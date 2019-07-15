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 Общество
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Все про:коррупция (7449) Одесса (5534) таможня (1442)

 Коррупция на Одесской таможне: 90% ткани оформляется по нулевой ставке пошлины

В центре столицы активисты требовали от властей остановить коррупцию на Одесской таможне. Они утверждают: 90 процентов ткани оформляется по нулевой ставке государственной пошлины.

 От такой схемы потери государственного бюджета Украины достигают 100 млн гривен в месяц, пишет Деловая столица.

Сегодня в Киеве активисты пикетировали ДФС, Министерство финансов и Офис президента с требованиями расследования преступлений чиновников и отстранения коррупционеров, которые требуют взятки от белого бизнеса на Одесской таможне и "крышуют" "серые" схемы, приносящие государству многомиллионные убытки. Инициативная группа, состоящая из представителей белого логистического бизнеса, экспедиторов, водителей, общественных активистов, провела предупредительные акции под стенами Государственной фискальной службы, Министерством финансов и Офисом президента с требованиями вмешаться в ситуацию с коррупцией на Одесской таможне и наказать чиновников-коррупционеров.

Активисты утверждают: две группы таможенников-коррупционеров терроризируют белый логистический бизнес, работающий на Одесской таможне, принуждают платить взятки и создают искусственные препятствия в работе. Вытесняя белый бизнес, таможенники помогают "серым" импортерами избежать уплаты таможенных сборов в бюджет Украины. По словам активистов, на ВМО №1 Таможенного поста Черноморский Одесской таможни ДФС 90% поступающей ткани оформляется по нулевой ставке государственной пошлины. Предприниматели, которые имеют договоренности с таможенниками, подают временную таможенную декларацию на ткани по ставке восемь %. В дальнейшем образцы, отобранные на экспертизу, подменяются, и подается дополнительная декларация по ставке пошлины ноль. От такой схемы потери государственного бюджета Украины достигают 100 млн гривен в месяц.

Между тем для других предпринимателей каждый 10-й контейнер, который выезжает с одесской таможни, подлежит отбору образцов, полной разгрузки товара с контейнера. Движение грузов задерживается на недели, товар сознательно портится. Этого можно избежать, если согласиться платить взятки таможенникам. Иначе убытки от порчи товара и простоев существенно больше. Сумма взятки за один контейнер с товаром составляет 200 - 300 долларов, заявляют экспедиторы. Сейчас около 2000 контейнеров вынуждены платить "дань" таможенникам, еще 1000 к тому вынуждают.

Активисты называют и виновных, создавших коррупционные схемы на Одесской таможне. Одну из групп возглавляет Александр Домнич, и.о. директора Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия, со своими подчиненными. Они начали так называемую операцию "Бастион", которая является поводом для выгрузки еще большего количества контейнеров, на которых можно "заработать". Вторую группировку, утверждают экспедиторы, возглавляет начальник Одесской таможни, Владимир Передерий, который создает искусственные проблемы для всех контейнеров с тканями в пользу "серого" монополиста. С контейнеров "отбирают образцы" ткани, иногда по 200 погонных метров из одного контейнера, которые недополучит клиент. То, что осталось, теряет товарный вид и часто становится непригодным для реализации. Кроме умышленной порчи товара, сознательно задерживается транспорт. Автомобили простаивают уже почти 3 недели на пункте пропуска. В то же время для "серого" монополиста таможенники создают все условия для уклонения от уплаты пошлины.

Инициативная группа передала руководству Государственной фискальной службы петицию с описанием схем на таможне и требованием остановить коррупционеров-таможенников и привлечь их к ответственности. Если же ситуация с притеснениями легального бизнеса и тотальным взяточничеством таможенников на Одесской таможне не прекратится, активисты обещают продолжить уличные акции и бороться с коррумпированными чиновниками всеми возможными законными способами.

