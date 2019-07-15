Об этом на своей странице в Facebook сообщает МВД Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Вниманию родителей! Зафиксирована новая опасная игра "Исчезнуть на 24 часа", которая нацелена на детей. Опасная игра "Исчезнуть на 24 часа" - аналог игры "Синий кит", начинает набирать обороты на территории стран Европейского Союза", - говорится в сообщении.
Суть игры - ребенок должен исчезнуть на 24 часа, чтобы родители и друзья не могли его найти.
В случае исчезновения ребенка МВД просит сразу же звонить в полицию.
Наслідки - реванш хряка-мародера, та його бариг-корупціонерів, повна зупинка боротьби з корупцією, бідність, зубожіння, повна залежність від хазяїна хряка - *****.
Не грайте в цю гру, не голосуйте за ЕС.
или ты этим наслаждаешься ?
Можно узнать вишневый секрет
Если долго смотреть на рыбу
Можно узнать рыбий секрет
Если долго смотреть на небо
Можно узнать небесный секрет
Если долго смотреть телевизор
Можно стать зебилом. (С)
Дегенераты, прежде чем шутить на такую тему, всовывая не к месту зеленуху с порохом, башкой подумайте.