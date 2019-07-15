EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
  1288  16
Материалы по теме:
Все про:кандидат (972) охота (114) Дубневич (32) Кальцев (1)

 Дубневич и Кальцев - убийцы животных: активисты начали флэшмоб #КандидатиВбивціТварин.( ФОТО 18+)

Защитники животных запустили флешмоб #КандидатиВбивціТварин, чтобы собрать и систематизировать информацию о кандидатах в депутаты, которые хвастались на камеру убитыми животными.

Об этом написала в соцсети активистка Юлия Шаболтас, информирует Цензор.НЕТ.

Шаболтас опубликовала фото Владимира Кальцева и Богдана Дубневича с трупами животных.

"Предлагаю флэшмоб с хэштегом #КандидатиВбивціТварин. Эти люди не должны быть в Верховной Раде. Преступления против животных - не менее отвратительные, чем преступления против людей или государства. Просьба распространить этот пост и сбрасывать мне информацию о других кандидатах, замеченных в жестоких убийствах животных. Не будьте равнодушными!", - написала активистка.

Она напомнила, что в сети активно обсуждают свежие фото с охоты Владимира Кальцева, который баллотируется по списку Оппозиционной платформы, но он не единственный, кто щеголял убитыми животными.

Дубневич и Кальцев - убийцы животных: активисты начали флэшмоб #КандидатиВбивціТварин 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Человек, наслаждающийся смертью: в сети появились фото кандидата от "ОП - За життя" Кальцева с убитыми им редкими африканскими животными. ФОТОрепортаж

"Сеть возмутила информация о кандидате в нардепы Владимире Кальцеве и убитом льве. Но разве он один такой? Есть такой депутат и одновременно кандидат в 118 округе на Львовщине на получение мандата в Раде следующего созыва - Богдан Дубневич. Немного погуглила, нашла фото с кровавого сафари", - добавила активистка Шаболтас.

Дубневич и Кальцев - убийцы животных: активисты начали флэшмоб #КандидатиВбивціТварин 02

Читайте также: НАПК выявило связанные с коррупцией нарушения в декларации нардепа Богдана Дубневича. Вывод направят в НАБУ

Она призвала собирать всю информацию о кандидатах-убийцах животных и публиковать ее под единым хэштегом.

Напомним, что на днях в сети появились фото кандидата от Оппозиционной платформы Владимира Кальцева, где он позировал с убитыми на сафари животными.

Источник: https://censor.net.ua/n3137592
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Причем у него мясо стерильное после такого количества спиртного. ))
 показать весь комментарий
 
 
А чо на цензоре запрет на упоминание ПЕСа? Дубневич бывший БППшник, нынешний евросолидарист. Нравятся убийцы животных? Голосуйте за жопоблок и ЕС.
 показать весь комментарий
 
 
У нас в суспільстві полювання стало чимось негативним?
До чого це? Як хочуть так най і розважаються, аби закон не порушували.
 показать весь комментарий
 
 
И эти люди нам будут рассказывать про зубожЫння с трибуны Рады?Да ну нафиг.
 показать весь комментарий
 
 
і кравчук вбиває тварин, і 2\3 верховної зради такі самі. і фіг вони приймуть закон про заборону мисливства і рибальства в промислових цілях, хочаб на років 5.
 показать весь комментарий
 
 
Всеобщее порицание и презрение к убийцам животных....
 показать весь комментарий
 
 
"Преступления против животных - не менее отвратительные, чем преступления против людей или государства."

Смердить теза антигуманізмом. Але цікаво ще, які такі "злочини". Хіба лев до цього не вчинив багато злочинів, убиваючи антилоп.
 показать весь комментарий
 
 
Лев мабуть убивав антилоп, щоб прогодувати себе. А мисливці?
 показать весь комментарий
 
Мерзавцы. Ненавижу таких выродков. Нет чести у них - это ясно. А что они слюдьми будут делать? Думаю, не трудно догадаться.
 показать весь комментарий
 
В африканских национальных парках так регулируют численность животных продавая лицензии на сафари. Или любители зверюшек предпочитают смерть львов не нашедших места в прайде от голода и болезней?
 показать весь комментарий
 
Я не знаю, хто це такі. Проте чому такий шум через полювання? Всі, абсолютно всі чиновники та депутати є членами мисливських клубів. Якщо це не бракон'єрство, то я не бачу в цьому криміналу.
 показать весь комментарий
 
Не бажайте смерті людині. Але ж на фото поряд з убитими тваринами не люди?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДубневич и Кальцев - убийцы животных: активисты начали флэшмоб #КандидатиВбивціТварин.( ФОТО 18+)
 
 
 
 
 
 вверх