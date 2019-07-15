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Все про:Италия (912) свидетель (121) суд (22308) Маркив (55)

 Он был в панике, просто не знал, что произошло и где находится, - фотограф о ключевом свидетеле по делу Маркива Рогелоне

Уильям Рогелон, ключевой свидетель по делу нацгвардейца Виталия Маркива, звонил в день обстрела своему коллеге - фотографу Полю Гого.

Об этом рассказал Громадскому сам фотограф, информирует Цензор.НЕТ.

Гого, как и Рогелон был одним из фрилансеров, работавших в Славянске в начале 2014 года.

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"Нас было много фрилансеров, как я, как и Уильям Рогелон, которые решили приехать на Донбасс, чтобы попытаться начать отправлять наши первые фотографии, наши первые рассказы. И большинство из этих фрилансеров жили в общежитии, находившемся в Донецке. Уильям был одним из них. Я жил с ним три или четыре дня в Донецке. Он пришел жить с нами, и с самого начала мы поняли, что это был один из первых таких его опытов", - рассказал Гого.

Гого также рассказал, что Рогелон вел себя очень самоуверенно, несмотря на то, что, по его же словам, до Украины сделал только один репортаж, из Сирии.

"Он раньше был в Сирии, но он был похож на многих фрилансеров, немного потерянных, не понимал, что происходит. Он даже спросил нас что-то, кто плохой, кто хороший, поэтому мы должны были объяснить ему, кто сепаратисты и где была украинская армия. И мы должны были ему объяснить, что происходит в Славянске", - добавил он.

Гого также рассказал, что утром, когда произошел обстрел, в результате которого погиб итальянский фотограф Андреа Роккелли, Уильям предлагал другим фрилансерам-журналистам поехать с ним в Славянск. В тот день, 24 мая 2014 года, коллеги предупреждали Уильяма, что не стоит приближаться к Славянску. Журналисты знали, что на тот момент это была самая горячая точка, говорит Гого.

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"Он (Рогелон. - Ред.) сказал нам, что ему надоело в Донецке, потому что война была сосредоточена в Славянске, и поэтому он решил туда поехать. Он попросил нас поехать туда с ним, и мы сказали: "Нет, это слишком опасно". Я помню, что его последние слова ко мне были какими-то вроде "Я буду звонить вам, если мне потребуется помощь или что-то случится". А когда Уильям позвонил мне в тот день, перепуганный, со словами "они все мертвы, пожалуй, я умру", я попытался успокоить его и спросил, где он, с кем, какой они национальности, что случилось. Он был полностью в панике, я только понял, что он с русским и итальянцем. Он не говорил мне об обстреле со стороны военных или сепаратистов, он просто не знал, что произошло. Он не знал, где находится. Поэтому я позвонил в посольство, итальянское и французское посольство, и сказал им, что что-то происходит, а потом он пришел в больницу, и мы узнали, что итальянский фотограф умер", - рассказал Гого.

"Через несколько часов я увидел Уильяма на российском пропагандистском телеканале. Он был в госпитале, раненый, и говорил, что в него стреляла украинская армия", - добавил фотограф.

Напомним, 12 июля суд в итальянском городе Павия признал виновным и приговорил к 24 годам заключения бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году.

Читайте: Решение по апелляции в деле нацгвардейца Маркива может быть весной 2020-го, - адвокат

Приговор был объявлен без мотивационной части. Она будет представлена ​​позже. После ее обнародования украинская сторона планирует подавать апелляционное обжалование.

