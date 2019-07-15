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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2083) люстрация (740) Шверк (3)

 Зарегистрирован законопроект, предусматривающий люстрацию чиновников, которые будут работать до 2024 г.

12 июля народный депутат Григорий Шверк подал на рассмотрение в Верховную Раду альтернативный президентскому законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по очистке власти". Законопроект предусматривает распространение люстрации на должностных лиц, которые будут работать до 2024 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Автор отмечает, что законопроектом в перечень лиц, подлежащих люстрации, вносятся должности Президента Украины, народных депутатов и депутатов разных уровней, а также "кандидатов в народные депутаты Украины, кандидатов в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, кандидатов на пост Президента Украины, кандидатов на должности сельских, поселковых, городских голов и старост в порядке, определенном законодательством". Предлагается люстрировать всех, кто работал на этих должностях до 19 мая 2019 года.

Нардеп подчеркивает, что необходимо учесть особенности процесса люстрации в Украине, ее несовершенство, наличие демократических механизмов смены власти и особенности украинской политической традиции.

Смотрите: Смешко о новой люстрации: Не может быть коллективной ответственности, только индивидуальная. ВИДЕО

Шверк видит улучшение законодательства в том, чтобы распространить действие Закона "Об очистке власти" также и на команду, которая только пришла и работать в Украине до 2024 года.

Проектом предлагается ряд существенных изменений в Закон Украины "Об очистке власти", а также в законы Украины "О выборах народных депутатов Украины", "О выборах Президента Украины", "О местных выборах", "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

Так, в статью 3 Закона "Об очистке власти" предложено внести следующую часть:

"Запрет, предусмотренный частью третьей статьи 1 настоящего Закона, применяется к лицам, которые занимали должность (должности) в период с 23 февраля 2014 до 20 мая 2024 и не были освобождены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию".

Читайте: Опубликован текст законопроекта Зеленского о люстрации тех, кто был во власти последние 5 лет (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3137606
 
   
 Топ комментарии
 
В смысле, провести люстрацию будущего в настоящем времени?
Я понимаю, что депутаты от БПП в Раде сплошь идиоты, но чтобы настолько...
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чотириразинеотримавшийповістки когось кудись відправляє?
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Порохобот сделал поправку на ветер, растояние, прицелился, затаил дыхание и пёрднул!
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у тебя нюх и смекалка, как у полицейской собаки.. Зарегистрирован законопроект, предусматривающий люстрацию чиновников, которые будут работать до 2024 г. - Цензор.НЕТ 9114
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Не ображайте поліцейських собак. Деякі з них розумніші за самих поліцейських. 😊 Але я б,ще в закон вніс пропозицію: якщо ВР нового скликання не погодиться з положеннями закону, то винести його на референдум. І таки винести. Десь перед новим роком. Коли озлоблений і голодний лохторат буде хотіти крові "нових облич".
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ты различаешь тонкости в составе метана???
спец??
впрочем циклопу после встречи с одиссеем некуда деваться
))))))))))))))))))
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Ну и какая зРада его будет рассматривать?
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ніяка. Жоден законопроект, якщо він ВР 8-го скликання не затверджений хоча би в першому читанні - в наступну Раду не потрапляє.
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А переподать в новой Раде еще разве нельзя?
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В смысле, провести люстрацию будущего в настоящем времени?
Я понимаю, что депутаты от БПП в Раде сплошь идиоты, но чтобы настолько...
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тогда молодая новолицная команда,зная,сколько осталось до дембеля и возможной посадки,будет рвать под себя,как в последний раз.. Зарегистрирован законопроект, предусматривающий люстрацию чиновников, которые будут работать до 2024 г. - Цензор.НЕТ 9632
а вообще,давайте введём практику Ю.Кореи,где все президенты садятся надолго сразу после выборов..
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Какая люстрация ? Вата на всех каналах . Кстати , зеля , это твоя "победа" .
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Ещё не приступила к работе Рада 9 созыва, а он уже превентивно предполагает люстрировать, какой шустрый. Из какой партии это дарование?
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Интереса ради гуглонул:
После заключения в 2013 сделки по продаже 98 % акций UMH group группе ВЕТЭК[11] Шверк покинул компанию.[12]
Это уже дурно пахнет.
Шверк прошел в Верховную Раду Украины по списку партии «Блок Петра Порошенко» после досрочного прекращения полномочий народных депутатов от одноименной фракции в парламенте Михаила Гвоздева и Романа Насирова[13
А тут с ним уже всё ясно.
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Эталлонный законодательный флуд и спам !
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Может, проще после каждых през. выборов просто расстреливать всех госслужащих? И набирать на 5 лет новых.
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так простіше... 200 тис + 15 тис. прокурорів, + 11 тис. суддів + 140 тис. ментів, + 20 тис. СБУшників, + хер.знає скільки воінізованих підрозділів (лісники, рибнагляд і т.п.)...
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Судячи з того що вони починають зараз творити, люстрації буде замало. Слід відразу реєструвати Закон про примусову хімічну кастрацію.
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що заважало за два місяці це зробити зараз?
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А чё это так? Разумкова жалко? Нет пусть тоже люстрой получает по голове.
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Эту люстрацию так заездили,что она уже никого не пугает.Бывшие рыги,возвращающиеся в Украину,в графе "цель поездки" могут смело писать-еду на люстрацию.)))
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чотириразинеотримавшийповістки когось кудись відправляє?
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Так Труба насвистел про бракованные бронежилеты.
Вы как мужчина можете прокомментировать "испытания" бронежилетов стрельбой по ним из винтовки Мосина с расстояния 10 метров?

