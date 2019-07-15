EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  675  61
Все про:выборы (22707) опрос (1716) социология (406) реформы (3329)

 60,5% украинцев верят в успех реформ в Украине, 59,4% - готовы ради этого терпеть материальные трудности, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова

В июне 2019 г. подавляющее большинство украинцев (60,5%) поверило в успех реформ в Украине: убеждены в успехе 16,5%, еще 44% в целом верят, хотя есть и некоторые сомнения.

Об свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

Не верят сегодня в успех реформ значительно меньше - 34%, причем не верят вовсе лишь 11%, а 23% еще имеют долю надежды. Такая вера в успех реформ появилась впервые: в 2015 году верили в успех реформ 30%, не верили 62%, в 2016 г. - соответственно, 29% и 65%, в 2017 г. - 27% и 67%, в 2018 г. - 35% и 60%. Верят в успех реформ избиратели почти всех политических сил, имеющих шанс пройти в Верховную Раду, единственное исключение - избиратели партии "Оппозиционная платформа - За життя", среди которых большинство (58%) в успех реформ не верят.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 72% украинцев считают, что Сталин - жестокий, бесчеловечный тиран, - опрос КМИС

Существенно по сравнению с предыдущими годами, выросла уверенность в том, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности, причем 34,5% граждан уверены, что это произойдет в течение ближайших нескольких лет, 44% относят решения проблем на более отдаленную перспективу и только 9% считают, что Украина не способна справиться с проблемами и трудностями. В 2018 году лишь 20% опрошенных были уверены, что Украина сможет преодолеть трудности в течение ближайших лет, зато 15% считали ее вообще не в состоянии это сделать. Наиболее оптимистично настроенные избиратели партии "Слуга народа", среди которых 52% уверены, что Украина справиться с проблемами уже в ближайшие годы, избиратели остальных партий все же полагаются на более отдаленную перспективу.

Наибольшие надежды в осуществление реформ граждане возлагают на избранного Президента Владимира Зеленского (61,5%), будущую Верховную Раду (46%) и на будущее правительство (42%).Понятно, что больше видят в новоизбранном президенте двигателя реформ избиратели партии "Слуга народа" (87%), однако полагаются на Зеленского как на проводника реформ и избиратели других партий: "Батькивщины" (57%), "Голоса" (58%), "Оппозиционной платформы - За життя" (55%). А вот избиратели партии "Европейская Солидарность" оказались единственными, кто не видит в президенте Зеленском двигателя реформ, зато наделяя эту роль будущую Верховную Раду (50%), общественные организации и волонтеров (43%). Следует отметить, что в прошлые годы и Президент, и правительство тоже рассматривались гражданами как двигатели реформ, но со значительно меньшими надеждами на уровне 25-35%.

Существенно возросло количество граждан, готовых терпеть определенные материальные трудности ради успеха реформ: в 2018 году были готовы терпеть сколько надо 9%, в 2019 - 19%; готовых потерпеть определенное время (не более года) - соответственно, 24% и 40%. Если в прошлом году не готовых терпеть материальные трудности ради реформ было 62%, то в этом году - 31%. Больше готовы терпеть трудности ради реформ избиратели партий "Слуга народа" (72%), "Голос" (71%), "Европейская Солидарность" (68%). Меньше склонны к терпению ради реформ избиратели "Оппозиционной платформы - За життя" (42% готовы терпеть, а 51% - нет).

Иерархия важнейших для украинцев реформ уже четыре года подряд остается стабильной: важнейшим является антикоррупционная реформа - так считают почти 63% населения. Далее по уровню значимости идут реформа здравоохранения (57%), пенсионная реформа и реформа системы социальной защиты (52%), реформа органов правопорядка (37%), люстрация чиновников (33%), реформа армии, укрепление обороноспособности (26%). Причем за последний год существенно возросла значимость для населения социальных реформ - медицинской и пенсионной, в общем - системы социальной защиты.

