 Польша и Словакия поддерживают Украину в ее стремлении к прекращению оккупации Донбасса и Крыма, - Дуда

Об этом в Варшаве во время совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой заявил в понедельник президент Польши Анджей Дуда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы оба убеждены, что необходимо поддерживать Украину в ее стремлении к стабильности, к сохранению полного суверенитета, полной независимости, а следовательно - к прекращению оккупации Донбасса, Луганска и Крыма, а прежде всего, к реализации реформаторских и проевропейских действий Украины", - заявил Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ в любой момент может начать наступление, использовав против Украины группировку свыше 200 тыс. человек, - Турчинов

Важным он также назвал то, чтобы Украина сблизилась со странами ЕС и НАТО.

Дуда сообщил, что во время переговоров со словацким лидером обсуждались также вопросы двустороннего сотрудничества, сотрудничества в рамках "Вышеградской четверки" и реализации инициативы Трех морей.

Президент Польши выразил благодарность Чапутовой, что она после избрания на пост президента Словакии свои первые зарубежные визиты совершает в страны "Вышеградской группы".

Также читайте: Ночью в районе Водяного завязался бой с ДРГ оккупантов, враг поспешно отступил, - Минобороны