 Соратника Януковича Иванющенко (Юру Енакиевского) вернули в розыск

Об этом свидетельствуют данные поисковых учетов Министерства внутренних дел. Также это подтвердил в комментарии Цензор.НЕТ спикер "Нацполиции" Ярослав Тракало.
"Мы получили соответствующее письмо от Генеральной прокуратуры и копии постановления об отмене постановления прокуратуры Одесской области о закрытии уголовного производства", - рассказал Тракало.
На сайте МВД датой исчезновения Иванющенко указано 15 декабря 2014 года.
Среди статей, инкриминируемых экс-депутату, указано присвоение имущества в особо крупных размерах или организованной группой, вымогательство чужого имущества, соединенное с насилием или такое, что нанесло ущерб в крупных размерах.
В реестре также указано, что Иванющенко подозревают по ч. 3 чт. 358 - использование заведомо поддельного документа.
Розыск другого фигуранта дела о "рейдерстве" Одесского рынка "7 километр" Сергея Аврамова осуществлялся оперативным подразделением полиции Одесской области.
"Материалы пока направлены к оперативному подразделения полиции Одесской области для восстановления его в розыске", - отметил Ярослав Тракало.
Как сообщалось, Юрий Иванющенко, известный как "Юра Енакиевский", бежал с Украины после Революции достоинства. Иванющенко подозревали в завладении средствами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерстве известного одесского рынка "7 километр".
В начале 2017 года суды закрыли дело в отношении Иванющенко. Верховный суд заявил, что в этом виновата Генпрокуратура.
Тогда генпрокурор Юрий Луценко говорил, что речь идет о закрытии всех дел против экс-депутата. О новых производствах либо подозрениях работники правоохранительных органов после этого не сообщали.
В начале июня 2019 года стало известно, что Одесская прокуратура снова закрыла дело против Иванющенко "в связи с установлением отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения".
2 июля сообщалось, что информация о розыске Иванющенко исчезла из базы Министерства внутренних дел.
5 июля ГПУ отменила закрытие дела Иванющенко и направила в Нацполицию письмо о возобновлении его розыска.
было же видео на канале - поискать
- претензий по бронежилетам прошлых лет выпуска - нет;
- весь сыр-бор из-за партии, которая начала поступать на склады с апреля;
- экспертизу по этой партии - НЕ ПРОВОДИЛИ ЕЩЕ;
- были некие «следственные действия» по тестированию, которые делал непонятно кто и непонятно где.
Отсюда, ЕГО МАТЬ, вопрос: а на каком основании он на всю страну заявил 26 июня о том, что 3 из 5 бронежилетов бракованные и нанесен ущерб на 100 миллионов гривен?! Ю.Бирюков
это все, что надо знать об оппозиции
Хотя к Медведеву. Но это не сильно большая разница. ))))
бракованные запчасти к бронетехнике
даже бракованные катера
НЕ ВЕРЮ.