Источник: https://censor.net.ua/n3137583
 
 
 Топ комментарии
 
Саакашвілі пропонував перевести митницю на імпортне програмне забезпечення, яке було розроблене для Грузії міжнародними донорами, щоб унеможливити несанкціоноване втручання корумпованих працівників митниці та стороннії осіб в електронні бази даних митниці, щоб неможливо було підробляти документи, замінювати їх в базі заднім числом, ходити без пароля та без контролю скрізь де заманеться! Саме ця пропозиція Саакашвілі і стала останньої краплею після якої мафія порошенка почала виганяти Саакашвілі з України! Для того щоб провести реальні реформи потрібно запросити Саакашвілі з командою інакше всі ці відставки закінчаться зміною смотрящих які сидять на кримінальних грошових потоках! Тільки зміна системи допоможе побороти корупцію, а змінювати систему потрібно радикально, зносячі всі інструменти корупції, які сьогодні працюють на мафію! Повна заміна програмного забезпечення, повна заміна систем обліку та управління на сучасні європейські системи, в які неможливо влізти і щось змінити!
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как-же им Марушевская и Михо мешали. теперь и Зеля начал хипиш. ломают, огенты кремля такую стройную систему.
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Причина коррупции не в коррупционерах, а в дебильных законах.
Уберите возможность применять разные ставки пошлин на одну группу товаров
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Чаще воры патриоты , чем то , что предлагает команда ZE .
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Саакашвілі пропонував перевести митницю на імпортне програмне забезпечення, яке було розроблене для Грузії міжнародними донорами, щоб унеможливити несанкціоноване втручання корумпованих працівників митниці та стороннії осіб в електронні бази даних митниці, щоб неможливо було підробляти документи, замінювати їх в базі заднім числом, ходити без пароля та без контролю скрізь де заманеться! Саме ця пропозиція Саакашвілі і стала останньої краплею після якої мафія порошенка почала виганяти Саакашвілі з України! Для того щоб провести реальні реформи потрібно запросити Саакашвілі з командою інакше всі ці відставки закінчаться зміною смотрящих які сидять на кримінальних грошових потоках! Тільки зміна системи допоможе побороти корупцію, а змінювати систему потрібно радикально, зносячі всі інструменти корупції, які сьогодні працюють на мафію! Повна заміна програмного забезпечення, повна заміна систем обліку та управління на ******* європейські системи, в які неможливо влізти і щось змінити!
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Аби шось ляпнуть. Ты новость читал ? Ни кто ни кого не разогнал из воров на Одесской таможне. Вот поэтому активисты и собрались, чтоб власть не забыла про свои обещания.
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Разве только на Одесской таможне такое творится?! ..ВСЯ таможня Украины дала добро Коррупция на Одесской таможне: 90% ткани оформляется по нулевой ставке пошлины - Цензор.НЕТ 2729
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Я би ржав, якби на писали--на одеській таможні--відсутня корупція.
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Ну да , это как растоптать многовековую традицию .
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Ага, за Батуми тоже так говорили...
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как-же им Марушевская и Михо мешали. теперь и Зеля начал хипиш. ломают, огенты кремля такую стройную систему.
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Причина коррупции не в коррупционерах, а в дебильных законах.
Уберите возможность применять разные ставки пошлин на одну группу товаров
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В начале 90-х так и было, весь Митиний тариф умещался на 5-и страницах.
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Тоесть налоги на ткань не платились но в Украине одежда и обувь стоит в 3-5 раз дороже чем в Европе? Тогда в какой карман шли все ети деньги?
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Чого не в 50? Коли останній раз був в Європі?
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Да вон на прошлой неделе родственники привезли мне по заказу одежду и кросовки фирменные адидас. Кросы $ 35. Футболки от $15 В Украине кросовки от 2500грн говно китайское даже не хочется мерять. А футболки паленые от 600-800грн.
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Значить попали на акцію, я два тижня назад заходив в Космос в Салониках, на малу найдешеші кросовки 85 євро, а якщо якась відома фірма від 135 стартують, потім попав на акцію в Джамбо в Софії, там да, трохи прикупились але не через те що дешевше, а через те що трохи відрізняється від нашого Китаю.
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Цікаво. Підкинь пару-тройку адрес магазинів у Празі, де взуття якісне, шкіряне та дешевше, ніж в Украіні в 3-5 разів.
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Якісне, шкіряне і дешеве? Корупція на Одеській митниці: 90% тканини оформлюється за нульовою ставкою мита - Цензор.НЕТ 1148 Можу підказати де "дешеві" туфлі всього по 700 євро можна купити.
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Зато Петя обложил налогами посылки дороже 100Евро. Видно чтобы все через таможню Гнойсмана ехали.
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Разговор Зе Биллов
- апять папередники винаваты!
- Так их же уже нет!
- так вон же платье в шкафу висит!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКоррупция на Одесской таможне: 90% ткани оформляется по нулевой ставке пошлины
 
 
 
 
 
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