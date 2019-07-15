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 Политика Украины, Общество
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Все про:ГПУ (9211) Нацполиция (9691) розыск (629) Янукович (30519) Юра Енакиевский (353) Тракало (34)

 Соратника Януковича Иванющенко (Юру Енакиевского) вернули в розыск

В базу разыскиваемых лиц вернули бывшего соратника Виктора Януковича, экс-депутата от "Партии регионов" Юрия Иванющенко (Юра Енакиевский).

Об этом свидетельствуют данные поисковых учетов Министерства внутренних дел. Также это подтвердил в комментарии Цензор.НЕТ спикер "Нацполиции" Ярослав Тракало.

"Мы получили соответствующее письмо от Генеральной прокуратуры и копии постановления об отмене постановления прокуратуры Одесской области о закрытии уголовного производства", - рассказал Тракало.

На сайте МВД датой исчезновения Иванющенко указано 15 декабря 2014 года.

Среди статей, инкриминируемых экс-депутату, указано присвоение имущества в особо крупных размерах или организованной группой, вымогательство чужого имущества, соединенное с насилием или такое, что нанесло ущерб в крупных размерах.

В реестре также указано, что Иванющенко подозревают по ч. 3 чт. 358 - использование заведомо поддельного документа.

Розыск другого фигуранта дела о "рейдерстве" Одесского рынка "7 километр" Сергея Аврамова осуществлялся оперативным подразделением полиции Одесской области.

"Материалы пока направлены к оперативному подразделения полиции Одесской области для восстановления его в розыске", - отметил Ярослав Тракало.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швейцария не сняла арест с 72 млн франков и бизнес-центра Иванющенко (Юры Енакиевского). Они все еще могут быть конфискованы

Как сообщалось, Юрий Иванющенко, известный как "Юра Енакиевский", бежал с Украины после Революции достоинства. Иванющенко подозревали в завладении средствами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерстве известного одесского рынка "7 километр".

В начале 2017 года суды закрыли дело в отношении Иванющенко. Верховный суд заявил, что в этом виновата Генпрокуратура.

Тогда генпрокурор Юрий Луценко говорил, что речь идет о закрытии всех дел против экс-депутата. О новых производствах либо подозрениях работники правоохранительных органов после этого не сообщали.

В начале июня 2019 года стало известно, что Одесская прокуратура снова закрыла дело против Иванющенко "в связи с установлением отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения".

2 июля сообщалось, что информация о розыске Иванющенко исчезла из базы Министерства внутренних дел.

5 июля ГПУ отменила закрытие дела Иванющенко и направила в Нацполицию письмо о возобновлении его розыска.

Источник: https://censor.net.ua/n3137574
 
 
 Топ комментарии
 
Рабинович, Бойко и Ко летают на самолете из Киева прямо на коврик Путину
это все, что надо знать об оппозиции
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то сняли, то поставили на учет, --деЦкая комната милиции
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Итак. Только что Труба (глава ДБР) на камеру заявил следующие вещи:
- претензий по бронежилетам прошлых лет выпуска - нет;
- весь сыр-бор из-за партии, которая начала поступать на склады с апреля;
- экспертизу по этой партии - НЕ ПРОВОДИЛИ ЕЩЕ;
- были некие «следственные действия» по тестированию, которые делал непонятно кто и непонятно где.
Отсюда, ЕГО МАТЬ, вопрос: а на каком основании он на всю страну заявил 26 июня о том, что 3 из 5 бронежилетов бракованные и нанесен ущерб на 100 миллионов гривен?! Ю.Бирюков
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5000 евро за то, чтобы докзать пророссийскость одного блоггера?
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говорит мол украинский