Источник: https://censor.net.ua/n3137576
 
 
 Топ комментарии
 
Спасибо , это не поможет ватному зе .
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Зеля , тебе плюнули в лицо .
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Сват (отец жены сына) Порошенко - генерал ФСБ, живет в Санкт-Петербурге. Это все, что вам надо знать перед голосованием о Петре Алексеевиче.
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Зеля , тебе плюнули в лицо .
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Якщо фотограф, який перебував в групі терористів потрапив в руки російськиї найманців, то це означає що відбулась сутичка між одними терористами та іншими терористами і в результаті ті терористи які перемогли і отримали журналіста в якості трофея, а у вбивстві намагаються звинуватити українську армію! Цей випадок показує наскільки небезпечними для життя є терористичні банди, які воюють зі всіма одночасно і не мають чіткого підпорядкування та командування. Терористи в складі яких був вбитий та свідок скорше за все відкрили вогонь по кадровим російським військовим, які і повбивали всіх терористів і захопили полоненого! Оскільки журналіст не міг сказати що відбулось і як загинули всі терористи з якими він подорожував, то це означає що спецназ використовував зброю з глушниками. Отже ніякого артилерійського обстрілу не велось, всі просто раптово померли - це стандартна ситуація при зустрічі терористів з армійським спецназом в бойовій обстановці, спецназ спочатку стріляє, а потім розбирається хто це міг бути! Отже італійського журналіста вбив російський спецназ і російська мафія купила або залякала італійського суддю щоб приховати російські військові злочини на Донбасі! Вигадали якийсь мінометний обстріл, а його просто не було!
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судей покупать не надо,
проще предложить взятку под видом от стороны обвинения
и судья от злости оправдает
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шоколадними слюнями, судячи по всьому.
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Це не привід для образи, якщо ти клоун.
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Оно об этом еще пожалеет и приползет на коленях извинятся.
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Сват (отец жены сына) Порошенко - генерал ФСБ, живет в Санкт-Петербурге. Это все, что вам надо знать перед голосованием о Петре Алексеевиче.
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Спасибо , это не поможет ватному зе .
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зачем ему помогать
он уже президент
в то время как петр алексеевич на западе страны
на коленках ползает шобы под люстрацию не попасть
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привет, кацапа. всё воняИшь... ну воняй-воняй... это уже ни на кого не способно повлиять.
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подивимось
если хряка не закроет
то згоден
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Возьмите микроскоп.
Хотя тут и без подручных средств видно.
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И да, не посадит. Посадилка не выросла. Поэтому и продвигается закон о люстрации ВСЕХ кто был во властных коридорах в период с 2014 по 2019.
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Агенту ***** - хряку-мародеру это точно не помогло 21 апреля. Пролетело как фанера над ...
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КИРПИЧЕВ ЭТО ОНА МЕНДЕЛЬ вот что вам надо знать.... пока дефективная Кирпичев шмондувошка... Його охопила паніка, він просто не знав, що сталося і де перебуває, - фотограф про ключового свідка у справі Марківа Рогелона - Цензор.НЕТ 4884
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Как говорится "Что охраняю то и имею". "Мародер" имеет производства на которых, худо-бедно чего-то производит. Что новый мародер может произвести, ну кроме конечно газов?
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люди це відчувають інтуєтивно ..тому у свині парашенки рейтинг 6%!
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Это конкретный факт. В базе жителей Санкт-Петербурга - Юлия Львовна Алиханова (девичья фамилия) прописана с родителями по адресу ул. Белградская, 44. Родитель - офицер ФСБ, предположительно полковник.
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Проблема в тому, що вибрали-то не кращого. Вибрали російськомовного, вибрали неукраїнця.
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Мы из двух зол выбрали меньшее. Ну не хряка-мародера же на второй срок выбирать!!!
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В 1 турі вибір був величений. Чому з усіх альтернатив Пєті вибрали найбільш непідходящу? Ну був ж Гриценко, був ж ветеран АТО Кошулинський, був молодий талановитий економіст Новак...
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Только что был генералом. Понизили? Кирпич, ты уж в своем родном ФСБ разберись со званиями, или Хорька попроси помочь. Или вы вольнонаемные?
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не-а. москаль це ти. бо реальну (не дикторську) українску не сприймаєш.
й помилок робиш безліч. яка помилка у цьому твоєму пості?
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Придурок.. Ой придурок.. Що таке дикторська Українська мова? Деж вас дебілів беруть? Ще раз шмат лайна.. С..си рошен
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треплюк ты бесталанный. на сегодня свободен. завтра продолжим.
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що тупа москалюка попалилася .. із гугл перекладачем ?.. боже чому якщо порохобоб - то зрузу самий тупий ? вас із бомжів набирають? єдине що вміють - це перекрутити фамілію - бо так записано у методичці ..а у самих фантазії 0 ))) дебіли ..
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из под прокси зашла крыса ольгинская?))
шобы по ай пи модераторы не забанили?)
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всегда забавно читать, когда некое существо, которое срётся от волшебного заклинания "вопросик по украинскому языку" обвиняет кого-то, что он "крыса ольгинская".
нельзя так неуважительно о предшественниках, вонючка лахтинская.
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Кирил це ти? Його охопила паніка, він просто не знав, що сталося і де перебуває, - фотограф про ключового свідка у справі Марківа Рогелона - Цензор.НЕТ 3981
... я же говорил шо тебя забанят скотиняка, а ты не верил(
а теперь под флагом с нарисованой какашкой вещаешь
как это символично
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порочная система тарификации "труда" у тебя.
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я задармо
ради Украины
не пиши мне больше кацапа
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это ты так решило лошара?)
тебе показалось
здесь водки нет
иди домой алёша))
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вже 3,96%)
а если вакарчука с притулой местами поменять и половины от этого не останется
голос мигом проглотит шакаладного песа
и шо за собака подсказала петру алексеича славика из нафталина вытащить?
реально же пролетит мимо рады)
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"інтуєтивно" ? Тобто у тебе не інтуїція, а інтуЄція?
Скільки там з тобою в одній палаті?
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Люди могут засунуть свою "интуицию" в попу ибо они каждого кто был избран ранее, был ими же, людьми, и обгажен. Зеленский на очереди.
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Бетонов кацарылый,ты не прав он родственник зели ,через ху-ла!
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Жили в Донецке и фрилансеры.
Это какое то противоречие.
Слово фри означает свободный.
А журналист получивший акредитацию при ФСБ РФ не может быть свободным.
Потом такой интересный вопрос : Спрашивали ли они разрешение у шефа на то что бы делать репортаж о позиции боевиков?

