 Заместитель мэра райцентра на Кировоградщине попался на 30%-х откатах, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что заместитель городского головы одного из райцентров совместно с директором коммунального предприятия требовали от коммерсантов систематические "откаты" за предоставление возможности выполнять договоры подряда по благоустройству города за бюджетные средства.
Сотрудники СБУ задокументировали два факта получения должностными лицами взяток в размере 30% от суммы выполненных работ. Правоохранители задержали злоумышленников на рабочем месте во время передачи очередной суммы взятки.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Выполняются работы только на бумаге.
Нужно было сразу: "При попытке к бегству" ...