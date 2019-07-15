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 Политика Украины
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 РФ в любой момент может начать наступление, использовав против Украины группировку свыше 200 тыс. человек, - Турчинов

На временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей находятся порядка 37 000 человек в составе двух корпусов, подчиненных 8-й армии РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей их порядка 37 тысяч в составе двух корпусов, подчиненных 8-й армии РФ. 33 тысячи в Крыму. Мощнейшая группировка российских войск размещена вдоль нашей границы и также готова к использованию. С Востока нам угрожает 8-я армия, в резерве которой находится 49-я и 58-я армии Южного военного округа, с Севера нависает - 20-я и 1-я танковая армии Западного округа", - сообщил он.

Турчинов отметил, что к этому потенциалу надо добавить еще две армии воздушно-космических сил, которые готовы обеспечивать наступление с воздуха и размещенные вдоль нашей границы 6 ракетных бригад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия постепенно увеличивает группировку войск на границе с Украиной, - замкомандующего штабом ООС Бондарь

"В результате, против нас без дополнительных резервов в любой момент может быть использована группировка войск, численность которой значительно превышает 200 тысяч. Им даже разворачиваться не нужно. Достаточно суток, чтобы начать наступательную операцию. Это колоссальная угроза и проблема", - резюмировал экс-секретарь СНБО.

Полностью с интервью можно ознакомиться по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3137567
 
 
 Топ комментарии
 
Молодец пастор, не пасует, зрит в корень, но увы ЗЕмбированые не узрят.
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в стране 73% Зебилов, которые никогда не были в АТО/ООС, но жутко устали от войны и готовы стать раком под кацапов.. Но самое страшное, что по своему малодушию, они готовы передать(переложить на плечи) нерешенную проблему суверенитета Украины на плечи своих детей (типа пусть следующее поколение решает)..
Напомню этим Зебилам, что хороший процент предателей из Крымской "Альфы" СБУ,(+Донецкой и Луганской СБУ), из спецназа ВДВ расположенных в Крыму, из спецназа МВД и Внутренних войск, которые перешли на сторону Рашки, были посланы в Сирию и там сдохли как черви на солнце.. .Предателей никто не любит!!!!!!!!!!!
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Это потому, что Зе промасковский.
Вот при пэте нет, он же враг хуйла.
Да, пэидиоты?
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Ви, добродію, на ставці чи, даруйте, корисний ідіот, що безплатно писюкає бздури?
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Ну пастор и загнул,,як и барыга...
Меньше бы воровали. И поднимали боевой дух украинцев
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Теперь очередь Зеленского поднимать боевой дух украинцев. И Апаршина. РФ будь-якої миті може розпочати наступ, використавши проти України угруповання понад 200 тис. осіб, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4998 РФ будь-якої миті може розпочати наступ, використавши проти України угруповання понад 200 тис. осіб, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4998 РФ будь-якої миті може розпочати наступ, використавши проти України угруповання понад 200 тис. осіб, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4998
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Після звернення зазєлєобраного про "надання допомоги для захисту конституційного ладу ", танки путєна з Білорусі будуть давити в Києві "націків" через чотири години . Армію до того часу бєня зведе до мінімуму .
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а що московію не влаштовує новий президент?!)не називає їх таргавельним партньорами?!
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ПреЗЕдент їх влаштовує. Їх не влаштовує Україна та українці.
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їх це все їх існування не влаштовує - перетопчуться
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РФ в любой момент может начать наступление, использовав против Украины группировку свыше 200 тыс. человек, - Турчинов

где рокеты ольхи дебил церковный?? чем занимался 5 лет??

шашлыки жарил на учениях.

