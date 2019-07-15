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 Политика Украины, Киевские новости
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 Рассмотрение дела пропагандиста Вышинского перенесли на 19 июля. ФОТОрепортаж

Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение дела пропагандиста, руководителя информагентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Рассмотрение дела, которое должно было проходить сегодня, перенесено на 17:00 пятницы, 19 июля.

Как сообщает корреспондент, один из судей был в совещательной комнате по другому делу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд может сегодня выпустить из-под стражи пропагандиста Вышинского, - Сарган

Рассмотрение дела пропагандиста Вышинского перенесли на 19 июля 01
Рассмотрение дела пропагандиста Вышинского перенесли на 19 июля 02
Рассмотрение дела пропагандиста Вышинского перенесли на 19 июля 03
Рассмотрение дела пропагандиста Вышинского перенесли на 19 июля 04
Фото: Олег Богачук
Рассмотрение дела пропагандиста Вышинского перенесли на 19 июля 05

Также читайте: Российский журналист Венедиктов заявил, что ему разрешили встретиться с арестованным в Украине пропагандистом Вышинским

В зале присутствовала уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

Рассмотрение дела пропагандиста Вышинского перенесли на 19 июля 06
Рассмотрение дела пропагандиста Вышинского перенесли на 19 июля 07
Фото: Олег Богачук

Был в зале и обвиняемый Кирилл Вышинский.

Рассмотрение дела пропагандиста Вышинского перенесли на 19 июля 08
Фото: Олег Богачук

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

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10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. 26 марта суд продлил арест Вышинского до 24 мая. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3137602
 
 
 Топ комментарии
 
Ой, как-то неудобно вышло. Рашисты на всех каналах уже объявили что сегодня освободят этого урода.
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Украине не следует увязывать обмен на моряков. По ним уже есть решение в европейском суде.
Рашиста вышинского нужно менять на Сенцова и других политзаключенных.
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Идёт торговля по морячкам Наши верховные жрецы как всегда будут рады обменять наших моряков по которым есть решение морского трибунала и которых должна срашка безоговорочно отпустить Но их будут менять как преступников Лишь бы зеля с блаженной улыбкой сообщил эту новость в своём видео-обращении ( Интересно до 21го успеют)
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журналисты могут себя чувствовать свободно в этой европейской стране
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В багатьох країнах россійських пропагандистів не вважають журналістами.
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так выслали бы и дело с концом

этот сопротивляться депортации не стал бы
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ні, його можна поміняти на заручників Кремля.
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США, Франція, Британія, Латвия і інші країни або забороняють трансляцію російської пропаганди, або не визнають її журналістикою.
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тут нє цирк - тут балаган с троллінгом в рєжимє ползучєго путча
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Незаконно захоплені у полон українські моряки вже дев'ятий сидять в російському СІЗО, Як і сотні політв'язнів в РФ, з яких половина - українці, що сидять у тюрмах роками.
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Значить с обменом на наших моряков что-то пошло не так и поставили эту тему пока на паузу. Рассмотрение дела пропагандиста Вышинского перенесли на 19 июля - Цензор.НЕТ 8270
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Ой, как-то неудобно вышло. Рашисты на всех каналах уже объявили что сегодня освободят этого урода.
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видимо ждали выкуп, да этот недоработник СМИ никому не нужен
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ой, а омбудсменТша Ру што, так і нє согласовала обмєнниє кандідатури?..
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уже лучше....
Сегодня не покидает ощущение, что Пуйло в Украине проводит спецоперацию по высвобождению Вышинского... Спецпосланник Венедиктов с письмом от мамы, Москалькова в Киеве на переговорах с Денисовой, слухи и обещания выпустить моряков и т.д.... Было опасение что Вышинского отпустят, а Пуйло просто кинет ....
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может боятся перед выборами отпускать. а уж после 21-го...
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Украине не следует увязывать обмен на моряков. По ним уже есть решение в европейском суде.
Рашиста вышинского нужно менять на Сенцова и других политзаключенных.
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Идёт торговля по морячкам Наши верховные жрецы как всегда будут рады обменять наших моряков по которым есть решение морского трибунала и которых должна срашка безоговорочно отпустить Но их будут менять как преступников Лишь бы зеля с блаженной улыбкой сообщил эту новость в своём видео-обращении ( Интересно до 21го успеют)
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Судьи - сцыкуны. Ждут результатов Парламентских выборов. Уверен, в пятницу это бздливое животное в мантии снвоа (под любым предлогом) перенесет рассмотрение дела на следующую неделю.
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ой, а єто тож случайно нє замєтілі?..




@FashDonetsk


Если кто не в курсе, то 17 июля типа круглая дата - 5 лет как русские кадровые военные сбили гражданский самолёт Боинг МН 17. Моксель, кремль и полтораметровый надеются, шо все по тихому таки удастся замять, а ввх и его нацисты смогут избежать наказания за военное преступление.
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Что бы рейтинг не портить решили выпустить эту кацапскую мразь ПОСЛЕ выборов.
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И месяца не пройдет как этот урод отправится на свободу....еще и компенсацию получит....
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суд по моряка в рф перенесли на 16 , по вышинскому на 19, так что все логично...
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100% отпустят НО ближе к выборам, чтоб можно было 20 - го (в день когда вся агитация запрещена) - кричать что "ЭТО РЕВАНШ" злых сил, Потому голосуйте за мальдивского барыгу, он наша опора и надежа. То есть продолжать агитировать не смотря на запрет. - ПОРОХ - **** !!! Сгинь нечисть. !!!
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откуда взялся "нотар" , с какой конторы-не с той ли, что а лубянской площади нам "казачков" засылает ?
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Нотариус как нотариус. Больше 20 лет практики, на Цензоре уж не помню сколько , но точно больше 6-и лет. А вот у вас что за импортное имя? Вы своего стесняетесь или реально из за бугра ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРассмотрение дела пропагандиста Вышинского перенесли на 19 июля. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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