 60,5% украинцев верят в успех реформ в Украине, 59,4% - готовы ради этого терпеть материальные трудности, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова

Об свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

Не верят сегодня в успех реформ значительно меньше - 34%, причем не верят вовсе лишь 11%, а 23% еще имеют долю надежды. Такая вера в успех реформ появилась впервые: в 2015 году верили в успех реформ 30%, не верили 62%, в 2016 г. - соответственно, 29% и 65%, в 2017 г. - 27% и 67%, в 2018 г. - 35% и 60%. Верят в успех реформ избиратели почти всех политических сил, имеющих шанс пройти в Верховную Раду, единственное исключение - избиратели партии "Оппозиционная платформа - За життя", среди которых большинство (58%) в успех реформ не верят.

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Существенно по сравнению с предыдущими годами, выросла уверенность в том, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности, причем 34,5% граждан уверены, что это произойдет в течение ближайших нескольких лет, 44% относят решения проблем на более отдаленную перспективу и только 9% считают, что Украина не способна справиться с проблемами и трудностями. В 2018 году лишь 20% опрошенных были уверены, что Украина сможет преодолеть трудности в течение ближайших лет, зато 15% считали ее вообще не в состоянии это сделать. Наиболее оптимистично настроенные избиратели партии "Слуга народа", среди которых 52% уверены, что Украина справиться с проблемами уже в ближайшие годы, избиратели остальных партий все же полагаются на более отдаленную перспективу.

Наибольшие надежды в осуществление реформ граждане возлагают на избранного Президента Владимира Зеленского (61,5%), будущую Верховную Раду (46%) и на будущее правительство (42%).Понятно, что больше видят в новоизбранном президенте двигателя реформ избиратели партии "Слуга народа" (87%), однако полагаются на Зеленского как на проводника реформ и избиратели других партий: "Батькивщины" (57%), "Голоса" (58%), "Оппозиционной платформы - За життя" (55%). А вот избиратели партии "Европейская Солидарность" оказались единственными, кто не видит в президенте Зеленском двигателя реформ, зато наделяя эту роль будущую Верховную Раду (50%), общественные организации и волонтеров (43%). Следует отметить, что в прошлые годы и Президент, и правительство тоже рассматривались гражданами как двигатели реформ, но со значительно меньшими надеждами на уровне 25-35%.

Существенно возросло количество граждан, готовых терпеть определенные материальные трудности ради успеха реформ: в 2018 году были готовы терпеть сколько надо 9%, в 2019 - 19%; готовых потерпеть определенное время (не более года) - соответственно, 24% и 40%. Если в прошлом году не готовых терпеть материальные трудности ради реформ было 62%, то в этом году - 31%. Больше готовы терпеть трудности ради реформ избиратели партий "Слуга народа" (72%), "Голос" (71%), "Европейская Солидарность" (68%). Меньше склонны к терпению ради реформ избиратели "Оппозиционной платформы - За життя" (42% готовы терпеть, а 51% - нет).

Иерархия важнейших для украинцев реформ уже четыре года подряд остается стабильной: важнейшим является антикоррупционная реформа - так считают почти 63% населения. Далее по уровню значимости идут реформа здравоохранения (57%), пенсионная реформа и реформа системы социальной защиты (52%), реформа органов правопорядка (37%), люстрация чиновников (33%), реформа армии, укрепление обороноспособности (26%). Причем за последний год существенно возросла значимость для населения социальных реформ - медицинской и пенсионной, в общем - системы социальной защиты.

Если сравнить с прошлым годом, то существенно возросло в обществе осознание того, что "государство должно обеспечить людям одинаковые "правила игры" в жизни, а дальше сам человек несет ответственность за то, как он эти шансы использует" - так считают 61% граждан ( в мае 2018 г. их было 45%). Зато существенно меньше граждан сегодня разделяют мнение, что "государство должно нести полную ответственность за обеспечение каждого человека всем необходимым" - 29% (в прошлом году было 44%). Меньше полагаются на государственное обеспечение избиратели "Голоса", больше всего - партий "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За життя".

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По сравнению с прошлым годом существенно возросло осознание важности свободы и гражданских прав, ради которых 45% граждан готовы терпеть определенные материальные трудности; "обменять" свободу и гражданские права на изобилие готовы 28%. Год назад готовых терпеть материальные трудности ради сохранения свобод и гражданских прав было на 10% меньше. Больше всего готовы идти на определенные жертвы ради свобод и гражданских прав избиратели партии "Европейская Солидарность", а единственной партией, чьи избиратели (36%) готовы обменять их на благосостояние, оказалась "Оппозиционная платформа - За життя", однако 36% избирателей этой партии не смогли сделать четкий выбор, что для них важнее.





















Общенациональный опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 20 июня 2019 г. во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов. Для сравнения приводятся данные опросов, проведенных в 2014-2018 гг. Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с партнерами - социологической службой Центра Разумкова и Киевским международным институтом социологии.