Если сравнить с прошлым годом, то существенно возросло в обществе осознание того, что "государство должно обеспечить людям одинаковые "правила игры" в жизни, а дальше сам человек несет ответственность за то, как он эти шансы использует" - так считают 61% граждан ( в мае 2018 г. их было 45%). Зато существенно меньше граждан сегодня разделяют мнение, что "государство должно нести полную ответственность за обеспечение каждого человека всем необходимым" - 29% (в прошлом году было 44%). Меньше полагаются на государственное обеспечение избиратели "Голоса", больше всего - партий "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За життя".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы хотят видеть в коалиции со "Слугой народа" партии "Голос", "Батькивщина" и "Сила и честь", - опрос

По сравнению с прошлым годом существенно возросло осознание важности свободы и гражданских прав, ради которых 45% граждан готовы терпеть определенные материальные трудности; "обменять" свободу и гражданские права на изобилие готовы 28%. Год назад готовых терпеть материальные трудности ради сохранения свобод и гражданских прав было на 10% меньше. Больше всего готовы идти на определенные жертвы ради свобод и гражданских прав избиратели партии "Европейская Солидарность", а единственной партией, чьи избиратели (36%) готовы обменять их на благосостояние, оказалась "Оппозиционная платформа - За життя", однако 36% избирателей этой партии не смогли сделать четкий выбор, что для них важнее.

60,5% украинцев верят в успех реформ в Украине, 59,4% - готовы ради этого терпеть материальные трудности, - опрос Деминициатив и Центра Разумкова 01
60,5% украинцев верят в успех реформ в Украине, 59,4% - готовы ради этого терпеть материальные трудности, - опрос Деминициатив и Центра Разумкова 02
60,5% украинцев верят в успех реформ в Украине, 59,4% - готовы ради этого терпеть материальные трудности, - опрос Деминициатив и Центра Разумкова 03
60,5% украинцев верят в успех реформ в Украине, 59,4% - готовы ради этого терпеть материальные трудности, - опрос Деминициатив и Центра Разумкова 04
60,5% украинцев верят в успех реформ в Украине, 59,4% - готовы ради этого терпеть материальные трудности, - опрос Деминициатив и Центра Разумкова 05
60,5% украинцев верят в успех реформ в Украине, 59,4% - готовы ради этого терпеть материальные трудности, - опрос Деминициатив и Центра Разумкова 06
60,5% украинцев верят в успех реформ в Украине, 59,4% - готовы ради этого терпеть материальные трудности, - опрос Деминициатив и Центра Разумкова 07
60,5% украинцев верят в успех реформ в Украине, 59,4% - готовы ради этого терпеть материальные трудности, - опрос Деминициатив и Центра Разумкова 08
60,5% украинцев верят в успех реформ в Украине, 59,4% - готовы ради этого терпеть материальные трудности, - опрос Деминициатив и Центра Разумкова 09
60,5% украинцев верят в успех реформ в Украине, 59,4% - готовы ради этого терпеть материальные трудности, - опрос Деминициатив и Центра Разумкова 10

Общенациональный опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 20 июня 2019 г. во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов. Для сравнения приводятся данные опросов, проведенных в 2014-2018 гг. Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с партнерами - социологической службой Центра Разумкова и Киевским международным институтом социологии.

Источник: https://censor.net.ua/n3137587
 
 
 Топ комментарии
 
60,5% украинцев верят в успех реформ в Украине, 59,4% - готовы ради этого терпеть материальные трудности, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 1485 Пошла обработка зебобиков...мол будет трудно..но вы терпите....
 показать весь комментарий
 
Ща нам всякие кенгуру и прочий зоопарк соевый споет про дефолт и доллар по 100500, особо упоротые, шо будем есть младенцев с голодухи
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
1 Он нашёл кого слушать.
2 Вы нашли кого постить

 показать весь комментарий
 
 
75-90% украинцев поддержали курс реформ Зеленского. После разгона Рады, воров-руководителей таможень эта поддержка еще выросла.
 показать весь комментарий
 
 
Так я не понял, эти 59,4 % готовы потерпеть или устали от такой жизни ?
 показать весь комментарий
 
 
а іщо б он такой німножка шил бронєжитєткі...
 показать весь комментарий
 
И это радует.
Впрочем, всем новым реформаторам на примере Порошенко следует помнить - нужен видимый результат, а не просто красивые слова.
Не будет результата - будет разгромное поражение на выборах, как у того же Пети.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Какие выборы..?? Зебобик сказал что за один срок себе нацарюет предостаточно..и на второй не пойдет....
 показать весь комментарий
 
 
а не ты ли нам тут трандело про 146 реформ? 60,5% українців вірять в успіх реформ в Україні, 59,4% - готові заради цього терпіти матеріальні труднощі, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 3069
 показать весь комментарий
 
какой видимый результат?

