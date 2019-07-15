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 Политика Украины, За рубежом
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 Польша и Словакия поддерживают Украину в ее стремлении к прекращению оккупации Донбасса и Крыма, - Дуда

Варшава и Братислава выступают за восстановление территориальной целостности Украины, а также за сближение Украины с ЕС и НАТО.

Об этом в Варшаве во время совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой заявил в понедельник президент Польши Анджей Дуда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы оба убеждены, что необходимо поддерживать Украину в ее стремлении к стабильности, к сохранению полного суверенитета, полной независимости, а следовательно - к прекращению оккупации Донбасса, Луганска и Крыма, а прежде всего, к реализации реформаторских и проевропейских действий Украины", - заявил Дуда.

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Важным он также назвал то, чтобы Украина сблизилась со странами ЕС и НАТО.

Дуда сообщил, что во время переговоров со словацким лидером обсуждались также вопросы двустороннего сотрудничества, сотрудничества в рамках "Вышеградской четверки" и реализации инициативы Трех морей.

Президент Польши выразил благодарность Чапутовой, что она после избрания на пост президента Словакии свои первые зарубежные визиты совершает в страны "Вышеградской группы".

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Источник: https://censor.net.ua/n3137608
 
   
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Найкраща підтримка це підтримка військами. Є спільна польсько-литовсько-українська бригада, вона вже давно мала б бути на фронті на Донбасі, набиратись бойового досвіду!
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Они же не сказали каким именно путём они ожидают всей этой деокупации и т.д. Я бы попридержал бы оптимизм до уточнения ситуации.
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а каламойский и зеленский с богданом против.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПольша и Словакия поддерживают Украину в ее стремлении к прекращению оккупации Донбасса и Крыма, - Дуда
 
 
 
 
 
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