тому числі бронежилети, які мають постачатися на передову.
5) Суд відпускає колишнього працівника СБУ, звинуваченого в розстрілі Майдану
6) Суди відпускають злочинців, звинувачених в державній зраді
7) Суди виносять незаконні рішення про реєстрацію кандидатами в депутати втікачів режиму Януковича, які не жили в Україні і не мають підстав для балотування

ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ
1) 25 порушень закону за 50 днів. https://ze.live/
2) Призначення головую АП люстрованого чиновника часів Януковича
3) Неконституційний розпуск парламенту

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ І ОЛІГАРХАМИ
1) Зустрівся з усіма олігархами. Не відрубав руки і не посадив.
2) Посадив в Мінську групу тестя олігарха Пінчука Кучму, за що з Пінчука зняли санкції в росії.
3) Зеленський призначив на посади в адміністрації президента своїх кумів і друзів з «95 Кварталу».
4) Зеленський планує витрати пів мільярда гривень, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
5) В списках партії Зеленського з'явилися мажори і люди, які, за чутками, не спростованими Разумковим, вступають туди за гроші.
6) Коломойський вимагає компенсації за Приватбанк, члени команди Зеленського йому готові віддати гроші з бюджету

БОРОТЬБА З СЕПАРАТИЗМОМ, ЗАХИСТ ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину звинувачену в сепаратизмі.

Хуже не будет!
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У вас тут 46 пунктов. Недорабатывает Зеленский - даже по одной зраде в день не получается.
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
2 ч. ·

Поширюймо, хто ще не, - кажуть, після хвилі в соцмережах новина все-таки з'явилася на ТБ - скоромовкою, крізь зуби і з бадьорим "ніхто не постраждав" (при знесеному в кювет автобусі ніхто з дітей "не постраждав"? тавишо, і навіть не злякався?.. панове, ви взагалі ще розумієте значення слів, які вживаєте, чи подуріли-сте за своїм московським копіпейстом до решти і вже не бачите різниці між "не постраждав" і "не загинув"?..).
Повторю ще раз сказане в 2015-му: я повірю в остаточну незворотність нашого визволення щойно тоді, коли Україна почне реформу, на яку поки що не наважилася жодна, інформаційно окупована країна, - реформу медіаполя в інтересах власної національної безпеки.
Carthago delenda est.
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делаются вещи, диаметрально противоположные тем, которые делал адольф алоизович. он до того как решиться послать версальский договор, сформировал очень сильно недоукомплектованную армию...
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Слухай ти це вже транслював. Добав про 70 лярдiв борга у людей за 5 рокiв!
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Ага, канешно, 2-3 машини в кортежі... Дивіться:

https://topgir.com.ua/kortezh-zelenskogo-popolnilsya-novymi-avto-596861/

2-3 машини у Юща лише було
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Зєлі картинку з гелікоптера не показують. І взагалі, він не в курсі, що на його шляху світлофор не блимає. Світить лише зелене. І так може тривати і 20 хвилин. Він вірить, що то такі водії спритні - встигають всюди на зелений.
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Есть еще видео как Зеля утром едет на работу. От высотки на углу Мариинского парка, где живет Зеля, и до администрации нужен кортеж из ШЕСТИ !!! машин. Максимум на километр-полтора дороги кортеж в шесть машин! Янык номер два. Недонаполеон хренов. Велосипед, правда зебильчики?

Не хочется писать штампами, на ТАКИХ кортежей в Киеве давно не было, со времен сцыкливого Яныка. Понятно, что президента в дороге нужно охранять, но во всем должна быть МЕРА и здравый смысл.
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ой, прямо так и стоит на светофоре...))) а вот два-три дня назад....
https://youtu.be/H9QpfkNVqks
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Так это как раз 11 июля у вас на видео.
" 11 июля был визит в Киев премьер-министра Молдовы Майи Санду. И проезд высокого зарубежного гостя сопровождался согласно дипломатическому протоколу и международным обязательствам Украины. Соответственно, движение по маршруту было временно ограничено.Источник: https://censor.net.ua/n3137612"

Вы либо статью не читаете, либо не смотрите то видео, на которое ссылки даете...
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А це не єдине відео таке, є і за раніше. Перекривали неодноразово. ну один раз, допустимо, через Санду, а інші рази?
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Не знаю, треба розбирати кожен окремий випадок. І нащо приводити відео з Санду, якщо є інщі, за якими немає поясненнь?
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Ну це не до мене питання, не я кидав це відео...
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За вашим посиланням видно, що кортеж іде без перекривання вулиць.
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Так, але ж явно не 2-3 тачки в кортежі, як каже Зе... Ті ж 5-6 машин, що і у Пєті. А хто перед виборами обіцяв, що кортежів більше не буде??
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это было написано под видео....
"В Киеве на Позняках перекрыли дорогу для проезда кортежа президента Украины Владимира Зеленского, что вызвало гнев у водителей
Так, на проспекте Григоренко образовалась огромная пробка из-за 9 элитных автомобилей, которые сопровождали главу государства. Полицейские выключили светофоры и остановили движение"
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Главное здесь слово ЕСЛИ...........
И ДА слава Богу, что обошлось без трагических жертв ........
P.S. «загадка» желтого/желтых браслетов разгадана (кто-то из форумчан недавно интересовался)........🙂
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Предлагаете ему надеть сразу 24 браслета?
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Предлагаю не делать идиотских пиар-акций.
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Зебилы , а какой суд решит что они виноваты ? Хахаха
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Если свинарчуков признают виновніми - они понесут ответственность! (А шо, так можно было? о_0)
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велосипедИСТ участник дорожного движения ПДД
требования, которым должны следовать велосипедисты, чтобы не провоцировать создания аварийных ситуаций. Они описаны в ПДД пункты 6.1-6.5: Зеленский о ДТП в Запорожской области: Если сотрудников УГО признают виновными - они понесут ответственность - Цензор.НЕТ 787
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суд признает невиновными. Также как того чепушилу с израильским гражданством
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Блин ваЗЕлин, что сам верит во всякую херню, что ему бурят-Богдан рассказывает? Тогда он полный поц.
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Радует одно - количество дякул существенно снизилось. Остались самые упоротые.
Видать, финансирование урезали.
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"Если работники УГО, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности".

