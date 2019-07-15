 Он был в панике, просто не знал, что произошло и где находится, - фотограф о ключевом свидетеле по делу Маркива Рогелоне

Об этом рассказал Громадскому сам фотограф, информирует Цензор.НЕТ.
Гого, как и Рогелон был одним из фрилансеров, работавших в Славянске в начале 2014 года.
"Нас было много фрилансеров, как я, как и Уильям Рогелон, которые решили приехать на Донбасс, чтобы попытаться начать отправлять наши первые фотографии, наши первые рассказы. И большинство из этих фрилансеров жили в общежитии, находившемся в Донецке. Уильям был одним из них. Я жил с ним три или четыре дня в Донецке. Он пришел жить с нами, и с самого начала мы поняли, что это был один из первых таких его опытов", - рассказал Гого.
Гого также рассказал, что Рогелон вел себя очень самоуверенно, несмотря на то, что, по его же словам, до Украины сделал только один репортаж, из Сирии.
"Он раньше был в Сирии, но он был похож на многих фрилансеров, немного потерянных, не понимал, что происходит. Он даже спросил нас что-то, кто плохой, кто хороший, поэтому мы должны были объяснить ему, кто сепаратисты и где была украинская армия. И мы должны были ему объяснить, что происходит в Славянске", - добавил он.
Гого также рассказал, что утром, когда произошел обстрел, в результате которого погиб итальянский фотограф Андреа Роккелли, Уильям предлагал другим фрилансерам-журналистам поехать с ним в Славянск. В тот день, 24 мая 2014 года, коллеги предупреждали Уильяма, что не стоит приближаться к Славянску. Журналисты знали, что на тот момент это была самая горячая точка, говорит Гого.
"Он (Рогелон. - Ред.) сказал нам, что ему надоело в Донецке, потому что война была сосредоточена в Славянске, и поэтому он решил туда поехать. Он попросил нас поехать туда с ним, и мы сказали: "Нет, это слишком опасно". Я помню, что его последние слова ко мне были какими-то вроде "Я буду звонить вам, если мне потребуется помощь или что-то случится". А когда Уильям позвонил мне в тот день, перепуганный, со словами "они все мертвы, пожалуй, я умру", я попытался успокоить его и спросил, где он, с кем, какой они национальности, что случилось. Он был полностью в панике, я только понял, что он с русским и итальянцем. Он не говорил мне об обстреле со стороны военных или сепаратистов, он просто не знал, что произошло. Он не знал, где находится. Поэтому я позвонил в посольство, итальянское и французское посольство, и сказал им, что что-то происходит, а потом он пришел в больницу, и мы узнали, что итальянский фотограф умер", - рассказал Гого.
"Через несколько часов я увидел Уильяма на российском пропагандистском телеканале. Он был в госпитале, раненый, и говорил, что в него стреляла украинская армия", - добавил фотограф.
Напомним, 12 июля суд в итальянском городе Павия признал виновным и приговорил к 24 годам заключения бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году.
Приговор был объявлен без мотивационной части. Она будет представлена позже. После ее обнародования украинская сторона планирует подавать апелляционное обжалование.
проще предложить взятку под видом от стороны обвинения
и судья от злости оправдает
он уже президент
в то время как петр алексеевич на западе страны
на коленках ползает шобы под люстрацию не попасть
если хряка не закроет
то згоден
Хотя тут и без подручных средств видно.
й помилок робиш безліч. яка помилка у цьому твоєму пості?
шобы по ай пи модераторы не забанили?)
нельзя так неуважительно о предшественниках, вонючка лахтинская.
... я же говорил шо тебя забанят скотиняка, а ты не верил(
а теперь под флагом с нарисованой какашкой вещаешь
как это символично
ради Украины
не пиши мне больше кацапа
тебе показалось
здесь водки нет
иди домой алёша))
а если вакарчука с притулой местами поменять и половины от этого не останется
голос мигом проглотит шакаладного песа
и шо за собака подсказала петру алексеича славика из нафталина вытащить?
реально же пролетит мимо рады)
Скільки там з тобою в одній палаті?
Это какое то противоречие.
Слово фри означает свободный.
А журналист получивший акредитацию при ФСБ РФ не может быть свободным.
Потом такой интересный вопрос : Спрашивали ли они разрешение у шефа на то что бы делать репортаж о позиции боевиков?
Может в этом и вся причина и ( по) следствия?
Акредитация при терористической организации дыныры имеет определенные особенности и там сложно говорить о независимости.
Потом снимать позиции журналистам вообще запрещено при любой акредитации.
По этому поводу был даже скандал с нашими журналистами.
Поэтому прежде всего нужно выяснить условия акредитации при дыныры и выяснить брали ли они разрешение на этот репортаж.
Если судебные органы в этом не заинтересованы этим должен заниматься адвокат.
Потому что население не знает английский ( который язык общения в европе),а они не знают русский ( украинский).
И к ним по этому случаю приставлен переводчик.
А переводчик может не правильно переводить,отсюда идет искаженная информация о том что поезд это позиция ВСУ?
По случайному совпадению переводчик россиянин.
Ну тут очень большое поле для деятельности.
Просто это ни кому не надо.
В американской прессе есть специальные платные колонки откуда можно выстрелить.
по безвизу поехал на рим посмотреть?
если бы он в кого то попал, думаю врядли он бы туда поехал
честно что ле?
Хоростків, Гусятинський район, Тернопільська область, Українська РСР, СРСРГромадянство Україна, ІталіяНаціональність українець
а как его в нацгвардию приняли?
не знали про его италийский паспорт
хотя это уже не важно
попахивает от этой истории нехорошо
вероятность того что гражданин италии завалит в славянске гражданина италии ...
прямо как в книгах про мафию
Италия прогнулась в талии перед стариком х.ло!
Оригинально, млять!
Три месяца что бы придумать почему они так решили.
Сначала приняли решение,а потом думают почему.
Не пойманный не вор.
Но инфобомбу надо зарядить,где изложить все нестыковочки и риторически поинтересоваться их цивилизованностью.
А здесь, в случае жюри присяжных тем более: присяжные выносят вердикт "виновен" или "не виновен" по имеющимся пунктам обвинения, а профессиональный судья юрист затем пишет мотивировочную часть.
шпигунами розвідникамижурналістами.
Зацініть, як юродствує "журналіст".
Це все, що ви маєте знати про "свідка", якого італійцям підсунули кацапи.
Все со слов переводчиков с Лубянки.
«Они с Карачуна вели постоянный обстрел из минометов, у них стояли несколько пушек - мы их видели, поскольку стояли напротив, у нас было позиция в бронепоезде», - рассказал «Жора».