с фотками в инстаграмме.
а еще деребанил бабло с гладковским и мальдивским - на 3-х.
5 лет.
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вот и лодку не надо раскачивать - выходить сейчас с протестами - это играть на стороне Путина
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Якщо тобі так хочеться скоштувати чеченського прутня- то сиди і чекай. Майдан буде.
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раньше бы сказали просто: не раскачивай лодку, сегодня - не пробей дно!
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Пастир, не бійся. У на 73% населення готові відразу покласти життя за власну батьківщину.
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Нічого приємного немає, але 200 тис. для України замало.
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Так а шо ж вьі пять лет складьі взрьівали чтобьі скрьіть хищения и оборонньій бюджет разворовьівали, если в любой момент может напасть? И вам еще парада не хватает для полного счастья, упьіри?
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Да какое там "наступление"? Они к Медведчуку пойдут, "пагаварить".
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Армия России на много сильнее армии Украины.. Но если россияне начнут полномасштабное вторжение в Украину то если учесть все нюансы они потерпят поражение со 100 процентной вероятностью - это чистое самоубийство. Интервенции РФ можно ждать только в условиях третьего майдана в Украине и ее погружения в хаос.
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;Рассія нє нарушаєт граніци- ана іх пєредвігаєт;
В.А. Зєлєнскій.
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Не сси Кровавий Пастор. За Зебіла проголосувало 12 млн. - 6 млн. з них чол. роду. З цих зебілів чоловічого роду (відкинувши пенсіонерів) мінімум 3 млн. призовного возрасту. Ці 3 млн. зебілів-призовників так "обнимут и расцелуют" тих 200 тис. кацапів, що ті будуть тікати аж за Урал, аби лиш не заразитись. "В каждой шутке есть доля шутки" - на жаль.
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Тем, кто не видит разницы между украинской армией 2014 и армией 2019 - уже ничто не поможет. Увы.
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Это верно, пять складов на воздух....но Петя не унывает, и тянет липкие рученки за власть подержаться...
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Разница, безусловно есть. По штатовским рейтингам армий, Украина сейчас на 29 месте. Вот только запамятовал, на каком месте она была в 2014 г. То ли на 22-м, то ли на 21-м.
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Украина выстоит. Вопрос в другом. Какие действия предпримет главнокомандующий ВСУ? Командовать парадом он уже отказался. Акт капитуляции его команда уже подготовила? И куда он валить будет? В Расею, Израиль или сразу в пекло?
РФ будь-якої миті може розпочати наступ, використавши проти України угруповання понад 200 тис. осіб, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2903
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Шо, опять!
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Пять лет одно и то же , что Порох, что эта куриная жопка , кукарекают ту же песню , внешняя угроза это , конечно придуманно еще 300 лет назад, но народ же не глупый вестись на эту дичь.
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когда тебе якут заедет прикладом по тупому ипалу ты сразу все поймешь, покрайней мере на даунбасе сразу поняли, но позно.
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Кстати,это существо и есть тот самый якут...
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Такие заявления отпугивают инвесторов и вредят финансовой системе Украины. Если ему чтото такое важное известно то он должен был обратится в СБУ, а теперь вот СБУ должна вызывать Турчинова на допрос.
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Мне так нравятся веселые коментарии зеботов:чему радуетесь,клоуны?Вам на пальцах показывают что на наших границах развернута 200 тыс группировка противника.Или вы думаете,что миллиарды доллоров путлер просто так на ветер выкидывает?Да,это можит быть просто угроза.А УГРОЗА всегда сташнее ее применения(старое правило шахмат).Невозможно проводить наступательнве операции на донбассе,как пример.
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***** нужна сдача без единого Выстрела,потому и Пастор Каркает..?
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Турчинов бьіл куратором программьі "Ракетньій щит Украиньі" , но не обеспечил даже финансирование работ по созданию ракетного оружия сдерживания. А єто самая лучшая гарантия безопасности - возможность нанесения ответного удара по центрам противника, в т.ч. и Москве.
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Турчинов привык людей разводить в церкви на пожертвования и десятины, так теперь страну разводит )))))))))
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Тобишь Турчинов врет и группировки нет?
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Лахта ************ ,думаешь,что поставили тебе в ник ЮЭЙ и тебе сразу куча доверия от украинцев? Ты очень ошибаешься,негодяй...
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Старая песня пеценой банды, но вот что я вам скажу
https://www.youtube.com/watch?v=tXKqP5qQEKM
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Россия может конечно начать наступление, так как неоднократно нападала на Украину.
Но главная проблема не в этом. Во все времена если Украина еще как-то оборонялась, то с информационной защитой у нее всегда были большие проблемы и благодаря этому фактору россия всегда добивалась того, чего хотела.
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Вот, на новость сразу кинули просто кацапню. Они уже и не шифруются под каких-то там «зелеботов». Как ещё объяснить подобную реакцию на то, что у «ихних» границ стоит целая группировка врага, готовая к атаке?!
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Штатный нагнетатель - Пастор, вхолостую проработал все 5 лет и дальше продолжает нагнетать. А что значит - "может напасть"? У нас разве и так нет войны с Рашкой? Или этот сказочник и сам не верит?
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В твоём посте, русский, нет никакого смысла-ты сам себе противоречишь.
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Боятся пацаки Украину.Нагнали войск по периметру.Бо Украина сама в состоянии,двинуть в якусь москальскую губернию при желании
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РФ будь-якої миті може розпочати наступ, використавши проти України угруповання понад 200 тис. осіб, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3745
Показові вирази обличь генералів на "верховного" недокурка. Особливо погляд авіаційного генерала багато говорить...
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Чомусь пацаки уверены,що война не затронет территорию Рашки.Звiткiля така самовпевненнiсть?Местые губернаторы РФ,накаченные криминальным баблом и имеющие свои частные армии криминальных питбулей,сами будут рвать друг дружку по всей Рашке.А Украина,пока они будут рвать друг дружку,спокойно займёт москву.Як вариант РФ будь-якої миті може розпочати наступ, використавши проти України угруповання понад 200 тис. осіб, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5597
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Когда этого дебила уже посадят - с 2014 года все срет - ни как не высрется. Крым сдал, потом сдал Донецк и Луганск. И как с гуся вода😡.
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А вначале хоть чуток,а уважали Пастора,мож и Петю-это несмотря на сдачу Крыма??
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Наверное поетому Парашенко не поставил в армию ниодного нового танка, а вооружает мусоров бронемашинами, вертолетами и даже уже хочет заказать самолеты?
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Выглядит более адекватным, чем все эти "новые лица".
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Турч, расскажи лучше как они перелезут через Сенькину стену? А еще расскажи что делает росийское посольство в Киеве, как и почему не введен визовый режим и не прекращена торговля и сотрудничество с врагом.
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Голосуй за Порошенко, а то Путин нападе! РФ будь-якої миті може розпочати наступ, використавши проти України угруповання понад 200 тис. осіб, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7303
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Партизанскую войну никто не отменял,они загрузли в маленькой Ичкерии,у нас здохни все
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРФ в любой момент может начать наступление, использовав против Украины группировку свыше 200 тыс. человек, - Турчинов
 
 
 
 
 
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