было же видео на канале - поискать
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Тоді контрольний в голову - на слові "паляниця" гине 90% кацапів.
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Невже генпрокуратура вчиться працювати?
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если . бы умели работать, то были бы реальные дела, а не отсутствие состава преступления
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Для чего этого урода искать ? Чтобы найти , кормить и выпустить как надю ?
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то сняли, то поставили на учет, --деЦкая комната милиции
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порошенковского кентюху повяжут намедни.При шоколадном такого не было. Соратника Януковича Иванющенко (Юру Енакиевского) вернули в розыск - Цензор.НЕТ 9334
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Эх, мля... А у пэдротив все уже так хорошо складывалось.
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Надо же при ПОРОХУ закрывают, а этот открывает. НЕ ЛАДЫ.
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при луценко открыли же. Или он уже "всё"? Позеленел?
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Конечно ПОЗЕЛЕНЕЛ, надобно по карманам пошастать.
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Мабуть ЗЄко-манду на бабки кинув, або розшукують його для того щоб дати якусь посаду у владі.
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- снятие с розыска продлевать будете?
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Після виборів новиє ліца самі це зроблять.
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Итак. Только что Труба (глава ДБР) на камеру заявил следующие вещи:
- претензий по бронежилетам прошлых лет выпуска - нет;
- весь сыр-бор из-за партии, которая начала поступать на склады с апреля;
- экспертизу по этой партии - НЕ ПРОВОДИЛИ ЕЩЕ;
- были некие «следственные действия» по тестированию, которые делал непонятно кто и непонятно где.
Отсюда, ЕГО МАТЬ, вопрос: а на каком основании он на всю страну заявил 26 июня о том, что 3 из 5 бронежилетов бракованные и нанесен ущерб на 100 миллионов гривен?! Ю.Бирюков
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Сват (отец жены сына) Порошенко - генерал ФСБ, живет в Санкт-Петербурге. Это все, что вам надо знать перед голосованием о Петре Алексеевиче.
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Рабинович, Бойко и Ко летают на самолете из Киева прямо на коврик Путину
это все, что надо знать об оппозиции
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Соратника Януковича Іванющенка (Юру Єнакієвського) повернули в розшук - Цензор.НЕТ 3908

Хотя к Медведеву. Но это не сильно большая разница. ))))
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А причем здесь голосование за Порошенко? Только потому, что эту инфу написал Бирюков? Фу! Готовимся жить дальше по Д.Оруэллу : "Ненависть продолжалась как ни в чем не бывало - только предмет стал другим." "1984"
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там еще скорые были бракованные
бракованные запчасти к бронетехнике
даже бракованные катера
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Всё бракованное - это излишки, их нужно продать и у нас есть специалисты для решения таких проблем.
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Наташа, прошлая власть все по закону и САМАЯ ЧИСТАЯ. До бабок и не дотрагивались. Да у них и на уме не было брак гнать и за это получать. ОНИ же СВЯТЫЕ. Как можно. Это все делали НЕКИЕ, НЕ ПОНЯТНО ГДЕ и КТО. По нашей жизни видать.
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Вижу, сидит ночью Турчинов и Порошенко и шлепают бракованные бронежилеты, а Марина Порошенко деньги считает и по кучкам раскладывает.
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зєдебілка...до лікаря бігом...бо по ночам вже "бєлка" ввижається..
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дорогой товарищ, это был сарказм на предыдущий пост
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очевидно , не все банкноты , переданные в чемодане на развитие семьи Луценко , оказались оригинальными , на фальшивки бабу 3го тысячилетия не прокормишь
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Бєня дозволив...та таке...на хріна йому ще один "нахлєбнік", якщо й без нього Україну поділити можна...решті олігархів та самому Бєні більше дістанеться...
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На мокрушника ничего накопать не могут, Югик проФФесионал.
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Соратника Януковича Иванющенко (Юру Енакиевского) вернули в розыск

НЕ ВЕРЮ.
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лучше бы его нашли, а потом обьявили Соратника Януковича Іванющенка (Юру Єнакієвського) повернули в розшук - Цензор.НЕТ 4128
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лучше бы его нашли, а потом обьявили Соратника Януковича Іванющенка (Юру Єнакієвського) повернули в розшук - Цензор.НЕТ 8371
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Ну кого ж ще ловить,як не тех,кого нема в Украине Соратника Януковича Іванющенка (Юру Єнакієвського) повернули в розшук - Цензор.НЕТ 6070
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоратника Януковича Иванющенко (Юру Енакиевского) вернули в розыск
 
 
 
 
 
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