 Москалькова обсудит вопрос допуска к удерживаемым в РФ украинцам независимых врачей для обследования, - Денисова

"Мы договорились о том, что госпожа Москалькова обсудит вопрос возможности предоставления независимых врачей для того чтобы обследовать наших граждан", - сказала Денисова после встречи с Москальковой в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Украинский омбудсмен отметила, что они с российской коллегой обсудили ситуацию со здоровьем удерживаемых в местах ограничения или лишения свободы в России граждан Украины Эдема Бекирова, Павла Гриба, Владимира Балуха, Евгения Панова, Владимира Дудки и Станислава Клыха.
"Есть разные мнения относительно необходимости оперативного хирургического вмешательства", - сказала Денисова.
"Касательно наших моряков, которые находятся в (московском СИЗО. - Ред.) "Лефортово", Сороки, Эйдера и Артеменко, которые нуждаются в дополнительной медицинской поддержке. Она им будет обеспечена", - сообщила украинский омбудсмен.
Кроме того, она сообщила, что за состоянием здоровья украинца Юрия Будзыло будет осуществляться контроль, поскольку у него сахарный диабет.
В свою очередь российский омбудсмен отметила, что речь идет о возможности приглашения независимых врачей в случае расхождения позиций медиков или оспаривания родственниками заключения врачей.
Оно ее послало. Гигант, где-то даже батыр.
Все знают, что она клоун, и она сама это знает.
Интересно, как спится человеку, который знает, что все считают его клоуном. Самое интересное, за дело.
Равнозначно - ты элитная проститутка. Сосешь регулярно член, например, Медведеву. Тебя привозят, ты сосешь, тебя увозят. Все знают, чем ты занимаешься, но никто не смеет тебе что-то не так сказать, потому что сосет она Медведеву. Назвал ее соской..... где гарантия, что тебе потом руки-ноги в сизо не переломают?
Вот интересно, Москалькова себя тоже такой элитной шлюхой мнит или все годаздо прозаичнее?