Зеля, не нервничай, самый портновский суд признает виноватой пионервожатую. Зеленский о ДТП в Запорожской области: Если сотрудников УГО признают виновными - они понесут ответственность - Цензор.НЕТ 1223
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Роман Соснило

Треба писати: високий професіоналізм водія автобуса, який перевозив дітей, допоміг у складній дорожній ситуації, створеній кортеджем президента, уникнути аварії і врятутувати дітей і себе від серйозих травм, а можливо і від трагедії.

Дітей віз кращий водій, ніж водії, які обслуговують президента.
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25+ Александр Шамрай‏ @Saamuray

А дети из автобусов были то из Кривого Рога - вот такие знаки и они всюду...
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Himikus‏ @MrHimikus 7 часов назад

Батьки дітей мовчать як риба об лід.
"Єто же наши мальчікі ************, ім можна"
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В киевский Печерский суд надо обратиться -- он вынесет политически правильное решение по любому делу.
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Зашквар за зашкваром. Кандидат по 217 округу Киева совсем не так за кого себя выдает
https://www.facebook.com/groups/ObolonVarta/permalink/2340214649365213/
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Кандидат від партії Слуга Народу по Оболоні (217 округ) - Мар'яна Безугла. Донедавна вона була цілковита "ноунейм", тобто ніхто про таку особу і не знав, але саме вона може стати депутатом Верховної Ради України та представляти інтереси оболонців. Тож познайомимося з нею ближче. Дівчині 31 рік, вона була лікарем, потім стажувалася в США, після чого очолила центр реформ при Міністерстві оборони України з блоку питань по медицині та отримувала зарплатню на свій ФОП від уряду Великої Британії. До Оболонського району не має жодного відношення, хоча і киянка. В політиці нічого не тямить. На перший погляд чудова незалежна кандидатура. Але це тільки на перший погляд. Мама Мар'яни науковець та співзасновник разом з чоловіком (батьком Мар'яни) ТОВ "Інститут екологічної патології людини". Батько заможна та впливова людина, має тісті зв'язки з МВС, власник багатьох фірм, у тому числі Київського заводу "Граніт", що знаходиться на вул.Визволителів, 17. Цей завод має гранітовий кар'єр на Черкащині та виготовляє різну гранітову продукцію у т.ч. могильні пам'ятники. В приміщеннях заводу знаходяться великі гіпермаркети електроніки Фокстрот та Ельдорадо, а також інші різні малі контори. Також, її батько є керівником ЗАТ "Електроавтоматика". Це підприємство знаходиться на вул.Боженка, а засновником є ПАТ "Кримзалізобетон", яке зареєстроване в Києві, але вже його засновниками виступають ТОВ "Балаклававодоканал" (м.Севастополь), ТОВ "Баскетбольний клуб "Грифони" (м.Сімферополь, ця команда грає в студентському чемпіонаті РФ). Крім того, виходячи з відомостей сайту ЦВК, довіреними особами її виступають троє людей, одна з яких є діючим помічником депутата Київради В.Бродського від партії Єдність, який в свою чергу входить у орбіту В.Пилипишена. Висновки робіть самі. Бажаний репост заради правди.
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"Если сотрудников УГО признают виновными - они понесут ответственность" - а если печерский суд не признает их виновными?
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так кто ж их признает, все суды по контролем каламойши, портнова,( зебила).
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Зря Володя оправдывается перед 5%. А гловное чем больше презедент за день успеет тем лучше, поэтому пропустить главу государства не стыдно....конечно если это не ***** разезжает по сортирам ленточку перерезать.
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Шаурмы пожрать, на концерт сходить и на пляже потусить оно конечно важнее.
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а сам гидрант буде притянутий до відповідальності за провал его международной политики и его провалы в армии, смерти наших бойцов по вине его назначенцев-зебилов, за демонстративное нарушение Конституции презом и его зекомандОй, за кумовство, за лапшу на уши своему лохторату, за разбазаривание бюджета, в том числе на искусственную поддержку курса, что сразу скажется на курсе после 21-го, за неподписание обещаного ИМ закона про импичменте..?
Вася Кермит, по-нормальному, тебе уже положено "лет десять расстрела" за антиукраинскую деятельность
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Кроме микроавтобуса ещё два автомобиля кортежа пострадали и очень серьезно.
А сопля протолжает морозится.
Куда они, вообще, летели, если сопли увезли на самолёте?
Опять спешили доставить трап к прилёту?
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Зебил, и кто ж их признает виновными? Ты сам хоть подумал что ляпнул?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский о ДТП в Запорожской области: Если сотрудников УГО признают виновными - они понесут ответственность
 
 
 
 
 
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