а слова то некрасивые

"59,4% - готовы ради этого терпеть материальные трудности"
и так 28 лет
до этого, предки этих гандонов, обещали коммунизм за углом
 показать весь комментарий
 
Если результата нет, то крайне необходимо говорить по телевизору, что этот результат есть. На тех, кто думает телевизором, срабатывает. А таких очень много. 60,5% українців вірять в успіх реформ в Україні, 59,4% - готові заради цього терпіти матеріальні труднощі, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8428
 показать весь комментарий
 
Пошла обработка зебобиков...мол будет трудно..но вы терпите....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Плохой сигнал для шоколадных.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
шанувальникам зелених сопель привіт. квитки на Ростов купили, чи чекаєте що ваш клоун вам купить?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Идите, помолитесь на своего убогого идола-рыхфарматора, не так уж долго ему осталось.
 показать весь комментарий
 
 
как оказалось, судя по статье, тама большинство верят в реформы. и только жопоблоковские зрадогниды, типа тебя, в них не верят.
 показать весь комментарий
 
Называть меня сторонником сине-белых (хоть рыгов, хоть отпочковавшегося от них дерьма а-ля Воли народа и прочих зажопов) это как убеждённого вегетерианца пичкать кровавым бифштексом 60,5% українців вірять в успіх реформ в Україні, 59,4% - готові заради цього терпіти матеріальні труднощі, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 1815
 показать весь комментарий
 
а шо, есть разница между ними и зелёной ботвой? вы ж как два быка в одной упряжке в одну сторону телегу тянете. к сожалению в ту, куда промосковский погонщик цоб-цобешнет.
 показать весь комментарий
 
зеленодрочеры думают что те кто не голосуют за зеленского то все шоколадные)))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да нет, можно конечно сделать интеллигентное рыльце, типа я такой, весь в белом, дартаньян, я тут не при делах, я же выше этого, оба они бяки-буки, а я слишком умный и так далее. Но факт остаётся фактом:либо Зе, либо Пе, остальные постольку поскольку. Выбор, ясное дело, за вами. PS ни за какую точку зрения не агитирую если что.
 показать весь комментарий
 
схоже на опитування в дитячому садочку.
 показать весь комментарий
 
схоже на вкид перед виборами, бо рєйтінг шота дал просааадкууу...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ща нам всякие кенгуру и прочий зоопарк соевый споет про дефолт и доллар по 100500, особо упоротые, шо будем есть младенцев с голодухи
 показать весь комментарий
 
 
перед выборами ввезли много чемоданов наличных баксов.

как думаешь, их обратно никто вывозить не собирается ?
 показать весь комментарий
 
 
Повідомлення від розумкова:" Ціни не понизять, зарплати не піднімуть". І ще одне... Це ВАША ініцііатива, ВИ хочете потерпіти. "60,5% украинцев верят в успех реформ в Украине, 59,4% - готовы ради этого терпеть материальные трудности"
 показать весь комментарий
 
пускай цетр разумкова и деменция терпят материальные трудности с депутатами и кварталом заодно и херли всего 51 % процент пусть все 73 терпят а я не хочу тут жизни той ерунда дается чтоб на зеексперименты тратить
 показать весь комментарий
 
Ті зебобіки, що я знаю, з цим категорично не погоджуються. Вони хочуть кінця ери бідності прямо зараз. Вони ж за це голосували. За низькі тарифи, та зарплати по 4 тис. баксів. Лохи 60,5% украинцев верят в успех реформ в Украине, 59,4% - готовы ради этого терпеть материальные трудности, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 7591
 показать весь комментарий
 
 
Папа сыночку опросик провел,
итоги как надо посчитал и подвел.
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко ушел, поэтому нет оснований для писсимизма.
 показать весь комментарий
 
 
Петю убрали так правильно. Все остальное в точку.
 показать весь комментарий
 
 
лахта, і в твоїх методичках так напісяно? Круто, якщо так...
 показать весь комментарий
 
Короче, поквакаем в своём родном болоте и далее. Мождет, еще и Шрека позвать, чтоб опытом личным поделился.
 показать весь комментарий
 
