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 МВД предупредило о новой опасной игре "Исчезнуть на 24 часа", которая является аналогом "Синего кита"

Зафиксирована новая опасная игра "Исчезнуть на 24 часа", которая нацелена на детей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает МВД Украины, информирует Цензор.НЕТ

"Вниманию родителей! Зафиксирована новая опасная игра "Исчезнуть на 24 часа", которая нацелена на детей. Опасная игра "Исчезнуть на 24 часа" - аналог игры "Синий кит", начинает набирать обороты на территории стран Европейского Союза", - говорится в сообщении. 

Суть игры - ребенок должен исчезнуть на 24 часа, чтобы родители и друзья не могли его найти.

В случае исчезновения ребенка МВД просит сразу же звонить в полицию.

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МВД предупредило о новой опасной игре Исчезнуть на 24 часа, которая является аналогом Синего кита 01

Источник: https://censor.net.ua/n3137560
 
 
 Топ комментарии
 
На монитор вашему чаду приклейте бумажку: если ты исчезнешь на 24 часа, твой компьютер исчезнет на 24 месяца. МВД предупредило о новой опасной игре "Пропасть на 24 часа", которая является аналогом "Синего кита" - Цензор.НЕТ 7909
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Є небезпена гра. Русский язык та русский мир!
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у тебя анус от постоянного срания кирпичами не болит ?

или ты этим наслаждаешься ?
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Є небезпена гра. Русский язык та русский мир!
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За сценарием этой игры Украине капец!
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надо, что бы мародерствующая соя сыграла в нее после 21 числа.
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зедрочерам вечно соя какая то мерещится - видно зеленое дерьмо не отпускает )
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Выучивши русський язИк ребенок может умереть навсегда. Так что игра еще нормальная по сравнению с этим!
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А что это за предупреждение? Где оно публикуется кроме Цензора и на каких социальных рекламах показывается?По - моему нужно заблокировать эту игру в Украине, а одно предупреждение не поможет, сейчас мало кто читает эти предупреждения.
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Да и насчет зомбирующей игры Синий кит - она до сих пор существует и доводит детей до самоубийств. Помню были найдены люди в Украине, которые этим занимаются, но их почему -то не посадили и они продолжают свои сатанинские игры с убийствами. Это я все о нашем законодательстве и законодателях - депутатах,особо гуманных к убийцам.
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Також є смертельна гра - голосуй за ПЕС.
Наслідки - реванш хряка-мародера, та його бариг-корупціонерів, повна зупинка боротьби з корупцією, бідність, зубожіння, повна залежність від хазяїна хряка - *****.
Не грайте в цю гру, не голосуйте за ЕС.
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у тебя анус от постоянного срания кирпичами не болит ?

или ты этим наслаждаешься ?
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На монитор вашему чаду приклейте бумажку: если ты исчезнешь на 24 часа, твой компьютер исчезнет на 24 месяца. МВД предупредило о новой опасной игре "Пропасть на 24 часа", которая является аналогом "Синего кита" - Цензор.НЕТ 7909
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Чем больше таких игр, тем меньше зебилов. Полезные игры. Естественный отбор.
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Якщо регулярно дивитися телевізор, то наслідки будуть набагато гіршими аніж від цих ігор.
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Если долго смотреть на вишню
Можно узнать вишневый секрет
Если долго смотреть на рыбу
Можно узнать рыбий секрет
Если долго смотреть на небо
Можно узнать небесный секрет
Если долго смотреть телевизор
Можно стать зебилом. (С) МВС попередило про нову небезпечну гру "Зникнути на 24 години", яка є аналогом "Синього кита" - Цензор.НЕТ 6274
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фигня какая то, если в башне пое*ень то шо ***** шо не *****.
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кидай пороху ему после 21 пригодится.
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Я смотрю дегенераты пытаются даже на такой теме блеснуть скудоумием, пукая про Зе и Пороха. для дебилов: данные "игры" связаны с шантажом выбранной жертвы. Жертва выбирается из нескольких простых принципов - наличие родителей в контактах соцсети, желательно чтоб еще присутствовали учителя; возраст подбирается в основном переходный (на подростковом максимализме и желании решать самостоятельно играть очень легко). дальше манипуляции очень просты - у жертвы любыми способами узнаются реальные контакты родственников (телефоны, адреса, места работы, отдыха и тд). Происходит втирание "в доверие" - через фейковый аккаунт просят совершить какую либо глупость - заглотнуть колеса, покурить, резануть руку (с эмо вообще на ура проходило). после предлагают сыграть в "игру". отказ влечет за собой подростковый страх быть разоблаченным. Жертве показывают где в данный момент находится близкий ему человек, вплоть до фотографий с уличных камер (Привет счастье геолокации!) Подводя жертву к самойбийству, доходит до наружних съемок с телефонов в близком контакте с родственником. В синем Ките жертву на последних заданиях ставили перед выбором - либо ты совершаешь определенные действия, либо близкий человек будет убит.
Дегенераты, прежде чем шутить на такую тему, всовывая не к месту зеленуху с порохом, башкой подумайте.
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Что интересно - жертву постоянно держат на "коротком поводке", подогревая интерес к происходящему, скармливая так называемые "инсайды". Обычно это закрытые серваки с "чернухой" (казни, пытки в реалтайме) и наркотой. Вся эта хренотень изначально появилась из интернет-фольклора о так называемом ДИП-нете с его сердцевиной "Тихий Дом". Синий Кит - это проводник в "Тихий Дом". крепкая завязка на "секретной" теме, полушпионское существование, и у подростка потихонечку едет крыша.
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Це другорядна х-я у порівнянні з телегрою "слуга уродов" і "сдєлаєм іх вмєстє". Оскільки "відходняк" від зомбування досить жорстокий. Фахівці вже приймають таких пОцієнтів.
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А вот теперь самое главное. Идея Кита была не в доведении до самоубийства. Это небанальный киднеппинг. Поясняю. До самоубийства доводилось порядка 95 % жертв. Это было нужно, чтоб реальная выбранная жертва9обеспеченная причем) (это как раз таки родитель!) почувствовал настоящий страх. оставшиеся пять процентов выдаивались до суха. Пример. родителю раздается звонок с номера в сети или сообщение приходит(смс, в соцсети приходит, не важно) в котором говорится : Ваше чадо сейчас на жд путях, головой на рельсах.(фото обязательно, причем подросток делает его самостоятельно как одно из заданий) играет в Синий Кит. Лаве перевести тудато, иначе спасать ребенка никто не будет. Фото ребенка приправляется фотками погибших детей. Ну и какой родитель не побежит относить свои кровные?
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Фильмов ужасов пересмотрелись. Анунаки на виманах на Нибиру еще не улетели? Поколение умственно неполноценных.
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Имитация бурной деятельности от аваковских реформированных полисменов!
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