Алекс Петров:
" Очень интересно было слушать про дело тех самых бронежилетов, которые якобы являются некачественными. Доказательством того, что бронежилеты оказались бракованными, являются данные экспертизы.
Именно это и озвучил пан Труба.
И вот здесь интересный момент.
Экспертиза, которая дала бы ответ на вопрос, качественные бронежилеты или нет,
НЕ ПРО-ВО-ДИ-ЛАСЬ.

А были лишь следственные действия, в результате которых со слов директора ДБР, какой-то бронежилет, где-то пробили, с расстояния 10 метров из (внимание) винтовки Мосина. Нет, я не знаю почему не из ДШК. И в тот же момент глава ДБР говорит о том, что какие-то доказательства есть."
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А сам сколько раз уже сходил?
Дебил, *****! (с)
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если нормально люстрировать, может они не будут работать до 2024 года?
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Красные труселя Зеленского - вот это троллинг!
Предложение Пете сдать анализы перед дебатами - тоже сильная вещь.
А это так - пук в лужу. Сотню комментов не наберет.
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Тоесть он предлагает депутатам люстрировать самих себя, ну и придурок.
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У Парубия получилась отменная психбольница.Вот где его призвание.
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Не смешите мои тапочки))
Этот законопроект рассчитан на тех дураков, которые поверят, что зебилы вот так, с легкой руки, сами себя сейчас люстрируют))
Дебилы, *****! (С)
Некого будет люстрировать!
Не будет Украины!
Будет тут уже управлять даже не Беня, а *****!
Нельзя сейчас дать им шанс закрепиться в зРаде!!!
Вы только послушайте, что они говорят, даже не маскируясь - прямым текстом все... ВСЕ желания ***** они хотят реализовать руками дебильных недоукраинцев!!!
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Недопуск президента Зеленського на борт канадського військового корабля в Одесі був здійснений за прямою вказівкою прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
Безумовно Трюдо можна зрозуміти. Стати предметом чужих маніпуляцій не дуже приємно, а в положенні Трюдо ще й політично небезпечно. Коли під час візиту Зеленського в Канаду Трюдо обговорював з ним кандидатуру майбутнього прем'єр-міністра він діяв з найкращих спонукань. Кандидатура Авакова здавалася йому цілком зручною і придатною, тим більше що найближче оточення цілком прихильно характеризувало цю кандидатуру. Але у будь-якій ситуації настає час АЛЕ...Ми не знаємо, чому Трюдо зажадав 'велике досьє ситуації' - багатосторінковий документ спецслужб по конкретному питанні. Швидше за все хтось порушив у ньому якісь сумніви. Може бути що ініціатива розгляду безпосередньо виходила від 'Томаса' (так неофіційно називають главу канадської спецслужби Canadian Security Intelligence Service, чиє ім'я не рекомендується називати), або за своїми обов'язками 'Томас' сам вирішив звернути увагу глави уряду на деякі деталі - це ми навряд чи дізнаємося. Ми знаємо лише результат - лють Трюдо обрушилася на всіх причетних до цього питання. Ми не знаємо зміст документа, але канадські спецслужби за традицією уважно стежать за українською ситуацією і активно обмінюються інформацією зі спецслужбами американськими. Вони багато могли розповісти Трюдо про милі витівки Зеленського і К, про принципи формування команди, про появу в структурах спецслужб України вельми специфічних персонажів і т.п. До речі, активна кампанія самопіару Коломойського в українських ЗМІ теж зіграла в цьому певну роль. Не на часі це... Тут дуже важливо вловити одну дуже тонку деталь. Коломойському зовсім не потрібна підтримка української державної влади. Йому потрібен її НЕЙТРАЛІТЕТ. Будь-яка кандидатура, Разумков. Аваков або хтось інший, які будуть цей нейтралітет забезпечувати, його влаштовують. Все інше він вирішить за допомогою 'зацікавлених' судів. Саме в цьому ключі він і впливає на вибір кандидатури майбутнього прем'єра. І ось всі ці ігри вилилися в поки приховуваний, але такий, що стрімко набирає обертів, внутріканадський скандал. Недопуск Зеленського на канадський корабель - це просто шалене 'FY', передане доступними способами адресату. Що вирішить Зеленський, або що вирішать у Зеленського, або що вирішать за Зеленського, ми поки не знаємо.

Источник: https://onpress.info/igri-idiotiv-zelenskij-vtrachaye-kanadu-172602#.XSwPrfyqPko.twitter
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