 "В этом театре военных действий мы рассматриваем угрозы со всех 360 градусов", - командир ВМС США подвела итоги Sea Breeze-2019

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины, об этом говорится в блоге Командующего 6-ым оперативным флотом ВМС США, вице-адмирала Лизы Франчети.

"Учения Sea Breeze предоставили множество уникальных возможностей для приобретения новых знаний и навыков, и продемонстрировали высокий уровень сотрудничества между США и нашими региональными союзниками и партнерами для обеспечения готовности и оперативной совместимости в Черноморском регионе. В этом театре военных действий мы рассматриваем угрозы со всех 360 градусов и упорно работаем над тем, чтобы персонал и силы были обучены и готовыми эффективно действовать на всех морских флангах НАТО ", - написала Франчети.

Она напомнила, что с момента основания в 1997 году Sea Breeze при поддержке США и Украины сосредоточены на нескольких военных направлениях: противодействие незаконной деятельности на море, противовоздушная оборона, противолодочная оборона, контроль повреждений, поисково-спасательные и десантные операции.

Вице-адмирал уверена, что в нынешнюю эпоху противостояния больших сил, военно-морские силы НАТО и союзников преданы принципу надежного сдерживания.

"Одной из моих основных обязанностей как оперативного командующего является продолжение военного сотрудничества в регионе для достижения общих целей безопасной, стабильной морской среды. Особенно это касается черноморского региона, где российское негативное влияние является не только очевидным, но и распространенным. Американские военно-морские силы в Европе, Альянс НАТО и наши партнеры в черноморском регионе стремятся постоянно повышать оперативную совместимость с целью содействия безопасности и стабильности. Нет лучшего способа сделать это, чем проводить вместе на море многосторонние обучения, такие как Sea Breeze", - добавила Франчети.

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