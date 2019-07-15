 Он был в панике, просто не знал, что произошло и где находится, - фотограф о ключевом свидетеле по делу Маркива Рогелоне

Об этом рассказал Громадскому сам фотограф, информирует Цензор.НЕТ.

Гого, как и Рогелон был одним из фрилансеров, работавших в Славянске в начале 2014 года.

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"Нас было много фрилансеров, как я, как и Уильям Рогелон, которые решили приехать на Донбасс, чтобы попытаться начать отправлять наши первые фотографии, наши первые рассказы. И большинство из этих фрилансеров жили в общежитии, находившемся в Донецке. Уильям был одним из них. Я жил с ним три или четыре дня в Донецке. Он пришел жить с нами, и с самого начала мы поняли, что это был один из первых таких его опытов", - рассказал Гого.

Гого также рассказал, что Рогелон вел себя очень самоуверенно, несмотря на то, что, по его же словам, до Украины сделал только один репортаж, из Сирии.

"Он раньше был в Сирии, но он был похож на многих фрилансеров, немного потерянных, не понимал, что происходит. Он даже спросил нас что-то, кто плохой, кто хороший, поэтому мы должны были объяснить ему, кто сепаратисты и где была украинская армия. И мы должны были ему объяснить, что происходит в Славянске", - добавил он.

Гого также рассказал, что утром, когда произошел обстрел, в результате которого погиб итальянский фотограф Андреа Роккелли, Уильям предлагал другим фрилансерам-журналистам поехать с ним в Славянск. В тот день, 24 мая 2014 года, коллеги предупреждали Уильяма, что не стоит приближаться к Славянску. Журналисты знали, что на тот момент это была самая горячая точка, говорит Гого.

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"Он (Рогелон. - Ред.) сказал нам, что ему надоело в Донецке, потому что война была сосредоточена в Славянске, и поэтому он решил туда поехать. Он попросил нас поехать туда с ним, и мы сказали: "Нет, это слишком опасно". Я помню, что его последние слова ко мне были какими-то вроде "Я буду звонить вам, если мне потребуется помощь или что-то случится". А когда Уильям позвонил мне в тот день, перепуганный, со словами "они все мертвы, пожалуй, я умру", я попытался успокоить его и спросил, где он, с кем, какой они национальности, что случилось. Он был полностью в панике, я только понял, что он с русским и итальянцем. Он не говорил мне об обстреле со стороны военных или сепаратистов, он просто не знал, что произошло. Он не знал, где находится. Поэтому я позвонил в посольство, итальянское и французское посольство, и сказал им, что что-то происходит, а потом он пришел в больницу, и мы узнали, что итальянский фотограф умер", - рассказал Гого.

"Через несколько часов я увидел Уильяма на российском пропагандистском телеканале. Он был в госпитале, раненый, и говорил, что в него стреляла украинская армия", - добавил фотограф.

Напомним, 12 июля суд в итальянском городе Павия признал виновным и приговорил к 24 годам заключения бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году.

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Приговор был объявлен без мотивационной части. Она будет представлена ​​позже. После ее обнародования украинская сторона планирует подавать апелляционное обжалование.