 
От лиш купуючи другу машину і третій сімейний тур до Єгипту з початку року, "опитувані" про це не здогадуються... Бо після хайпу про "капустападаражала по 20" їм забули нагадати, що помідори в розпал сезону - по 40, і не тільки ж помідори.
 показать весь комментарий
 
брехня опрос - быдло за коммуналку мать родную продаст
 показать весь комментарий
 
Ты под прокси или реально в Штатах? Из далека оно Родину конечно же любить удобней.. И рассуждать о тех кто тут еще остался.
 показать весь комментарий
 
реально но часто бываю и решив свои материальные проблемы могу быть принципиальным.
 показать весь комментарий
 
Эта музыка будет вечной.. а тем временем.. МВФ прогнозирует значительное сокращение рабочей силы в УкраинеКорреспондент.net, Сегодня, 14:35.
 показать весь комментарий
 
Не удивлюсь, если через полгода большинство, сидящее в говне, поверит. что реформы уже успешно завершены.
 показать весь комментарий
 
 
***
- Сема, как жизнь?
- скажу без пафоса - говно!
Проходит пару лет, встречаются они снова.
- Сема! ну и как теперя жизнь?
- а помнишь я тебе в тот раз сказал, шо моя жизнь говно?
- помню ... конечно помню!
- так вот, то таки было повидло.
 показать весь комментарий
 
терпіти і надіятись можна лиш деякий час, а не вічність. в 60-х вірили хрущову, і де зараз ссср, я вже моччу про комунізм в 80-х, як там стверджувалось.
 показать весь комментарий
 
Я не понял, если 60% терпил готові и дальше терпеть - накуя петю поменяли на ЗЕбила?
 показать весь комментарий
 
У Украины две задачи. Всего две.
1.Изгнать из властей всех мародёров.
2.Не допускать появления во власти новых мародёров.

Если обе задачи будут решены - всё будет.
 показать весь комментарий
 
 
Новые мародеры будут называть себя борцами с мародерами
 показать весь комментарий
 
 
И маленький бонус не помешал бы - посадка свинарчуков и "крепких хозяйственников", рыгов в том числе .
 показать весь комментарий
 
 
Прекрасно! Звикаймо жити як на паРаші: навіть соцопитування по кацапським методичкам проводятьб....
 показать весь комментарий
 
Порохоботы верят в успех реформ с 14 года верующие блть.

Соевые, а когда Маску удастся колонизировать Марс? и что случится раньше? 1) Петя высадится в тюрьме. 2) Маск создаст поселение на Марсе. 3) Петя закончит реформы в Украине.???
 показать весь комментарий
 
 
Украинцы видели изменение к лучшему, но кому-то реформы на хлеб не намажешь.
 показать весь комментарий
 
А пощупать эти изменения мона? те кто незрячие, тем ваще нечего терять что ли
 показать весь комментарий
 
60,5% украинцев верят в успех реформ в Украине, 59,4% - готовы ради этого терпеть материальные трудности, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова
Не теми реформами власть занимается.
Главная задача победить коррупцию, а все остальное, это циничная ложь и обворовывание народа под видом реформ.
Пусть богатые, олигархи с помощью паскудной евровласти себя грабят, а народ назовет это реформами.
Так можно всю жизнь прожить с их реформами, которые улучшают жизнь богатых за счет народа.
Если кому и нужно терпеть материальные трудности, так это олигархам.
 показать весь комментарий
 
олигархов в Украине с 21-го мая больше нет. теперь это глубокоуважаемые бизнесмены.
 показать весь комментарий
 
Центр Разумкова готовит зелебобиков к тому, что нужно потерпеть. Денег нет - но вы держитесь))))
 показать весь комментарий
 
 
От зебілам облом буде, коли восени виростуть ціни... і не лише за електроенергію...

Можна було би і посміятися - але, коли розпочнуть економити на армії; і коли орки посунуть не лише в Станицю Луганську - тоді буде всім нам не до сміху...
 показать весь комментарий
 
шо они готовы там терпеть, если за снижение тарифов на 20 грн готовы парашке продаться полностью
 показать весь комментарий
 
хватить вже про тяжкі жертви нам розказувати

 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины60,5% украинцев верят в успех реформ в Украине, 59,4% - готовы ради этого терпеть материальные трудности, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова
 
 
 
 
 
 вверх