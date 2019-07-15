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 Политика Украины
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Все про:Портнов (408) Чорновол Татьяна (494) Труба (109) ГБР (422) Европейская Солидарность (70)

 Портнов контролирует директора ГБР Трубу, - Чорновол

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба не дал гарантии, что не возбудит дело против добровольцев, если об этом его попросит соратник Януковича Андрей Портнов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом после часовой встречи с главой ГБР заявила народный депутат, кандидат от партии "Европейская Солидарность" Татьяна Чорновол.

"Была на встрече у руководителя ГБР Романа Трубы. Спросила: "Почему Портнов, юрист режима Януковича, агент Кремля, уже месяц в Украине и не сидит?". Труба ответил, что это вопрос не к нему. Пришлось ему напомнить, что ГБР - новый орган, который был создан депутатами-майдановцами, потому что столкнулись с тем, что старые органы прогнили и не могут справиться с расследованием дел Майдана", - написала она на странице в сети Facebook.

"Поэтому ответственность у Трубы больше, чем у кого-либо другого, а Портнов должен сидеть. Однако, к сожалению, энтузиазма по этому поводу у Трубы мы не увидели. Все наоборот: Портнов сейчас перехватил руководство над ГБР. Он настолько контролирует руководителя ГБР Романа Трубу, что мы получили государственную измену в самом святом", - отметила она.

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Чорновол отметила: "По заявлению Портнова Труба возбудил дело по факту организации контрнаступления украинских Вооруженных Сил, в результате которого произошло освобождение Славянска, Бахмута, Северодонецка ... То есть, речь идет о событиях лета 2014 года, когда благодаря мобилизации защитников Украины и бесстрашию добровольцев была освобождена большая часть Донбасса, которая сейчас живет в относительном мире, защищена от "беспредела" кремлевского атаманского ада ДНР и ЛНР".

"То контрнаступление - гордость и победа Украины, которых бы нам побольше. Но Труба, по заказу Портнова, упорно ищет в этом преступление. Такое дело нужно Кремлю, такое дело нужно Медведчуку, но как смеет рассматривать как преступление священную конституционную борьбу государственный орган? Разве это не государственная измена? И ничего по этому поводу Труба нам не ответил. Очень цинично уклонялся от прямых ответов, мол, "расследуем"", - подчеркнула политик.

Парламентарий отметила: "А на мой вопрос - "А если Портнов завтра принесет заявление о преследовании добровольцев 2014 года, которые не были военными и защищали Украину оружием, добытым в бою, он тоже возбудит дело и начнет таскать их по следствию? "Труба снова промолчал" .

"Мы требуем от Трубы четких ответов по поводу провокаций Кремля, которые делаются его руками", - резюмировала Чорновол.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137595
 
   
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Никому это не интересно, весь пар ушел в гудок. Уже и про Свинарчуков не вспоминают...
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Из-за синей горы понагнало другие дела... (с) Портнов контролирует директора ГБР Трубу, - Чорновол - Цензор.НЕТ 5281
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Чорновол зійшла з розуму, направте її на психіатричну експертизу! Ну хто повірить що директор ДБР буде слухати портнова і відкривати справи проти активістів, добровольців, майданівців. Завдання портнова для якого йому дозволили повернутись в Україну - посадити порошенка, а все що не стосується порошенка, це не питання портнова! Після того як порошенко сяде портнова знову попросять з України, або посадять!
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Психично хвора климакстерична потвора )))) Танюха х..й тобі в ухо, притрушена шалава..Що за яйця стиснули шоколадну банду?)))
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Нет слов . У нас новая проблема - зеля . Портнов контролирует директора ГБР Трубу, - Чорновол - Цензор.НЕТ 2150
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і новинський і мертвечук і шуфрич, і піп павло і багато інших повинні сидіти, але ж чогось не сидять, я все жду коли отого нещасного луганчанина--сашку випустять. він за них усіх уже відсидів.
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Странно,вначале уважаемая была,пока не скурвилась - как и Гадя?
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после того как стала подстилкой пашинского.
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Никого он не контролирует.
Он дал себе слово привлечь порошенко к ответственности и все.
Видимо, пахнет жареным. Портнов контролирует директора ГБР Трубу, - Чорновол - Цензор.НЕТ 6159
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а про медведчука она ничего не спрашивала ни у кого?))
все таки члены СНБО со своим плешивым бойфрендом
псы. №27 ... по любому мимо таза, даже если пецин цик пропустит его @ляцкий цирк
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Т.е. это Портнов на должность главы ГБР Трубу утвердил. а не Порошенко? Портнов контролирует директора ГБР Трубу, - Чорновол - Цензор.НЕТ 784
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Шо, танюха, не греем мыслишка, шо на окружную пойдешь? А идти ведь придется
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПортнов контролирует директора ГБР Трубу, - Чорновол
 
 
 
 
 
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