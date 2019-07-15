 МВД предупредило о новой опасной игре "Исчезнуть на 24 часа", которая является аналогом "Синего кита"

Об этом на своей странице в Facebook сообщает МВД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Вниманию родителей! Зафиксирована новая опасная игра "Исчезнуть на 24 часа", которая нацелена на детей. Опасная игра "Исчезнуть на 24 часа" - аналог игры "Синий кит", начинает набирать обороты на территории стран Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Суть игры - ребенок должен исчезнуть на 24 часа, чтобы родители и друзья не могли его найти.

В случае исчезновения ребенка МВД просит сразу же звонить в полицию.

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