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 Политика Украины
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 Москалькова обсудит вопрос допуска к удерживаемым в РФ украинцам независимых врачей для обследования, - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и российский омбудсмен Татьяна Москалькова договорились о рассмотрении Россией возможности предоставления доступа независимых врачей к удерживаемым в РФ под арестом или в заключении украинским гражданам с целью оказания им медицинской помощи.

"Мы договорились о том, что госпожа Москалькова обсудит вопрос возможности предоставления независимых врачей для того чтобы обследовать наших граждан", - сказала Денисова после встречи с Москальковой в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Украинский омбудсмен отметила, что они с российской коллегой обсудили ситуацию со здоровьем удерживаемых в местах ограничения или лишения свободы в России граждан Украины Эдема Бекирова, Павла Гриба, Владимира Балуха, Евгения Панова, Владимира Дудки и Станислава Клыха.

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"Есть разные мнения относительно необходимости оперативного хирургического вмешательства", - сказала Денисова.

"Касательно наших моряков, которые находятся в (московском СИЗО. - Ред.) "Лефортово", Сороки, Эйдера и Артеменко, которые нуждаются в дополнительной медицинской поддержке. Она им будет обеспечена", - сообщила украинский омбудсмен.

Кроме того, она сообщила, что за состоянием здоровья украинца Юрия Будзыло будет осуществляться контроль, поскольку у него сахарный диабет.

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В свою очередь российский омбудсмен отметила, что речь идет о возможности приглашения независимых врачей в случае расхождения позиций медиков или оспаривания родственниками заключения врачей.

Источник: https://censor.net.ua/n3137565
 
 
 Топ комментарии
 
....москалькі не має віри, по перше мЄнт, по друге москальский мЄнт, і по третє путлєровський мЄнт!!! нічого вона не зробить як і до того часу, приїхала скорше за все щось пропонувати новій владі від путлєра!!!
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это бесполезно. эта кацапка ничего не решает! так... поговорили и разошлись.
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Смотри , что будет с Украиной : https://www.youtube.com/watch?v=l8ja3POx5MI&feature=share
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У Порошенко сват генерал ФСБ и проживает в Санкт-Петербурге. Это все, что вы должны знать про Петра Алексеевича - "патриота Украины".
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и что дальше? Арестовать сучку каршенную и менять на наших пленных
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Зебили , мои ва поздравления: https://www.youtube.com/watch?v=l8ja3POx5MI&feature=share
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вангую, что реальная причина не эта. будут кого-то менять на вышинского.
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....москалькі не має віри, по перше мЄнт, по друге москальский мЄнт, і по третє путлєровський мЄнт!!! нічого вона не зробить як і до того часу, приїхала скорше за все щось пропонувати новій владі від путлєра!!!
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Москалькова обсудит вопрос допуска к удерживаемым в РФ украинцам независимых врачей для обследования, - Денисова - Цензор.НЕТ 1849
Оно ее послало. Гигант, где-то даже батыр.
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Москалькова клоун.
Все знают, что она клоун, и она сама это знает.

Интересно, как спится человеку, который знает, что все считают его клоуном. Самое интересное, за дело.

Равнозначно - ты элитная проститутка. Сосешь регулярно член, например, Медведеву. Тебя привозят, ты сосешь, тебя увозят. Все знают, чем ты занимаешься, но никто не смеет тебе что-то не так сказать, потому что сосет она Медведеву. Назвал ее соской..... где гарантия, что тебе потом руки-ноги в сизо не переломают?

Вот интересно, Москалькова себя тоже такой элитной шлюхой мнит или все годаздо прозаичнее?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМоскалькова обсудит вопрос допуска к удерживаемым в РФ украинцам независимых врачей для обследования, - Денисова
 
 
 
 
 
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