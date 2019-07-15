 Заместитель мэра райцентра на Кировоградщине попался на 30%-х откатах, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что заместитель городского головы одного из райцентров совместно с директором коммунального предприятия требовали от коммерсантов систематические "откаты" за предоставление возможности выполнять договоры подряда по благоустройству города за бюджетные средства.

Сотрудники СБУ задокументировали два факта получения должностными лицами взяток в размере 30% от суммы выполненных работ. Правоохранители задержали злоумышленников на рабочем месте во время передачи очередной суммы взятки.

Смотрите: Чиновник Винницкой ОГА задержан при получении 180 тыс. грн "отката" от победителя тендера, - Нацполиция. ФОТОрепортаж





В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Также смотрите: На Волыни заместитель мэра одного из городов задержан при получении 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО