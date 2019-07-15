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 Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости: без парада, будут молебны и возложение цветов

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины разработать, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий по празднованию 28-летия Независимости Украины.

Как сообщает пресс-служба президента, соответствующий указ подписан 11 июля, информирует Цензор.НЕТ.

Правительству поручено 23 августа 2019 года, в День Государственного флага Украины, предусмотреть проведение в Киеве, других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях Украины официальной церемонии торжественного поднятия государственного флага Украины.

24 августа 2019, в День Независимости Украины, поручено обеспечить проведение торжественных мероприятий в Киеве, других населенных пунктах с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, народных депутатов Украины, представителей других государств, международных организаций, духовенства, общественности.

Также поручено провести церемонии возложения в Киеве и других населенных пунктах цветов к памятникам и памятным знакам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников операции объединенных сил, антитеррористической операции, мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

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Кроме того, предлагается провести тематические научные, научно-практические конференции, круглые столы, посвященные 28-й годовщине провозглашения в 1991 году независимости Украины; информационно-образовательные и патриотически-воспитательные мероприятия, направленные на распространение знаний о событиях и персоналиях многовековой истории украинского государства, воспитания уважения к государственным символам Украины.

Правительству поручено содействовать реализации инициатив общественности, направленных на укрепление национального единства, консолидации общества в деле развития государства, развитие межрегиональных связей, распространение информации и знаний об Украине, утверждение ее положительного имиджа в мире; обеспечить широкое освещение подготовки и празднования этих дат, трансляцию тематических передач и фильмов.

Правительство должно обратиться к религиозным организациям с предложением провести 24 августа 2019 года молебны за Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лишать людей парада - недальновидно. Но все зависит от приоритетов Зеленского, - Порошенко

Министерству иностранных дел Украины поручено обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины при участии представителей украинской общественности за рубежом мероприятий по празднованию Дня Государственного Флага Украины и 28-й годовщины независимости Украины.

Областным, Киевской городской государственным администрациям необходимо обеспечить разработку и реализацию региональных планов мероприятий по празднованию 23 и 24 августа.

Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины, областным, Киевской городской государственной администрации принять в пределах компетенции меры по обеспечению порядка, безопасности и прав граждан во время проведения соответствующих мероприятий.

Напомним, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что празднование Дня Независимости в этом году пройдет без военного парада. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий.

Также читайте: Будем искать средства и для проведения парада, и для повышения выплат военным, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3137588
 