Может в этом и вся причина и ( по) следствия?
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Италия находится под конкретным влиянием паРаши. Другого решения суда и быть не могло.
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Фрилансер применительно к журналисту означает, что не является штатным сотрудником какого-либо СМИ, а добывает информацию на свой собственный страх и риск, а потом ее пытается продать заинтересованным СМИ. Аккредитация властями по месту пребывания - это совсем другая тема. Она требуется для того, чтобы зафиксировать свой статус журналиста со всеми его специфическими правами и обязанностями.
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Тут вопрос о независимости журналиста.
Акредитация при терористической организации дыныры имеет определенные особенности и там сложно говорить о независимости.
Потом снимать позиции журналистам вообще запрещено при любой акредитации.
По этому поводу был даже скандал с нашими журналистами.
Поэтому прежде всего нужно выяснить условия акредитации при дыныры и выяснить брали ли они разрешение на этот репортаж.
Если судебные органы в этом не заинтересованы этим должен заниматься адвокат.
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Поки воно у паніці бігало і спало у штани, кацапи на ходу встигли ампутувати йому ту частину мозку, яка відповідає за здоровий глузд. А натомість напхали третьосортної вати.Навіщо і куди ти їдеш фрілансер ти, якщо у тебе перед поїздкою немає жодного поняття, куди ти їдеш і що ви відбувається? І через такого дійсно дебіла страждають нормальні люди.
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Еще есть такой момент что они едут в страну где у них сложности с языком,т.е. определенный барьер.
Потому что население не знает английский ( который язык общения в европе),а они не знают русский ( украинский).
И к ним по этому случаю приставлен переводчик.
А переводчик может не правильно переводить,отсюда идет искаженная информация о том что поезд это позиция ВСУ?
По случайному совпадению переводчик россиянин.
Ну тут очень большое поле для деятельности.
Просто это ни кому не надо.
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Т.е. мотівов убійства нет, эксперімента нет, но 24 года есть. Зеленскій!! Где твоя реакція на событіе?
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оно в музей ленина переезжает, не наседайте на мальчика
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Судя по его красным трусам на купании в Одессе, Зе уже начал дерибанить экспонаты музея.
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Що має зробити він? Кажи конкретно та толково.
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Нужно соорудить инфобомбу и зарядить.
В американской прессе есть специальные платные колонки откуда можно выстрелить.
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как бывший нацгвардеец оказался в италии?
по безвизу поехал на рим посмотреть?
если бы он в кого то попал, думаю врядли он бы туда поехал
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нi
а как его в нацгвардию приняли?
не знали про его италийский паспорт
хотя это уже не важно
попахивает от этой истории нехорошо
вероятность того что гражданин италии завалит в славянске гражданина италии ...
прямо как в книгах про мафию
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Из-за какого-то полудурка,погнавшимуся за острыми ощущениями в чужой стране,защитнику этой страны впаяли 24 года. Ну что за хрень?
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политическая расправа...
Италия прогнулась в талии перед стариком х.ло!
Он был в панике, просто не знал, что произошло и где находится, - фотограф о ключевом свидетеле по делу Маркива Рогелоне - Цензор.НЕТ 4451
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вся проблема в том что "повстанцы" не имеют статуса террористов на територии Украины, ЕС это все воспринимает как внутренний конфликт. Можно было макаронников нагнуть за сотрудничество с террористами на территории Украины а так еще и виноваты будем.
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Не виходить, інакше вони б не дали строків своїм громадянам за участь у війні на боці сепарів.
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"Приговор был объявлен без мотивационной части. Она будет представлена ​​позже"
Оригинально, млять!
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Просто мало де пишуть що це був суд присяжних.
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Без этой части приговор нельзя обжаловать.
Три месяца что бы придумать почему они так решили.
Сначала приняли решение,а потом думают почему.
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думаю, пуйло подбросило им мотивации для литературного творчества
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Это только наше предположение.
Не пойманный не вор.
Но инфобомбу надо зарядить,где изложить все нестыковочки и риторически поинтересоваться их цивилизованностью.
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Это нормальная судебная практика в большинстве стран даже для суда без присяжных. Для составления в письменном виде юридически корректной мотивировочной части нужно некоторое время.
А здесь, в случае жюри присяжных тем более: присяжные выносят вердикт "виновен" или "не виновен" по имеющимся пунктам обвинения, а профессиональный судья юрист затем пишет мотивировочную часть.
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Хм, виходить що обидва свідки є французькими шпигунами розвідниками журналістами.
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падлюками вони є. ще є в мене підозра, що вони не зовсім безкорисливо все це роблять.
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"Он даже спросил нас что-то, кто плохой, кто хороший, поэтому мы должны были объяснить ему, кто сепаратисты и где была украинская армия."

