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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Заместитель мэра райцентра на Кировоградщине попался на 30%-х откатах, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ разоблачили и блокировали организованную должностными лицами органов местной власти и самоуправления на Кировоградщине схему получения взяток.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Заместитель мэра райцентра на Кировоградщине попался на 30%-х откатах, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что заместитель городского головы одного из райцентров совместно с директором коммунального предприятия требовали от коммерсантов систематические "откаты" за предоставление возможности выполнять договоры подряда по благоустройству города за бюджетные средства.

Сотрудники СБУ задокументировали два факта получения должностными лицами взяток в размере 30% от суммы выполненных работ. Правоохранители задержали злоумышленников на рабочем месте во время передачи очередной суммы взятки.

Заместитель мэра райцентра на Кировоградщине попался на 30%-х откатах, - СБУ 02

Смотрите: Чиновник Винницкой ОГА задержан при получении 180 тыс. грн "отката" от победителя тендера, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Заместитель мэра райцентра на Кировоградщине попался на 30%-х откатах, - СБУ 03
Заместитель мэра райцентра на Кировоградщине попался на 30%-х откатах, - СБУ 04

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Также смотрите: На Волыни заместитель мэра одного из городов задержан при получении 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3137603
 
 
 Топ комментарии
 
слабак . у нас в Полтаве бывший мэр . Матковский требовал 50% . его так и называют Половинкин Заместитель мэра райцентра на Кировоградщине попался на 30% откатах, - СБУ - Цензор.НЕТ 8813
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Тупе бидло, зайнятися підприємницькою діяльністю розуму не вистачає, та й працювати потрібно, а не солодко їсти-пити і мяко спати. Перестріляти падаль, щоб другим не було повадно.
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30% совсем охренели !
Нужно было сразу: "При попытке к бегству" ...
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Потому и попался, шо 30%, совсем обнаглел
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А у нас в в городе по-божески - 5-10%. И все довольны
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а у нас мер відкатів не бере - він сам все краде.. Заступник мера райцентру на Кіровоградщині упіймався на 30% відкатах, - СБУ - Цензор.НЕТ 4904
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И в райцентрах есть мэры? Да уж... И почему не говорят - кто он? Видимо, тоже на выборы идет. Значит, отпустят, пожурив).
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30% це всього 180 000 грн. копійки, а помпезності, як на параді. далі ж будуть накольодовані гроші і відпустять. тут і до бабки не ходи.
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слабак . у нас в Полтаве бывший мэр . Матковский требовал 50% . его так и называют Половинкин Заместитель мэра райцентра на Кировоградщине попался на 30% откатах, - СБУ - Цензор.НЕТ 8813
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30 %? это ж насколько тогда завышены цены на услуги, если предприниматели 30 % отката платили, еще и себе что то оставалось? и такая система в масштабах всей страны. представьте как экономика поднялась бы, если эту схему поломать
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Боюсь страна рухнет. Откаты - суть государственной экономики
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Цены не завышены, даже занижены до себестоимости !
Выполняются работы только на бумаге.
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Бачу на столі тільки 4 тис грн. Вам бензину не шкода було іхати зі знімальною групою заарештовувати цього місцевого Пабло Ескобара?
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ради галочки в отчете о раскрытом тяжком экономическом преступлении, не только бензина не жалко, а еще и думаю прокурору за ердр денег отслюнявили. теперь весь отдел управы может пол-года куи пинать, так как показатель сделали. эта система давным-давно так работает
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30% совсем охренели !
Нужно было сразу: "При попытке к бегству" ...
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Тупе бидло, зайнятися підприємницькою діяльністю розуму не вистачає, та й працювати потрібно, а не солодко їсти-пити і мяко спати. Перестріляти падаль, щоб другим не було повадно.
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Лох! сейчас меньше чем за 60% не работают... Заступник мера райцентру на Кіровоградщині упіймався на 30% відкатах, - СБУ - Цензор.НЕТ 5114
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗаместитель мэра райцентра на Кировоградщине попался на 30%-х откатах, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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