 
 Топ комментарии
 
ЗЕ единственный главнокомандующий в мире который боится свою армию.
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Какие парады?)) Ауууу...
Деньги нужны на новый кортеж нашему велосипедисту!))))
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Замість параду наших військових, нам запропонують марафон вечірнього кварталу і на десерт сватів. Для них же незалежність це не свято.
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Совково-соевые политруки из минстеця крайне недовольны отменой парада, ведь 5 лет подряд, даже во время Иловайской трагедии - парад всегда использовался как площадка для пиара, популизма и агитации их шоколадного шефа за себя любимого.
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Чому Зеленський не розжене Минстець?
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Потому что это полномочия премьера и рады.
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Тобто після 21 липня велика група форумчан щезне?
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Нет, т.к. это люди не минстеця, а отльголахтинские. Они никуда не исчезнут, их становится все больше.
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сцить зелена шмаркля,раптом вiйськовi пульнуть
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Це взагалі не святкування.... Це - похорони.
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А в какой стране есть военный парад в День Независимости?
В паРаше парад в День победы. Вот когда мы победим паРашу, тогда и будем проводить парады.
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какие молебны?
если парад отменил то и скрепы тоже надо
все таки праздник, день независимости, а не поминки какие то
имхо достаточно было бы если президент объявил бы минуту молчания в память о героях погибших за независимость Украины
псы. ... я против парада, но когда шли коробки дружеских нам армий было дико приятно Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости: без парада, будут молебны и возложение цветов - Цензор.НЕТ 9561
представляю как рвались пердаки за паребриком во время того как по крещатику проходил сводный отряд морской пехоты США
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я так понимаю это и есть "новый формат празднования Дня Независимости"? оригинально и свежо.
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Гундяєва на молє-***** запросіть не забудьте, довбой...би.
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А взагалі-то цей план, отак, переглянувши його на сайті ОФ (в тексті Указу), складається враження, що скасовується не лише парад... Скасовуються, схоже з силові органи держави... Адже в тексті - жодної згадки ні про армію, ні про Збройні Сили України (ні слів, ні абревіатури); ні про добробати.... Лише раз згадане МВС та СБУ... - і те, лише в контексті забезпечення порядку на вулицях...
73%зебіли, ви домагаєтесь знищення обороноздатності держави Україна разом. З овощними і лахтою.
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Лише двухсоті росіян збільшились за останній місяць втричі. І після кожного обстрілу місцеві лугандонці масово кидають зброю і рвуть контракти. Отак "знищилась" Вовіком обороноздатність...
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Вовік так боровся з неякісними бронежилетами, що припинив постачання в ЗСУ не лише їх, але і цілої низки якісного та вкрай потрібного обладнання... Це ******* непрофесіоналізмом.
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имею вопрос - если люди сами решат провети парад, Зе будет его водометами разганять?
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Хода буде. Але волонтерська і ветеранська. Ще й ветерани гроші отримають.
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ага пусть зеля себе сумму взятую из московии в труселя красные засунет Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости: без парада, будут молебны и возложение цветов - Цензор.НЕТ 132
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а чого питати? у вас же свої корпуса різногго толку, приватні армії, а зброї--ніхто взагалі незнає їй ліку. вперед--прямо з параду на передок
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Также поручено провести церемонии возложения в Киеве и других населенных пунктах цветов к памятникам и памятным знакам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства (жюкову гепа возложит)
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"молебны и возложения цветов" - так я не понял, День Независимости - это праздник или день траура?
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Хто вже забув, нагадую, епоха гідності скінчилася 21 квітня 2019 року. Ви зробили це разом.
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Возложение венков - это, как бы похоронить Независимость?
Подчеркнуть военным парадов возрождение ВСУ нет желания?
Ну, та понятно - не надо дразнить сказачную моржовую "звезду"!
П.С. В армии не служивший ЗЕ, на фоне парада, чувствует себя ущербным....
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Праздничный салют должен быть. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости: без парада, будут молебны и возложение цветов - Цензор.НЕТ 7522
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Салюта не будет. А то зеля со страху усрется.
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Можна навіть привезти по одиниці техніки на Майдан і нехай діти пограються, полазять, пофотографуються.
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Скоро Зеля подпишет указ о строительстве на майдане "Стены Плача" ! 😂
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Мы,Великий князь Квартальский,Рояльский и иных,Верховный Зекомандующий,тарифонизвергатель Криворожский,таможнеборец Одесский,Богданоликий повелеваем..
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В чем проблема, я не понимаю?
Главное - молиться, Петко же говорил шо сотни лет "молились и ждали Тутмаса". Ну вот, Тутмаса привезли, отпели, теперь нужно бесноваться за все те сотни лет шо прозябали без него и Яхве не слышал воплей о помощи Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости: без парада, будут молебны и возложение цветов - Цензор.НЕТ 5836
Вот и Зеля дает веровникам то что они любят более всего - служить Яхве(а сам не дурак - знает что Яхве - гнусная выдумка жрецов). Деньги солдатам не нужно давать, а лучше дать попам - денно и нощно молятся за увеличение надоев солярки Мертветчуку и уловов контрабаса Баклану Иванову. Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости: без парада, будут молебны и возложение цветов - Цензор.НЕТ 8455
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Все будет, зеля, не хвылюйся. Будет тебе и ванна, и парад, и какао с чаем тоже будут.
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Владимер может писать,всё,что пожелает - на то он и президент..
то,что народ думает и действует по-другому,не чешет ни его,ни,собственно,народ- все,кто хотел,всё давно уже поняли - так что на этом этапе их пути расходятся
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В этом году наша армия уже маршировала по Киеву в составе колонны ЛГБТ.. решили что достаточно.
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Все правильно, зачем нужны эти совковые парады и сотни миллионов на ветер.
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даже в самой экономной Франции ,где дерут налоги с буржуинов неимоверные и то есть парад ,вчера был - День взятия Бастилии или Quatorze Juillet - в следующем году поеду туда - поучаствовать не получиться конечно - но прохождение под - Кровавую колбасу )) начиная с пионье в фартуках и с топорами и медленно не куда не торопясь, коробочки, почти прогулочным шагом, пройдет Легион - даже во Франции понимают значение парада для военных - позор зеле конкретный
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парад буде. народний, зі справжніми військовими та мужиками. і без сцикла авнокомандуючого
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский подписал указ о праздновании Дня независимости: без парада, будут молебны и возложение цветов
 
 
 
 
 
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