Зацініть, як юродствує "журналіст".
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Ну это уже не "самый гуманный в мире" советский суд! - это уже Европейский суд правовой и цивилизованный и если патриоты его таковым не считают тогда зачем со времен майдана Петя и все остальные кормили народ этой сказкой про правовую, цивилизованную и сытую Европу в которую нужно стремиться?
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Это, блин, не водяру паренной брюквой закусывать, тут сложно разобраться Його охопила паніка, він просто не знав, що сталося і де перебуває, - фотограф про ключового свідка у справі Марківа Рогелона - Цензор.НЕТ 1292
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"Он был полностью в панике, я только понял, что он с русским и итальянцем. Он не говорил мне об обстреле со стороны военных или сепаратистов, он просто не знал, что произошло. Он не знал, где находится. ...Через несколько часов я увидел Уильяма на российском пропагандистском телеканале. Он был в госпитале, раненый, и говорил, что в него стреляла украинская армия." ©
Це все, що ви маєте знати про "свідка", якого італійцям підсунули кацапи. Його охопила паніка, він просто не знав, що сталося і де перебуває, - фотограф про ключового свідка у справі Марківа Рогелона - Цензор.НЕТ 7523
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Так если он дупля не отбивал где находится и что происходит.
Все со слов переводчиков с Лубянки.
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Чтобы хоть как-то быть объективным, надо ознакомиться с материалами дела, и услышать прения сторон обвинения и защиты. Кое-кто ознакомился и кое-что об этом поведал. Довольно таки интересно.
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"Это было прицельное нападение", - говорит мама Андреа. Она делает это заключение на основании фотографий, найденных на фотоаппарате Андреа. Андреа был убит при взрыве гранаты в тот момент, когда он фотографировал стоящий на путях поезд, захваченный украинскими военными.

«Они с Карачуна вели постоянный обстрел из минометов, у них стояли несколько пушек - мы их видели, поскольку стояли напротив, у нас было позиция в бронепоезде», - рассказал «Жора».
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОн был в панике, просто не знал, что произошло и где находится, - фотограф о ключевом свидетеле по делу Маркива Рогелоне
 
 
 
 
 
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