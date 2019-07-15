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Все про:ВМС (709) Си-Бриз (95) США (15119) учения (2123)

 "В этом театре военных действий мы рассматриваем угрозы со всех 360 градусов", - командир ВМС США подвела итоги Sea Breeze-2019

Учения Sea Breeze продемонстрировали высокий уровень сотрудничества между США и региональными союзниками и партнерами для обеспечения готовности и оперативной совместимости в Черноморском регионе, где российское негативное влияние очевидно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины, об этом говорится в блоге Командующего 6-ым оперативным флотом ВМС США, вице-адмирала Лизы Франчети.

"Учения Sea Breeze предоставили множество уникальных возможностей для приобретения новых знаний и навыков, и продемонстрировали высокий уровень сотрудничества между США и нашими региональными союзниками и партнерами для обеспечения готовности и оперативной совместимости в Черноморском регионе. В этом театре военных действий мы рассматриваем угрозы со всех 360 градусов и упорно работаем над тем, чтобы персонал и силы были обучены и готовыми эффективно действовать на всех морских флангах НАТО ", - написала Франчети.

Она напомнила, что с момента основания в 1997 году Sea Breeze при поддержке США и Украины сосредоточены на нескольких военных направлениях: противодействие незаконной деятельности на море, противовоздушная оборона, противолодочная оборона, контроль повреждений, поисково-спасательные и десантные операции.

Вице-адмирал уверена, что в нынешнюю эпоху противостояния больших сил, военно-морские силы НАТО и союзников преданы принципу надежного сдерживания.

"Одной из моих основных обязанностей как оперативного командующего является продолжение военного сотрудничества в регионе для достижения общих целей безопасной, стабильной морской среды. Особенно это касается черноморского региона, где российское негативное влияние является не только очевидным, но и распространенным. Американские военно-морские силы в Европе, Альянс НАТО и наши партнеры в черноморском регионе стремятся постоянно повышать оперативную совместимость с целью содействия безопасности и стабильности. Нет лучшего способа сделать это, чем проводить вместе на море многосторонние обучения, такие как Sea Breeze", - добавила Франчети.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Американские морпехи почтили память погибших защитников Украины на закрытии учений "Си Бриз-2019". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3137555
 
   
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Ничего...ща Рыги повернутся во власть...и будут уже проводить учения с козломордыми против вас...
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Пізньої літньої години,
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Чарівний Нічний Порохобот.
Невловимий, мов художник Бенксі,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір Петрових сенсів
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задира -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом Петра!
Там, де вчора Юля бронзовіла
З Сєнєю, Тарутою й Ляшком,
Зранку буде "Військо. Мова. Віра.",
Буде "Ми йдемо своїм шляхом"!
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллється на допитливі носи
Струмінь золотий Порохобота,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Чарівний Нічний Порохобот!"
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Я думаю, что, в связи с последними событиями в Турции, пришло время заменить в НАТО эту страну Украиной.
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360 градусов,это намек что от нас то же подвоха ждут ?
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"В этом театре военных действий мы рассматриваем угрозы со всех 360 градусов", - командир ВМС США подвела итоги Sea Breeze-2019
 
 
 
 
 
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